Reacties op verkiezingscampagne: ‘Partijen gaan problemen aanpakken die ze zelf veroorzaakten’

Reacties op groei aantal coaches: ‘Laat mensen meer omzien naar elkaar’

‘We leven anno 2023 in een rubberen tegelparadijs. Ieder probleem, vermeend of niet, wordt benoemd en heeft aandacht nodig’ en ‘Volgens peilingen kan NCS van Pieter Omtzigt op 31 zetels rekenen zonder dat we weten wie zijn partijgenoten zijn en wat voor capaciteiten zij hebben. Dat is zorgwekkend’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 30 augustus verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.