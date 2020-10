Reacties op verbouwing Tweede Kamer: ‘Waarom moet bij hen alles zo veel luxer, mooier en duurder zijn?’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 23 oktober in de krant verschenen over onder meer de excuses van de koning en de verbouwing van de Tweede Kamer.

Klimaatwind | Je moet geen appels met peren gaan vergelijken

‘Gunstige klimaatwind EU schept verplichting’ (Opinie 22-10). Dat zaken moeten veranderen, is duidelijk en Nederland wil daaraan meedoen. Dat de schrijver van dit stukje echter een vergelijking gaat trekken met landen als Denemarken en Finland is vreemd. In tegenstelling tot Nederland, een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld, zijn dit landen met relatief weinig inwoners en hebben ze een veel meer rigide immigratiebeleid zodat de bevolkingsaanwas laag is. Ook de ligging, in de uithoeken van Europa met weinig vervuilende buren, maken dat hun ambities heel anders kúnnen zijn dan die van Nederland. Geen appelen met peren vergelijken dus.



Frank de Loos, Den Haag.

Kosten verbouwing | Houdt men bij de overheid geen vinger aan de pols?

‘Tijdelijk parlement niet coronaproof’(AD 22-10). Vanwege verbouwing van de Tweede Kamer moet er worden uitgeweken naar een ander gebouw, namelijk pand B67 genaamd. En zoals het altijd gaat, worden de kosten weer eens fors overschreden. In 2019 werden de kosten voor verbouwing geraamd op 37 miljoen euro. In juni dit jaar maakte staatssecretaris Raymond Knops bekend dat het budget was verhoogd naar 94 miljoen euro. Naar nu blijkt moet de hele verbouwing 161 miljoen euro gaan kosten. En dan het bericht dat in dit gebouw niet coronaproof kan worden vergaderd. Wordt er bij de overheid geen ‘vinger aan de pols’ gehouden?



Martien Spruit, Vlist.

Kosten verbouwing 2. | Hoezo verbaasd, kosten vallen altijd hoger uit

Hoezo is men verbaasd over dat de kosten van de verbouwing zo veel hoger uitvallen dan verwacht. Het is nog niet één keer voorgekomen dat dit niet gebeurde. En wijs mij een gebouw aan in Nederland waar coronaproef kan worden gewerkt. Ik zou daar wel willen werken. Ik werk in de gezondheidszorg waar van thuiswerken geen sprake kan zijn! Coronaproef? Ik dacht het niet. Waarom kunnen leden van de regering niet af en toe een mondkapje dragen, net als de rest van de Nederlanders? Waarom moet bij hen alles zo veel luxer, mooier en duurder zijn dan bij de rest van Nederland? Wie kan het mij vertellen?



Corrine Bol, Nootdorp.

Excuses | Volk van Nederland: Nu zand erover en ophouden

Velen zijn het erover eens dat het besluit van de koninklijke familie om met vakantie naar Griekenland te vertrekken, niet handig was. Nu de koning excuus hiervoor heeft aangeboden, vind ik dat het gezeur over een geschonden vertrouwensband moet ophouden. Het gezin is geschrokken van het tumult dat was ontstaan en is direct teruggekeerd om hun fout te herstellen. Ze hadden ook een week weg kunnen blijven om vakantie te houden en dan had ik er anders over gedacht. Dus alle lof voor het inzien van de uitglijder en het direct daarop terugkeren. Dus volk van Nederland: zand erover en laten we vooral niet twijfelen aan de oprechte gevoelens en betrokkenheid van onze koning en koningin bij onze samenleving.



Hans Elzas, Montfoort.

Excuses 2. | Het siert hem als mens

Met zijn oprechte excuses naar het Nederlandse volk stelt de koning zich niet alleen kwetsbaar op, maar dit siert hem ook als mens.



Irma van Rijn, Barendrecht.

Staphorst | Scholen zijn een grotere brandhaard dan kerken

Vanwege de ophef over een kerk in Staphorst werden alle kerken in ons land aangepakt en hun het functioneren bijna onmogelijk gemaakt. En dat, terwijl ze in z’n totaliteit geen brandhaarden zijn van het coronavirus (slechts 0,1 procent) omdat ze zich goed aan de RIVM-regels houden en vaak goede ventilatie hebben (ook de kerk in Staphorst). In het voortgezet onderwijs is ongeveer 10 procent van de kinderen besmet met het virus en in 60 procent van de scholen deugt de ventilatie niet. Dat betekent dat deze scholen voor honderd keer meer besmettingen zorgen dan de kerken, maar de scholen mogen gewoon openblijven van minister Slob. Ik begrijp er helemaal niets van dat deze aantoonbaar grotere brandhaarden niet worden aangepakt.



Bert Panhuise, Leeuwarden.

Koning voetbal | Niemand klaagt over AZ

Dertien spelers van AZ zijn positief getest op corona. Het team reist toch af naar Napels voor de Europa League-ontmoeting met Napoli en niemand hield ze tegen. Nee, we lopen met z’n allen te mopperen op een koning die met zijn gezin naar Griekenland gaat. Beste voetballers, neem een voorbeeld aan de koning. Wees Koning Voetbal, keer terug naar Nederland en bied je excuses aan.



Hubert Speekenbrink, Berkel en Rodenrijs.

Brief van de dag | Waarom is er geen eensgezind coronabeleid voor de hele EU?

Ergens in de vorige eeuw kwamen diverse politici bij elkaar die gingen filosoferen over een Europese versie van de Verenigde Staten.



Het voordeel voor de nationale overheden was dat ze allerlei kosten konden besparen en grenzen konden afschaffen. Natuurlijk moesten Henk en Ingrid ook worden overtuigd, maar met het argument dat ze nu met dezelfde munt in Italië konden betalen als in Nederland, werd ook dat pleit snel beslecht. Henk en Ingrid konden nu makkelijk controleren of de koffie wel of niet duurder was dan in Nederland en hoefden niet meer te rekenen wat het bedrag in lires nu in guldens zou betekenen. In de loop der jaren bleek de gelijkheid in de verschillende landen minder gelijk dan eerst werd voorgespiegeld. Ja, je mag overal wonen en werken binnen de unie, maar je mag geen goedkopere auto in Duitsland kopen. Het mag wel, maar dan maken ze de auro gelijk weer even duur als in Nederland.



Veel wetten en regels zijn nuttig, maar de voorstellen en controles zijn op veel punten ook totaal doorgeslagen. Waarom hebben we eigenlijk nu een Europese Unie? Zonder te willen overdrijven, zitten we nu in een crisis die na de Tweede Wereldoorlog niet meer is voorgekomen. Wat hebben we eigenlijk aan deze unie? Moet een EU niet met één regelgeving komen op het gebied van corona voor alle landen? Als we verenigd zijn moeten we dan niet verenigd zijn? Of moeten we deze unie als een speeltuin zien voor zakkenvullende politici en ambtenaren? Ik neig naar het laatste. Vergaderen om het vergaderen. Regels maken om regels te maken.



En bij een echte crisis: ieder voor zich.



Theo Cummins, Rotterdam.

