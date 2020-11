Reacties op verkiezingen VS: ‘Game over, Mr. Trump’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 10 november in de krant verschenen over onder meer Joe Biden.

Biden president | Deze uitslag geeft hoop

‘De meeste mensen deugen’ las ik op een reclamezuil. Gelukkig geldt dat ook voor de Verenigde Staten: de meeste kiezers gaven aan met Joe Biden als president verder te willen. Hopelijk gaan de media niet meer veel aandacht besteden aan de wanhopige pogingen van de huidige president om aan de macht te blijven. In de rechtszaken heeft hij geen poot om op te staan. Nee, volle kracht vooruit, want: ‘Sleepy Joe is awake!’. Samen met Kamala Harris gaat dit team aan de slag om de ‘Staten’ weer ‘Verenigd’ te maken: alle succes gewenst!



Otto Bronk, Den Haag.

Biden president 2. | Game over, mister Trump

Emotioneel kijken mijn vrouw en ik naar de verkiezing van Joe Biden als 46ste president van Amerika. Het klimaat wordt gered. Amerika blijft in de Navo. Biden beschermt Europa tegen Rusland en China. ObamaCare keert terug. Discriminatie in Amerika wordt aangepakt. Dit is zulk goed nieuws voor Amerika en de rest van de wereld. Change is coming. Het is game over, Mr. Trump.



Reza Kloens, Numansdorp.

Biden president 3. | Hij weet ook wat verlies is

Joe Biden is de tweede katholieke president van de VS sinds John F. Kennedy. Hij verloor zijn vrouw, dochter en een zoon. Weet dus als winnaar wat verliezen betekent, in de ergste zin van het woord.



Willem Ginus, Gorinchem.

Biden president 4. | De redelijkheid is aan zet

President Biden, de combinatie is even wennen. Een flamboyante persoonlijkheid? Nee. Te oud? Ja. Indrukwekkende redenaar? Nee. Toch heeft hij gewonnen, op redelijkheid, menselijkheid en empathie. Niet met krachttermen, eigen roem, verdeeldheid zaaien. Met een krachtige vrouwelijke vice-president naast zich moet hij de strijd aangaan om Amerika weer ‘great’ te maken. Misschien dat zijn menselijke stijl ook buiten Amerika nog van invloed kan zijn. Polarisatie en populisme hebben we inmiddels genoeg gehad.



Truus Groothuis, Culemborg.

Biden president 5. | Benoem ook wat Trump wél goed heeft gedaan

Veel euforie over de winst van Biden/Harris! De tijd zal het leren. Apart dat Hillary Clinton zegt ‘dit is de afwijzing van Trump’. Maar Trump kreeg 70 miljoen stemmen. Erg veel. Clinton was zelf een heel slechte verliezer, en met haar de Democraten. Trump was een president met een totaal andere stijl dan de Amerikanen gewend waren. Maar het is wel zo eerlijk ook de zaken te benoemen die hij goed deed. Obama werd bejubeld, maar zo gek veel heeft hij niet bereikt.



Roos Buisman, Schiedam.

Verkiezingen in de krant | Wonen we soms in de VS?

‘Democraten in feestroes’ (AD 9-11). Ik begon te twijfelen of ik niet ineens Amerikaans staatsburger was geworden. De voorpagina en vijf pagina’s binnenin over de Amerikaanse verkiezingen! Minder over Covid-19, oké. Maar gebeurt er verder niks in de wereld? Graag lees ik over wat ik nog niet weet, niet over wat ik al wél weet.



Hanneke van der Meer, Poeldijk.

Hoge hakken ongezond | De dames op tv geven ons het slechte voorbeeld

‘Laat die hakken in de kast!’ (AD.nl en AD UN 7-11). Ik ben zo’n 60-plusser die groot werd in de cultuur van hakken dragende dames. En als ik naar een feestje ga grijp ik toch ook naar de schoen met hak. Maar oh wat ben ik blij als ik ze weer uit kan trekken en op lage schoenen verder kan. Mortelmans zegt dat de jongste generaties het goede voorbeeld geven. Ik hoop het, want ik verbaas me over de idioot hoge hakken die de dames op tv aanhebben. Het is blijkbaar een must. Zo lang op tv de lage hak niet geaccepteerd wordt, ben ik bang dat het nog lang duurt.



Carla van der Giessen, Vleuten.

‘Nu niet op vakantie gaan’ | Oordeel toch niet zo snel

‘Wacht op betere tijden’ ( Brieven 9-11). De brief van Reinder Hendriks is volkomen onterecht. Hij weet niet wanneer deze familie heeft geboekt. Wij waren 30 oktober jl. 45 jaar getrouwd. Alles, het verblijf op het vakantiepark, de huisjes voor de kinderen, het diner, hadden wij al medio februari 2019 geregeld. En voor zover ik weet was het woord Covid-19 op dat moment nog geheel niet bekend. Dus oordeel niet te snel.



Hans Nuiten, Bergen op Zoom.

Jeroen Pauw ‘komt binnen’ | Weer een regelrechte hit

‘Pauw komt binnen’ (NPO1). Zondag kwam de uitzending, over de zorg, vanuit het Radboud MC. Een zwaar onderwerp, maar de manier waarop Jeroen Pauw zijn nieuwe talkshow aanpakt, maakt het een aangename kijkervaring. Dit is weer een regelrechte hit. En gelukkig een keer géén BN’ers, maar mensen uit het veld. Hij komt binnen, ja, in heel veel huiskamers.



Bart van der Linden, Schiedam.

