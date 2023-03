Reacties op verplichte verkeerscursus: ’Het probleem zijn bestuurders die nog even inhalen met 100 km’

Reacties op diefstal door zelfscankassa’s: ‘Ik gruw van het idee dat je eruit gepikt kan worden na afrekenen’

‘Zelfscankassa’s blijken proletarisch winkelen in de hand te werken. Persoonlijk kies ik nog altijd voor één van de weinige kassa’s waar nog een medewerker achter zit’ en ‘D66 is wel de partij die medeverantwoordelijk is voor de hoge energiebelasting, waardoor mensen in de kou zitten, bakkers moeten sluiten’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 23 februari verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.