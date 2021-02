Reacties op verkiezingen: ‘Bij Rutte kan het alle kanten op, zolang hij maar de baas blijft’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 15 februari in de krant verschenen over onder meer het schaatsweekend en de naderende verkiezingen.

Verkiezingen | Nee, CDA en VVD, dáár kun je op bouwen zeker?

‘CDA wil niet samen met Forum regeren’ (AD 13-2). Inmiddels heeft Wopke Hoekstra al diverse keren duidelijk gemaakt niet te willen samenwerken met de PVV en nu het FvD! Niet democratisch genoeg! Alsof het dus wel democratisch is om anderen die hun eigen standpunten hebben buiten te sluiten. Dat eeuwige verhaal over de PVV komt zo langzamerhand ook je neus uit. Mark Rutte vertelt zo’n beetje hetzelfde. Maar als het over betrouwbaarheid gaat, tja, dan wil je toch eigenlijk ook niet samenwerken met partijen waarvan er regelmatig ministers en staatssecretarissen moesten opstappen. En dan de vele gebroken beloften. Nee hoor, het CDA en de VVD, dáár kun je op bouwen. Wie dit gelooft zal zalig worden!



Pauline Borst, Rotterdam.

Verkiezingen 2. | Het waren vooral VVD’ers die moesten vertrekken

Rutte heeft gesproken en voor de zoveelste keer gezegd met wie hij niet wil samenwerken. Van Geert Wilders met zijn PVV weet je waar hij voor staat, bij Mark Rutte kan het alle kanten op zolang hij maar de baas kan blijven. Toch waren het juist bij de VVD veel mensen die al dan niet gedwongen moesten vertrekken. Over betrouwbaarheid gesproken. Maar ja, de verkiezingen komen eraan en dus wordt alles weer uit de kast getrokken. Klaas Dijkhoff doet ook nog even overal zijn zegje. Vooral hoe geweldig de VVD is.



Ineke van den Berg, Rotterdam.

Schaatsweekend | Als dit met oud en nieuw gebeurt ben je asociaal

‘Door schaatsongelukken twee keer zo druk op spoedeisende hulp’ (AD.nl 13-2). Onze hulpverlening en ziekenhuizen ontlasten, dat was volgens mij de reden dat het vuurwerk verboden werd. Maar wat blijkt, het zo onschuldige, gezellige schaatsen bezorgt de hulpverleners en handhavers nog veel meer werk. Fanatieke schaatsers hebben lak aan de verkeersmaatregelen en de ordehandhaving. Gebeurt dat met oud en nieuw, dan wordt dat al snel asociaal gedrag genoemd.(Ben absoluut tegen geweld bij hulpverleners, laat dat duidelijk zijn.) Benieuwd of schaatsen ook verboden wordt, als er nog een vorstperiode komt in deze coronatijd.



Cees Jan van der Laan, Lekkerkerk.

Schaatsweekend 2. | Het was een fantastische, en bijna magische dag

Je hebt van die dagen waarvan je weet dat ze zeldzaam zijn. Zo’n dag van: weet je nog? Zaterdag was zo’n dag. Die steeds zeldzamer gaat worden. Zo’n dag waarop je foto’s maakt, waarnaar je jaren later nog terug zal kijken en die steeds een lach op je gezicht zullen brengen. Zo’n dag, waarop alles samen kwam: een strak blauwe lucht, weinig wind en een prachtige ijsvloer, die dik genoeg was om ons na vele -bijna ijsloze - winters weer sterk genoeg was om ons te dragen. Het ijs kraakte wel een beetje. Soms leek het of we net als in het lied, Dodenrit, van Dr. P., achtervolgd werden door een groep hongerige wolven die ons op ieder moment zouden kunnen verzwelgen, zo ‘huilde’ het ijs, bij iedere slag. Maar het was fantastisch, een bijna magische dag. Zo’n dag om nooit meer te vergeten!



Ries Lit, De Meern.

Marcel van Rosmalen | Je weet nooit wat ze tóch nog meekrijgt van bezoek

‘Ik wil mijn moeder niet met een luier zien’ (AD Magazine 13-2). Deze meneer moet zich schamen! Je weet nooit wat zijn moeder tóch van zijn aanwezigheid meekrijgt. Ik zeg altijd maar zo: ieder leven is waardevol. Altijd kiezen voor het leven. Nooit iemand afschrijven. En we bergen niemand op. We zorgen voor mensen. Ik kan wel janken als ik dit lees.



Cécile Beckers, Utrecht.

Bezorging krant | Iedereen wil maar respect

Ik word zo langzamerhand een beetje moe van dat gebedel om respect voor mensen die gewoon hun werk doen. Nadat er volkomen terecht door heel Nederland waardering werd uitgesproken voor het zorgpersoneel, slaan we nu op hol. Waardering voor krantenbezorgers, mensen die de wegen sneeuwvrij maken, postbezorgers, enzovoort. Als we voor alles en iedereen extra waardering vragen is de waardering voor het zorgpersoneel niets bijzonders meer en is je baantje als bijvoorbeeld bankdirecteur of politicus onbeduidend als de roep om die waardering niet in de rubriek lezersbrieven komt te staan.



R. van Dijk, Veenendaal.

Vaccinatiebeleid | En nu allemaal voorrang

Ik gun iedereen een kans op een coronavrij leven. Ook begrijp ik best wel dat bepaalde groepen voorrang verleend wordt en in de redeneringen kan ik best zin zien. Maar wanneer, vraag ik me af, krijgen de mensen eens voorrang die tot nu toe niet voor voorrang in aanmerking kwamen?



Bertus Bonk, Den Haag.

