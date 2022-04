Reacties op verhoging kilometervergoeding: ‘Bevorder carpoolen en andere reisvormen’

‘We vergeten Syrische vluchtelingen’ en ‘de belastingbetaler zal de kilometervergoeding uiteindelijk betalen’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 13 april verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Reiskosten | Bevorder andere manier van reizen, ov bijvoorbeeld

‘Kilometervergoeding moet sneller omhoog’ (AD 12-4). De belastingbetaler zal dat uiteindelijk betalen en het gaat bovendien ten koste van het milieu. Bevorder carpoolen, andere reisvormen, met ov of fietsen. Of het zoeken naar een werkgever dichterbij huis, een baanruil. Laat de overheid dat laatste fiscaal belonen.



F. Boon, Delft.

Vluchtelingen | We vergeten de Syriërs met goede opleidingen

‘Oekraïense vluchtelingen niet allemaal arm en zielig’ (AD 12-4). Natuurlijk hebben de gevluchte Oekraïners, ook al door de dagelijkse met vreselijke beelden doorspekte informatie, onze aandacht en sympathie. Grote aantallen Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen, er wordt huisvesting geregeld, geld ingezameld, zij mogen versneld gaan werken en naar school. Het verdient alle lof. Tegelijkertijd vergeten we de Syrische vluchtelingen, die hier soms al jaren in azc’s zitten, zelfs een verblijfsvergunning hebben en waarvan velen ook goed zijn opgeleid en heel veel van hen niet mogen werken. Ook niet in de gezondheidszorg, waar een groot tekort aan personeel is. Zij worden en passant gedegradeerd tot tweederangs vluchtelingen. Ik concludeer dat dat niet correct is.



Dizzy de Wijngaert, Den Haag.

Russische inval Oekraïne | Kijk uit dat we ons niet in slaap laten sussen

Twee dagen op rij stonden er geen berichten over de oorlog in Oekraïne op de voorpagina van het AD. En daar schrok ik van. Gaat het wennen, die oorlog? En nu al pagina drie? Terwijl er zoveel schokkende neveneffecten zijn. Zo zag ik maandag op het NOS Journaal de voornamelijk Trump-aanhang juichen voor Poetin. Le Pen staat hoog in de Franse peilingen en wil uit de Navo. In 2017 zat ze op schoot bij Poetin en wilde de Krim-annexatie niet veroordelen.



De EU gaat (nog) niet van Russisch gas en olie af. Iedere dag vraag ik mij af hoe wij hier over een paar jaar op terugkijken. Hadden we niet? Wat er vandaag gebeurt in Oekraïne zal onze wereld blijvend veranderen en verdient, zolang burgers daar ernstig lijden, voorpaginanieuws te zijn, al was het maar uit solidariteit. En het hoeft niet altijd negatief nieuws te zijn. Kom AD, houd de mensen wakker.



Cees Prinsen, Badhoevedorp.

Fondswerving operaties | Geef in ieder geval niet als je het niet zeker weet

‘Risico’s aan fondswerving bij operatie in buitenland’ (AD 11-4). Het CEG waarschuwt tegen crowdfunding. Aan elke donatie zitten risico’s. Het maakt niet uit: donatie via crowdfunding, acties via de media of de collectebus. Je weet niet of de informatie klopt. Je weet ook niet of je donatie wel gebruikt wordt waarvoor je die hebt gegeven. Geen risico? Geef dan niet.



Frits van Driel, Brielle.

Ferrari | Red Bull is sympathieker

‘Zo bizar veel winst maakt Ferrari per verkochte auto’ (AD.nl 11-4). Als ik op de Ferrari-website kijk, zie ik baseballpetjes voor 35 tot 90 euro per stuk. Bij bedrijven voor relatiegeschenken kosten deze een paar euro per stuk en kun je ze voor nog eens een paar euro laten bedrukken. Ik gok dus dat Ferrari op zijn merchandise, dat in 2019 goed was voor 594 miljoen euro omzet, een nog grotere marge heeft dan op auto’s. Red Bull-petjes kosten tussen de 20 en 40 euro. Dat vind ik een stuk sympathieker.



Martin van Raay, Culemborg.

Fietsslot | Dit gebeurt al 40 jaar

‘Spreek fabrikant aan over beveiliging’ (Brieven 12-4). Wat negatief. Briefschrijver M. Cramer stak er boven uit. Wat een beschuldiging richting fabrikant. En peperdure verzekering? Wat is peperduur? Ik vind het nogal meevallen. En let wel: 40 jaar geleden werden er ook fietsen gestolen. Waren waarschijnlijk minder duur want E-bikes bestonden toen nog niet.



Jannie Schellingerhout, Capelle aan den IJssel.

