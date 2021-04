Reacties op versoepelingen: ‘Open? Onze oosterburen praten over een lockdown’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 9 april in de krant verschenen over onder meer de nieuwe Kamervoorzitter en de coronamaatregelen.

Versoepelingen | Open? Onze oosterburen praten over een lockdown

‘Heropening terras en scholen dichtbij’ (AD 8-4). Terwijl de besmettingen hoog zijn en de zorgmedewerkers op de toppen van hun kunnen lopen, wordt gepraat over versoepelingen. Ter vergelijking: Duitsland praat over een totale lockdown met een lagere besmettingsgraad en wil dan heel snel gaan vaccineren. Begrijpt het kabinet niet dat het virus zo rond laten gaan alleen maar kansen biedt om te muteren, en dat die mutanten mogelijk slimmer zijn dan de vaccins? We staan niet voor niets bij onze oosterburen als hoog risicogebied aangemerkt. Wat Mark Rutte en Hugo de Jonge bij de persconferentie moeten zeggen, is: ‘We trekken alles nog even heel strak aan en gaan als een trein vaccineren. Zo heeft het virus zo min mogelijk kans te muteren. Dan beloven wij u een fantastische zomer.’



Erik de Weerd, Nunspeet.

Versoepelingen 2. | In vrijheid meedoen is een mensenrecht voor ieder

Mensen denken dat we zoetjesaan gewoon weer terug gaan naar normaal. Daarvan is nog niets gebleken. Integendeel. De coronamaatregelen stapelen zich op. We krijgen een testsamenleving. Dat is een soort controlesysteem. Om aan de samenleving te mogen meedoen moet je gaan bewijzen dat je ‘gezond’ bent. Het kabinet begint een proef met toegangstesten voor dierentuinen, musea, pretparken en voetbalstadions. In vrijheid kunnen deelnemen aan de maatschappij is geen mensenrecht meer, maar moet straks verdiend worden met negatieve testuitslagen en een vaccinatiepaspoort. Het is een schending van grondwet en internationaal recht.



Paul Schermers, Apeldoorn.

Kamervoorzitter | Rutte en Kaag kunnen elkaar weer goed vinden

De VVD-fractie van Mark Rutte stemde gezien de uitslag voltallig voor het Kamervoorzitterschap van Vera Bergkamp. Dat was de eis van Sigrid Kaag aan Mark Rutte, voorafgaande deze verkiezing. Kandidaat Martin Bosma (PVV) gaf een uitstekende voordracht en Khadija Arib deed het ook prima, maar de kaarten waren vooraf met handjeklap geschud. Kaag kan het weer uitstekend met Rutte vinden, als hij maar uit haar hand eet. De belangrijkste verkiezingsthema’s van D66 zal Rutte gaan ondersteunen. Als beloning mag hij weer minister-president worden en het D66 programma uitdragen, waardoor hij het record als langstzittende premier van dit gave land kan vestigen. Na Angela Merkel heeft Kaag ook haar schoothondje in Mark Rutte gevonden.



Bert van der Heijden, Hoevelaken.

Kamervoorzitter 2. | Nu de boel weer op de rit krijgen, stop pubergedrag

Nieuwe Kamervoorzitter: Vera Bergkamp. Met grote meerderheid gekozen. Waarom kan Geert Wilders dat niet gewoon accepteren en haar gelukwensen? Waarom direct beschuldigingen uiten? Het lijkt op (verlaat) pubergedrag. Niet tegen je verlies kunnen. Na alle tumultueuze dagen zou je denken dat een Tweede Kamerlid meewerkt om de boel weer op de rit te krijgen. Het land moet bestuurd worden, meneer Wilders. En dan helpt het niet als je steeds weer onrust zaait. Ik wens mevrouw Bergkamp veel succes en voor mevrouw Arib: chapeau dat ze het zo lang heeft volgehouden in deze politieke slangenkuil.



Truus Groothuis, Culemborg.

Groene waterstof | Waarom wordt dit goede alternatief vermeden?

‘Combineer aardgas en groene waterstof in historische steden’ (Brieven 8-4). Een onderwerp dat voortdurend onderbelicht blijft. Ik vraag me af waarom dit door de klimaatridders zo vermeden wordt. Laatst heb ik meegedaan aan een door enkele gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) gefaciliteerde cursus energietransitie voor VvE’s. Hierin werd bij voorkeur gepraat over elektrificeren van wijken, aansluiten op het warmtenet, zonnepanelen en windturbines. Vragen over waterstof werden afgedaan als ‘te duur’, ‘alleen geschikt voor de industrie’ en ‘moeilijk te produceren’. Ik vraag me af waarom dit alternatief vermeden wordt en in hoeverre het besproken is aan de klimaattafels. Het leidingnet ligt er en zou met wat aanpassingen bruikbaar zijn.



Wout Van Straten, Rhoon.

Syriëgangers | Ze verdient flinke straf

‘Toen ik vertrok, was ik een dom gansje’ (AD 7-4) Dat verklaarde Angela B. voor de rechtbank. Dat kan zo zijn. Maar in de zes jaar daarna trouwde ze drie keer met een radicale IS-strijder, was te zien met wapens, verspreidde IS-leuzen via Facebook, trachtte andere vrouwen over te halen naar IS-gebied te komen en bleef tot het laatst bij IS. Van dom gansje uitgegroeid tot een gevaarlijke roofvogel. En dan nu zinspelen op een moeilijke jeugd. Ze verdient een jarenlange celstraf.



Andre Duivenvoorde, Noordwijkerhout.

Brief van de dag | Niet meteen een suikertaks, steek geld in voedingsleer op school

De WHO, het RIVM en anderen adviseren de komende jaren vele miljarden te investeren in de zogenoemde suikertaks. Ik vraag me weleens af: wie zijn die visionairs bij de WHO en het RIVM? En ook of het gezegde ‘Regeren is vooruitzien’ wel gebezigd wordt door politici. Of laten ze zich gewoon van alles aanpraten door die zogenaamde experts? Als ik een tip mag geven: waarom investeren we die miljarden niet in extra onderwijs aan onze toekomstige generatie? Als kinderen op jonge leeftijd op school onderwijs krijgen in voedingsleer, zullen ze zien dat kunstmatige suikers heel slecht zijn, begrijpen wat voor effecten te veel suiker, roken, drinken en drugsgebruik op hun toekomstige geestelijke en lichamelijke toestand zullen hebben. En daarmee is de kans het grootst dat ze de goede voeding verkiezen boven de fastfoodketens en het juiste levenspad zullen bewandelen. Leraren blij met extra geld, kinderen blij en uiteindelijk ook de schatkist, want de toekomstige generatie zal een stuk gezonder worden. Of de zorg er blij mee zal zijn, betwijfel ik, want die zal het een stuk minder druk krijgen. Dat noem ik minstens twee vliegen in één klap, dat is vooruitdenken, dat is wat een politicus zou moeten doen. Want nu is het slechts wéér een verhoging in de kosten voor de meeste huishoudens, niet meer dan dat. Want de grote cola zal gedronken blijven worden bij fastfoodmenu. Onder meer omdat de kennis over voedsel bij de jeugd ontbreekt. En dat verandert alleen met educatie. Dus investeer die miljarden in onderwijs. Maak de jeugd wijzer in plaats van ongezonder.



Mitchell den Hollander, Papendrecht.

