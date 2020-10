Reacties op vergoeding thuiswerken: ‘Ze moesten zich doodschamen’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 1 oktober in de krant verschenen over onder meer het coronabeleid en de vergoeding voor thuiswerken.

Vergoeding thuiswerken | We klagen niet, maar het kost ons veel meer geld

‘Ambtenaren’ (column 30-9). Mijn partner is ambtenaar, en werkt al maanden thuis. De vergoeding van 365 euro, volgens Linda Akkermans ‘om je kapot te schamen’, dekt geenszins onze extra kosten. Ik heb het dan niet over wc-papier of koffie. Onze energierekening is verdubbeld doordat de pc de hele dag aanstaat. De ruimte waarin hij werkt, moet verwarmd worden. We hebben apart meubilair aangeschaft omdat mijn man ernstige rug-, nek- en schouderklachten kreeg door werken aan een niet-ergonomisch stoeltje aan de eetkamertafel. We zijn veel meer geld kwijt dan 365 euro. Ik betaal de helft van die extra kosten van mijn Ikea-salaris. We klagen niet en we zijn ontzettend blij dat we ons werk nog hebben. Maar zoals Linda Akkermans het afschildert is geheel onterecht.



Carry Janssen.

Vergoeding thuiswerken 2 | Wat zijn we toch krenterig

Goed stukje van Linda Akkermans. Wat zijn wij toch een krenterig volkje. De ambtenaren incasseren nu een vergoeding voor koffie, wc-papier, et cetera. Ze moesten zich doodschamen. Tenzij ze deze vergoeding meteen uitdelen aan mensen in de bijstand, zodat zij mondkapjes kunnen kopen. Zij kunnen die 363 euro stukken beter gebruiken. Dat zou menslievender en eerlijker zijn. Voordat ik ambtenaar werd, zat ik zelf anderhalf jaar in de bijstand. Daarvan had ik echt geen geld kunnen overhouden om mondkapjes voor mijzelf en mijn twee puberkinderen te kopen.



Gerda Vogelzang, Poortugaal.

Beleid corona | Ik mis stip aan de horizon

Ik heb diep respect voor onze beleidsbepalers en de maatregelen die zij nemen. Er ligt geen vastomlijnd draaiboek voor deze crisis en iedereen moet zijn of haar noodzakelijke steentje bijdragen. Maar ik mis de zogenaamde stip aan de horizon: wanneer worden er geen maatregelen meer aangekondigd en wanneer is deze crisis ten einde? Is dat als er een vaccin tegen Covid-19 is, of als er op een dag nul besmettingen zijn? Mensen zullen zich nooit allemaal laten inenten, het virus zal altijd (net als griep of verkoudheid) blijven bestaan, de cijfers zullen altijd moeten worden gevolgd en er zal altijd beslag op de ziekenhuiscapaciteit worden gelegd. Ik ben echt benieuwd wanneer het kabinet deze stip aan de horizon heeft bereikt. Of is die er niet?



Johan Nooitrust, Gorinchem.

Beleid corona 2 | Ik doe mee, maar ik heb er geen vertrouwen meer in

Ik onderschat corona zeker niet maar ik vind het OMT, RIVM en kabinet zo langzamerhand wel incompetent, eigenwijs en een beetje dom. Mondkapjes helpen wel in vliegtuig en trein maar niet op straat of in winkels. Snapt u het? Verspreiding binnen zonder goede ventilatie is bijna zeker, maar ze lachten Maurice de Hond en anderen uit omdat hun visie ‘niet wetenschappelijk onderbouwd’ was. Snapt u het nog? Voetbalsupporters moesten zich goed gedragen, anders wedstrijden zonder publiek. Ze gedragen zich, dus weet je wat: we gaan zonder publiek spelen. Ik ben het vertrouwen in de aanpak compleet kwijt. Ik doe nog steeds mee, want ik bescherm mezelf graag en we moeten het met z’n allen doen. Maar graag andere beleidsmakers.



Luuk Diks, ’t Goy.

Beleid corona 3 | Waarom negeert regering de inzichten uit Duitsland?

‘Laatste kans voetbalfans’ (AD 26-9). Welnu, die tweede kans kwam er niet. Voorlopig zijn er geen toeschouwers meer welkom bij alle clubs. Op 1 juni gingen de kroegen weer open. Dat ging op de eerste dag direct al mis in een café in Brabant waar men de polonaise liep. Ik las toen niet: ‘Laatste kans voor alle kroegen’. Ondertussen is wel duidelijk dat er in de buitenlucht zeer weinig gevaar is voor besmetting. Het Robert Koch Instituut in Berlijn (het Duitse RIVM) wist dat al in mei en het is onlangs nog eens bevestigd door bondskanselier Angela Merkel. De besmettingen vinden hoofdzakelijk binnen plaats. In kroegen, sportscholen en bij binnensporten. Logisch dat hoofdzakelijk jonge mensen besmet raken. Maar de vijfduizend mensen per dag die op Schiphol aankomen uit oranje gebieden mogen zonder getest te worden ons land in. Dat gaat in Duitsland wel anders en daarom hebben zij per hoofd van de bevolking vier keer minder coronabesmettingen dan bij ons. Net als in maart.



Bert Panhuise, Leeuwarden.

Nieuwe straatnamen | Straks de Aerosolenstraat en het Hou-je-bekhofje?

Het jaar 2020 gaat vast de geschiedenisboeken in als coronajaar. Gemeenten kunnen daarop inspelen met nieuwe straatnamen voor de nieuwbouw. Hierbij opties voor de coronawijk: 1,5 meterstraat, Aerosolenlaan, Hou-je-bekhofje, Mondkapjesallee, Thuiswerkplek, Lockdownplein, Viruswaanzin-steeg, Horecasluitingssingel en tot slot de Ellebooggroetdijk.



Ronald de Gier, Bleiswijk.

Brief van de dag | Laten we hopen dat het werk van Jeroen Severs niet voor niks was

Afgelopen zaterdag las ik in het AD het verhaal van de marechausse Jeroen Severs die een sleutel in handen had bij de opsporing had van Jos Brech. U weet wel, de verdachte die zijn mond zo lang op slot had wat betreft de moord op Nicky Verstappen. Jeroen Severs had Jos Brech gezien vlak bij de plek waar Nicky is gevonden en hij had daar een aantekening van gemaakt. Nu, twintig jaar later, is deze aantekening heel belangrijk in dit proces. Maar alsof de cirkel nog steeds niet rond is: Jeroen leeft niet meer. Verdrietig genoeg voor zijn ouders en familie is hij in de onzinnige oorlog tegen Irak gestorven.



Het is eigenlijk een prachtig verhaal dat liefhebbende ouders over hem vertellen, terwijl het om te huilen is dat zelfs toenmalig premier Balkende toegaf dat die missie ondoordacht was en dat Nederland zich te veel door Amerika had laten leiden. Als ik verder lees, bekruipt me de angst dat beide kinderen zinloos zijn gestorven. Wat een gelijkenis, ieder op een heel andere manier. Dit had Jeroen niet kunnen bedenken toen hij de aantekening maakte. Hij stond vol in het leven om hulp te bieden aan de eindeloze puzzel van Nicky Verstappen. Een ding hoop ik dan nog: dat Jeroen zijn aantekening niet voor niets op papier heeft gezet, en dat Jos Brech echt gaat praten. Dan kunnen de ouders van Jeroen nog trotser zijn op hun zoon. Laat deze missie niet ook voor niets zijn.

Ik leef mee, natuurlijk ook met de ouders van Nicky. Je kinderen geven je levenslang, zoals we allemaal weten, maar laat het niet voor niets zijn.

