Reacties op verstopte drug bij hulpgoederen: ‘Al dat verdriet daar en toch aan jezelf denken’

‘Hoe slecht kun je zijn om drugs te verstoppen in een vrachtauto vol hulpgoederen naar Turkije?’ en ‘Het beste argument tegen een bindend referendum is een gesprek van vijf minuten met een gemiddelde kiezer over een complexe wetgeving’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 11 februari verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.