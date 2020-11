Reacties op verkoop van vuurwerk in België: ‘Dit probleem was te voorzien geweest’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 23 november in de krant verschenen over onder meer de toeslagenaffaire en de verkoop van vuurwerk in België.

Vuurwerk | Hoe denkt men het verbod op bezit te handhaven?

‘Afsteekverbod, vuurwerk wél te koop’ (AD 21-11). Dit probleem was met een klein beetje nadenken te voorzien geweest. Als men dom en kortzichtig genoeg is om in Nederland iets te gaan verbieden wat in alle buurlanden wel toegestaan is, zelfs in de gewone supermarkten te koop, dan is dit soort problemen voor de hand liggend, en zelf veroorzaakt. Tenzij men een soort Berlijnse Muur om Nederland bouwt. Een paniekmaatregel onder het mom van corona, waar niet of weinig over nagedacht is. Overigens: hoe dachten die burgemeesters het verbod op vuurwerkbezit te handhaven? Wellicht door het op grote schaal doen van huiszoekingen, waarbij we het grondwettelijk verankerde recht op de onschendbaarheid van de woning maar even in de vuilnisbak werpen?



J. van den Berg, Haastrecht.

Vuurwerk 2. | Halve maatregelen nemen is vragen om problemen

Wederom presteert deze regering het om een halve maatregel te nemen. Verbod op vuurwerk afsteken werkt niet; bezit van vuurwerk moet worden bestraft met een boete van 1000 euro. Het is altijd hetzelfde met deze regering: ‘Blijf van onze zorgverleners af’. Ze lieten een plas en alles bleef zoals het was. In Den Hoorn lijkt het nu al oudjaar. Mijn hond kruipt al onder de tafel van angst.



Aad Lupker, Den Hoorn.

Oudejaarsavond | Niet voor iedereen is het leuk om thuis te blijven

‘Feestjes? In mijn klas blijft de helft van de leerlingen bij hun ouders’ (Brieven 21-11). Docent maatschappijleer Pim van Rossum zegt dat zeker de helft van zijn eindexamenleerlingen thuis blijft met oud en nieuw. Fijn om te horen. Mijn vraag is wat de andere helft dan doet. Toch op pad? Illegaal vuurwerk afsteken? Samenkomen in een park of bos? Een viaduct? Juist voor dat deel probeert men een gepaste oplossing te vinden. Niet iedere thuissituatie is huisje-boompje-beestje. Niet iedere ouder houdt zijn of haar kind onder controle. Het is voor allen die landelijke besluiten moeten nemen een duivels dilemma om de juiste weg te kiezen. Men doet het in de ogen van ‘de beste stuurlui’ toch nooit goed. Dat is de realiteit en daar moeten we mee omgaan.



Truus Groothuis, Culemborg.

Islam | Denk niet dat het helpt tegen het wegkijken

‘Vreedzame islam; geen regel maar uitzondering’ (Opinie 21-11). Hulde voor het stuk van Dave Boots in het AD van zaterdag, waarin hij wijst op de illusie van de ‘vreedzame islam’. En ook hulde aan uw krant om een dergelijke opinie te publiceren. Of het helpt landgenoten te laten inzien dat langer wegkijken onverstandig is? Ik betwijfel het. Naast het coronavirus heerst al veel langer een hardnekkiger ‘gutmenschvirus’.



Adri Tegelaar, Den Haag.

Viruswaarheid | Geleid door een seksbaas en een dansleraar?

‘Wie gelooft er nog in Viruswaarheid?’ (AD 21-11). Met veel interesse het artikel over Viruswaarheid gelezen. En daarbij komt voor mij een vraagje over macht en vrijheid voor het volk. Jeroen Pols is eigenaar van een fors aantal prostitutieramen in Bremen. Hoe is het gesteld met de zelfbeschikking van de dames? Als ik het goed begrijp zijn de leidinggevenden van Viruswaarheid dus een dansleraar en een pooier? Natuurlijk geloof je die boven de virologen en de media.



Marianne Verbeek, Rotterdam.

Verkoop tabak aan banden | Het wordt lucratief om een tabakszaak te beginnen

‘Tabak in supermarkt vanaf 2024 in de ban’ (AD 20-11). Verminderen van verkooppunten moet helpen een rookvrije generatie te bereiken. De verkoop van rookwaar mag na 2024 alleen nog bij tankstations en tabakszaken. Dat zal verkoop daar flink opjagen. Openen van een tankstation of tabaksspeciaalzaak wordt zo extra aantrekkelijk. Dat zal het kabinet moeten tegengaan, anders kan het doel in rook opgaan.



Carel van der Lippe, Leiderdorp.

Toeslagenaffaire | Afschuiven is begonnen

‘Ouders niet in beeld bij de toeslagenaffaire’ (AD 21-11). Het zal de tijdgeest zijn: in de toeslagenaffaire wordt door de topambtenaren heel gemotiveerd het zwartepietenspel gespeeld. Jammer dat ze niet tegen hun verlies kunnen.



Jacques van Bemmelen, Zutphen.

Toeslagenaffaire 2. | Wel blijven opletten, graag

Chris van Dam (CDA) tegen Blankenstijn: ergens heb ik het idee dat u als piloot in een vliegtuig wel naar de metertjes heeft gekeken, maar niet uit de cockpit bent gekomen om te zien hoe het met de mensen gaat. Klinkt wat vreemd, want ik denk dat het beter is dat de piloot naar de metertjes blijft kijken, zeker bij de landing!



Casper van Eijck, Rotterdam.

