Reacties op verplichten fietshelm 60-plussers: ‘De manier om het fietsen bij deze groep te ontmoedigen’

Fietshelm | De autogordel is ook niet meer weg te denken

‘Opvallend meer ouderen kopen een fietshelm’ (AD 14-4). Ik voel me niet onveilig zonder fietshelm op mijn e-fiets, maar heb besloten er wel een te kopen. Een verplichting zou ik niet gek vinden, omdat wij denken dat het ons toch niet zal overkomen. Onveiligheid op de fiets komt overal vandaan. Tegen het verkeer in fietsen op een fietspad voor eenrichtingsverkeer, appende maaltijdbezorgers met hoge snelheid en weinig oog voor andere weggebruikers op een e-fiets. Het zijn dus niet alleen de ouderen, wij zijn het allemaal. Er waren destijds ook gemengde reacties over de gordel in de auto en nu is die niet meer weg te denken. Laat die helm maar komen.



Corrie Lammers, Amersfoort.

Fietshelm II | Verplicht het voor al die snelheidsmaniakken

Wat een belachelijk voorstel van directeur Martin Damen van het SWOV om een helm verplicht te stellen voor 60-plussers. Het is de manier om het fietsen bij deze groep te ontmoedigen, terwijl dit juist zo gezond is. Je dacht toch niet dat ik als krasse knar ga fietsen met een helm? Laat die snelheidsmaniakken met een e-fiets er maar een dragen en laat mij rustig rondkarren op mijn fietsie. Ik let goed op het verkeer en dat kan ik niet van iedereen zeggen.



Martin Janssen, Nieuwegein.

Fietshelm III | Met nu bestaande regels komen we al een heel eind

Om het aantal verkeersdoden fors te verlagen stelt de belangrijkste adviseur van het kabinet op het gebied van de verkeersveiligheid voor om een fietshelm te verplichten voor 60-plussers. Ik ben geen academicus, maar ik weet wel een goede oplossing. Als iedereen zich keurig aan de verkeersregels houdt, fietskoeriers bijvoorbeeld, dat scheelt ook al een aantal ongelukken. Straks moeten voetgangers ook aan de verplichte helm.



Nico de Bruijn, Utrecht.

Boete belastingdienst | Daar zal de fiscus echt niet van wakker liggen

‘Overheid beboet zichzelf, en dat heeft toch zin’ (AD 14-4). De Autoriteit Persoonsgegevens legt de belastingdienst een boete op van 3,7 miljoen euro omdat de fiscus jarenlang een systeem, Fraude Signalering Voorziening, in stand hield. In gewone taal: een zwarte lijst waarop vermeende fraudeurs werden geplaatst. Het ging hier om mensen met een buitenlandse achternaam. De vraag is natuurlijk: waar gaat die boete heen? Wat gebeurt er als de ene overheidsdienst een boete oplegt aan de andere? Wat de belastingdienst te kort komt betalen we als Nederland gewoon weer terug. Dus uiteindelijk komt die boete deels terecht bij de belastingbetaler. De Belastingdienst ligt er waarschijnlijk niet wakker van. Het was beter geweest als de echte schuldigen bij de belastingdienst vervolgd waren wegens ambtsmisdrijven en dat het geld van de boete naar de gedupeerden was gegaan.



Erik van Oudheusden, Wijk bij Duurstede.

Referendum | Angst regering belachelijk

Al twintig jaar houdt een kleine meerderheid het referendum tegen. De Nederlandse regering is zo bang voor het volk dat ze het niet aandurft. Hans Wiegel (VVD) heeft het bij de laatste poging (1999, red.) zwaar verziekt en sindsdien maakt het geen kans meer. De regering maakt hiermee een grote fout en geeft te kennen dat Nederlanders dus niet in staat zijn om in een bindend referendum iets te veranderen of door te laten gaan. Deze volksangst is echt belachelijk.



Ruud Kraan, Aalsmeer.

Mannenpil | Welke vrouw wil die gok?

‘Onderzoek: Vooral jongeren pleiten voor mannenpil’ (AD 14-4). Even serieus: is er ook maar één vrouw die afhankelijk wil zijn van het idee of de man zijn pilletje op tijd heeft geslikt? ‘O sorry schat, vergeten, vervelend dat je nu zwanger bent.’



Carla Timmer, Venhuizen.

