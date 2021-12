Reacties op verjaardagsfeestje Amalia: ‘Hóe dom kun je zijn?’

‘Lekker makkelijk om achteraf weer met excuses te komen’ en ‘Het nieuwe kabinet laat de gepensioneerden in de kou laat staan’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van zaterdag 18 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Nieuw kabinet | Ook bij het nieuwe kabinet staan ouderen in de kou

Het minimumloon gaat met 7,5 procent omhoog. De AOW met niets. Dat wordt dan gecompenseerd door een hogere ouderenkorting. Maar die is inkomensafhankelijk. AOW’ers met een aanvullend pensioen gaan er dus (bijna) niets op vooruit. Zeker ook omdat dankzij allerlei regels de pensioenen, waarvoor de gepensioneerden veel geld hebben betaald, al jaren niet geïndexeerd worden. Dank aan dit nieuwe kabinet, dat voor de zoveelste keer de gepensioneerden in de kou laat staan.



Alex Cornelis, Almere.

Nieuw kabinet II | Omzien naar elkaar, maar helaas niet naar iedereen

Het motto van het nieuwe kabinet is onder meer: ‘Omzien naar elkaar’. Hieraan had moeten worden toegevoegd: ‘Gepensioneerden uitgezonderd’.



Klaas van der Linde, Sliedrecht.

Datacenter | GroenLinks was niks, en het zal nooit iets worden

Gemeenteraadsleden van GroenLinks hebben ‘groen licht’ gegeven voor een datacenter van immense omvang in Zeewolde. Voor het milieu een alles vernietigend plan. Hoe hypocriet kan een partij zijn die het milieu hoog in het vaandel heeft staan. Dit moet toch voor alle weldenkende kiezers straks een duidelijk signaal zijn? Over de politieke partij GroenLinks kan nu duidelijk gesteld worden: Het was niks, het is niks en zal nooit meer iets worden.



Paul Lalleman, Rotterdam.

Verjaardagsfeestje Amalia | Een excuus achteraf is weer makkelijk gemaakt

Tot nu toe heb ik de slippertjes van onze royals ten aanzien van corona kunnen parkeren. Maar een groot aantal personen uitnodigen voor een verjaardag. Hóe dom kun je zijn? En dan nog de naïviteit te veronderstellen dat het buiten allemaal wel zou kunnen. Afstand houden tussen jongelui die een achttiende vieren? Laat me niet lachen. Ik kan er werkelijk met m’n pet niet bij. En ja, lekker makkelijk om achteraf weer met excuses te komen. Dat feestje echter is dan al wel leuk gevierd. Ik kan me voorstellen dat velen die tot nu toe de regels netjes naleefden, hier vanaf nu ook wat ‘creatiever’ mee zullen omgaan.



Welmoet van der Sluys, Alphen aan den Rijn.

Verjaardagsfeestje Amalia II | Al die criticasters hebben kilo’s boter op hun hoofd

Iedereen in Nederland valt over het feit dat prinses Amalia 21 mensen had uitgenodigd, voor haar 18e verjaardag. Terwijl dat maximaal vier mensen hadden mogen zijn. Waar waren al deze criticasters toen het kabinet afgelopen zomer, persoonlijk toestemming had gegeven dat er iedere dag 70.000 mensen naar Zandvoort mochten gaan, die daar ook nog mochten blijven slapen? Deze criticasters hebben in vakterm gesproken: kilo’s boter op het voorhoofd.



Marcel van den Bos, Amsterdam.

Verjaardagsfeestje Amalia III | Als horecaondernemer kun je dan je tent sluiten

De koning en onze toekomstige koningin doen gewoon wat ze willen en bieden achteraf excuses aan. Klaar. Als je als ondernemer in de horeca zoiets doet gaat je toko gelijk op slot en accepteert helemaal niemand je excuses achteraf.



Ron van Drunen, Rotterdam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verjaardagsfeestje Amalia IV | Al die opa’s en oma’s bij scholen geen probleem?

Ja, ik neem corona serieus en nee, ik ben bepaald geen koninklijk huisaanhanger. Maar dit op zoek gaan door de media naar weer een misstap van de koning en zijn gezin is spijkers op laag water zoeken. Dat door het alsmaar openhouden van de scholen minstens 100 opa’s en oma’s bij iedere gemiddelde basisschool de afgelopen weken dagelijks buiten stonden te wachten was kennelijk geen bezwaar, dus laten hier nu niet ineens een punt van maken.



Ron Breda, Capelle aan den IJssel.

Verjaardagsfeestje Amalia V | Rutte houdt ze altijd de hand boven het hoofd

Wat ik me afvraag is het volgende: Waarom houdt premier Rutte toch altijd de hand boven het hoofd van de Oranjes? Alles wat zij verkeerd doen wordt door hem gebaggetaliseerd. Iedereen maakt fouten wordt er dan gezegd. Of het nu om een vakantie gaat in coronatijd, of dat Amalia een feest geeft voor meer dan vier personen zoals van ons allemaal wordt verwacht, altijd praat hij het goed. Ook Oranjes maken fouten zegt hij dan, maar ze zijn toch niet anders dan de gewone burgers als het om regels gaat in deze moeilijke tijd?



Hans de Graaf, Zoetermeer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.