Reacties op verkiezingen: ‘Tien jaar wanbeleid, maar Mark Rutte blijft lachen’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 15 maart in de krant verschenen over onder meer het interview met Thierry Baudet bij Jinek en de verkiezingen.

Verkiezingen | Tien jaar wanbeleid, maar Mark Rutte blijft lachen

‘Dit land kiest Rutte, uit angst’ (AD 13-3). Een mooie column van Saskia Noort. Ze is boos op Mark Rutte, en terecht. Wat moet een premier nog meer verkeerd doen en bij elkaar liegen om niet herkozen te worden? Deze stagiair verschuilt zich achter zijn collega’s als het moeilijk wordt. Na tien jaar wanbeleid zeggen dat je weliswaar eindverantwoordelijk bent, maar niet direct verantwoordelijk voor de eindeloze rits gemaakte beleidsfouten is onbestaanbaar. Vrijdagavond bij Nieuwsuur zei een restauranthouder, die net aan de premier had uitgelegd dat hij bijna failliet was, het precies goed: ,,U lacht nogal veel, meneer Rutte.’’ Saskia heeft helaas gelijk met haar conclusie over de uitslag: We dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.



Peter Gelderland, Voorne aan Zee.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

Verkiezingen 2. | Ondernemer groener dan VVD of CDA? Echt niet

‘Ondernemer is groener dan VVD en CDA zien’ (Opinie 13-3). Met verbazing las ik de eenzijdige opinie van Steven Schuurman, waarin hij beweert dat ondernemers groener zijn dan CDA en VVD. Zijn ongefundeerde mening is voor mij slechts een politieke opvatting van een man die onlangs 1.350.000 euro naar linkse partijen heeft overgemaakt, zoals het door hem zeer geprezen D66. Helaas vermeldt Steven dit niet, anders zou de lezer namelijk beïnvloed kunnen raken. Jammer dat dergelijke ‘advertenties’ een plaats krijgen in het AD.



Dolf van de Grift, Putten.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek:

Interview Baudet | Totaal ongepast van Jinek om excuses aan te bieden

Ik ben het heel vaak eens met de columns van Angela de Jong, maar deze keer (AD 13-3) sloeg ze de plank helemaal mis. Ik vond het zeer laf van de heer Baudet om weg te lopen bij de toespraak van Martijn Koning. Maar dat doet hij wel vaker als hij wordt geconfronteerd met zijn eigen uitspraken. Want dat is alles wat Martijn deed. Ik heb geen enkel onvertogen woord gehoord over zijn familie. Blijkbaar mag iemand wel discrimineren, maar is het erg om die persoon erop aan te spreken. En totaal ongepast van Eva Jinek en vooral RTL 4 om hiervoor excuses aan te bieden. Maar ik snap het wel, ze zijn bang dat hij nooit meer bij hen aan tafel komt zitten. Prima, zou ik zeggen.



Martin Jansen, Nieuwegein.

Interview Baudet 2. | Slaapverwekkende tv vind je niet alleen ‘s nachts

In ‘Slaappillen, wietolie, warme sokken en slechte televisie’ (AD 13-3) meldt Ingrid van Hattem dat het heilzaam werkt als je ’s nachts tv kijkt zonder geluid. Je kijkt dan naar volstrekt oninteressante programma’s, waarna je in no time weer onder zeil bent. Je wilt niet weten wat voor bagger er dan langskomt. Ik kan Ingrid melden dat je dit effect ook overdag kunt bereiken; er is wat betreft bagger weinig verschil tussen ’s nachts en overdag. Het recentste voorbeeld hiervan is natuurlijk het optreden van de schijtlollige Martijn Koning bij Jinek. Welterusten.



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

Bekijk hieronder onze video's over Thierry Baudet:

Neustest | Kinderen moeten leren dat de wereld hard is

‘Als ze de test eng vindt, blijft ze maar langer thuis’ (AD 13-3). Jeetje, wat een teksten over de neustest voor kinderen. ‘Ze vindt het eng’, ‘Het doet geen pijn, maar er zit wel een vreemde aan je’ en ‘Het is haar lichaam, ze mag zelf beschikken over haar eigen lijf’. Als je kind ziek wordt doe je er als ouders toch alles aan om het te helpen? Of ga je dan bijvoorbeeld vragen of het wel geopereerd wil worden? Kinderen worden opgevoed als tere wezentjes maar kunnen, met de juiste uitleg en begeleiding, veel hebben. De wereld is hard en leven doet soms pijn. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen kinderen op te voeden met die ervaring, in plaats van doen alsof er niks gebeurt in de wereld.



Trudy Schilperoort Priem, Delft.

Scheiding | André Hazes boeit me niet

Kunnen jullie alsjeblieft stoppen met prominent André Hazes naar voren schuiven in de krant? Echt, het boeit mij, en vast vele anderen, geen zier wat die jongen uitspookt. Vindt hij het trouwens zelf wel leuk om in de scheidingsschijnwerpers te staan? Even goede vrienden; nieuws is nieuws. Dus kan ik straks mijn bak cruesli naar binnen werken zonder over een artikel over Dré Junior te vallen? Vriendelijk bedankt.



Joost Vis, Oostvoorne.

Vaccinatie | Ook Van Rossem moet zich aan de regels houden

‘Van Rossem regelt zelf coronaprik, De Jonge reageert fel’ (AD 13-3). Het zal toch niet zo zijn dat deze azijnzeiker die bijna alles in Nederland bekritiseert op eigen houtje een vaccinatie-afspraak kan regelen? Instanties, grijp in. Cancel de afspraak en wijs deze meneer op de regels.



Kees Post, Naaldwijk.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week. Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.