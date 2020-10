Reacties op vertrek Dijkhoff: ‘Het is er na Wiegel, Bolkestein en Rutte niet veel beter op geworden’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 12 oktober in de krant verschenen over onder meer de Nobelprijs voor de Vrede en het vertrek van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.

Klaas Dijkhoff | Goede beslissing om van de tandem te springen

‘Dijkhoff stopt na de verkiezingen’ (AD 10-10). Klaas Dijkhoff stopt na de verkiezingen, hij zal niet langer zijn baas Mark Rutte uit de wind houden. Rutte en Dijkhoff, twee VVD-politici ieder met een eigen invulling van hoe hun ideaal moet worden vormgegeven. De vriendelijke baas Mark Rutte met zijn verouderde starre VVD-idealen en zijn eigen waarheid, tegenover de jonge slimme maar rechtlijnige eerlijke Dijkhoff. Steeds achterop de tandem bij Mark, en steeds verrast worden tijdens debatten welke richting nu weer wordt ingeslagen om op de bestemming te komen. Een begrijpelijke en goede beslissing van Klaas Dijkhoff.



Jan Leeuwenstein, Pijnacker.

Klaas Dijkhoff 2. | Voor mij was hij niet echt de kroonprins van de VVD

Wijs besluit van de fractieleider van de VVD. Men mag het dan in vele kringen de kroonprins van de VVD vinden, voor mij had Klaas Dijkhoff niet veel te betekenen. Een middelmatig tot slecht redenaar. Inhoudelijk niet veel te brengen. Nee, laat Mark Rutte het stokje nog maar even in handen houden. Of er moet ineens een goede opvolger uit de hoge hoed te voorschijn komen. Het is er na Wiegel, Bolkestein en Rutte niet veel beter op geworden.



Jan Dammes, Bleiswijk.

Mark Rutte | Hij is geen spat verouderd, kan best nog vier jaar door

‘Ook Rutte moet een keer vertrekken, maar wanneer?’ (AD 10-10). Rutte wordt vergeleken met premiers als Drees en Den Uyl, maar ook met Balkenende en Lubbers. Drees en Den Uyl waren versleten oude politici. Balkenende en Lubbers konden niet meer overtuigen. Maar kijk even naar de foto’s. In 10 jaar tijd is Rutte geen spat veranderd. Altijd vol zelfvertrouwen en volledig zichzelf. En altijd diezelfde spontane lach. Rutte is goed voor Nederland. Als Mark Rutte weggaat dan gaat hij Europa in. Daar zitten ze met smart te wachten op dergelijke internationaal politieke talenten. Laat Rutte de lijsttrekker worden van de VVD voor de komende verkiezingen en als het mag nog vier jaar ons land leiden. Niemand kan dat zoals hij. Niemand.



Victor Kammeraat, Gouda.

GroenLinks-plan | De GroenLinks-kiezer zal vast nog wel bedenken

‘GroenLinks: Alle 18-jarigen een kickstart van 10.000 euro’ (AD 8-10). Als je 18 jaar bent mag je stemmen. GroenLinks-leider Jesse Klaver maakt hier slim (denkt hij) gebruik van met zijn plan om 18-jarigen een som van 10.000 euro te schenken om in hun toekomst te investeren. Zelden zo’n goedkope, ordinaire verkiezingsstunt gezien. Hij hoopt op nieuwe stemmers. Hij vergeet dat elke weldenkende GroenLinks-stemmer zich nu drie keer bedenkt om zijn toch al tanende partij te steunen in de komende verkiezingen. Iedereen heeft een plafond, ook Jesse Klaver.



Annemarie Louisa, Rotterdam.

Afschalen reguliere zorg | Meer noodvoorzieningen als opvang voor corona

Ondanks de ellende van corona is het toch wel erg voor patiënten in de reguliere zorg dat hun operaties en behandelingen uitgesteld worden. Dat is de tweede keer dit jaar. Waarom geen noodhospitaals voor coronapatiënten? Dan heb je geen last van besmettingsgevaar in de ziekenhuizen, kunnen patiënten bezoek ontvangen en zijn de noodhospitaals alleen voor covid-19-patiënten. Iedereen is dan hopelijk tevreden.



Erik Veerman, Woerden.

Column Özcan Akyol | Hopen dat de aanhangers van FvD dit stuk ook lezen

‘Forum’ (Column 10-10). Supergoed geschreven, Eus. Complimenten. Je slaat de spijker op zijn kop. Hopelijk lezen de Forum voor Democratie-aanhangers dit en gaan ze daar eens goed over nadenken, hiermee aan de slag.



Gerrie Boehner, Zoetermeer.

Steun voor farmaceut | Dit is toch bedrijfsrisico?

‘Farmaceut gesteund bij claim’ (AD 10-10). Ja hoor, de farmaceuten zijn er als de kippen bij om straks grof geld te gaan verdienen aan hun coronavaccin, dat ze effe snel uit de grond stampen. Zijn de vaccins zonder bijverschijnselen dan vangen ze. Komen er claims omdat er toch iets niet in de haak is met hun medicijn, dan mogen anderen weer bijspringen om eventuele claims te betalen. Dat lijkt mij toch een beetje krom. Dat is bedrijfsrisico, toch?



Wim Koelewijn, Rotterdam.

Nobelprijs voor de Vrede | Daar hebben we iets aan

‘Jarige VN beloond voor voedselhulp’ (AD 10-10). Het Wereldvoedselprogramma van de VN wint de Nobelprijs voor de Vrede. Daar heeft de wereldbevolking wat aan. Hiervoor aandacht en waardering is belangrijker dan al die opgeklopte herrie om niets, in de wereld.



Jan Wiesenekker, Rhenen.

