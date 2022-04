Reacties op vertrek Ploumen: ‘Als geen ander begreep zij dat nieuwe bestuurscultuur noodzakelijk is’

‘Dit voorstel is een ongewenste verkleutering van de oudere medemens’ en ‘Jammer dat zij haar werk niet afmaakt’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 14 april verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Fietshelm 60-plus | Alleen voor de e-fietsers

‘Voor 60+ fietshelm verplicht’ (AD 13-4). Het zou 80 doden per jaar schelen. Het is overduidelijk wat de oorzaak is: de elektrische fiets. Het blijft een rare gewaarwording om flink doorrijdend op mijn gewone fiets, ingehaald te worden door een oudere op een e-bike. Ik pleit daarom voor een algemene helmplicht op dit trendy vervoermiddel. Maar laat de gewone fietsers (en heus, daarvan zijn er nog heel wat) met rust. Boodschappen doen met je fietshelm in de hand, op bezoek enzovoorts. Ik denk dat fietsen minder populair wordt met een helm.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Fietshelm 60-plus II | Geen helm? Dan ook geen verzekering voor ongeval

Uiteraard goede zaak. Bij schaatsen en skiën is het ook verplicht om een hoofddeksel of helm te dragen. Tien jaar geleden was je daar een uitzondering, nu ben je een uitzondering als je hem niet draagt. En word je als onverantwoordelijk gezien. Wat mij betreft voor iedere e-biker, niet alleen 60-plussers. Of stapje verder: geen helm, dan ook niet verzekerd voor ongevallen.



Steven Vos, Breukelen.

Fietshelm 60-plus III | Voor iedereen of niemand

Voor 60-plus fietshelm verplicht, kopt mijn krant op de voorpagina. Ho, stop. Of die helm verplicht voor iedereen, waarvan ik overigens groot voorstander ben, of voor niemand. Dit voorstel is een ongewenste etikettering, verkleutering en discriminatie van de oudere medemens en roept bij mij hele verkeerde associaties op.



Joop Uding, Enschede.

Vertrek Lilianne Ploumen | Alle lof voor haar besluit, voorbeeld voor anderen

‘Lilianne Ploumen (PvdA) open over haar vertrek uit de landelijke politiek’ (AD 13-4). Alle lof voor Lilianne Ploumen, de (ex-)partijleider van de PvdA. Zij kondigde haar vertrek uit de landelijke politiek aan. Zij is tot het inzicht gekomen niet geschikt te zijn. De reactie van een aantal PvdA-Kamerleden als zouden zij totaal in shock verkeren, valt overigens in de categorie ‘overdrijven is ook een vak’. Wat Liliane Ploumen gedaan heeft zou navolging moeten vinden bij andere politici. Niet geschikt? Opstappen. En dit geldt natuurlijk niet alleen voor politici. Veel te vaak viert onbekwaamheid voor een publieke functie de boventoon.



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

Vertrek Lilianne Ploumen II | Jammer, zij begreep dat nieuwe cultuur nodig is

Het opstappen van Lilianne Ploumen als partijleider en Kamerlid van de PvdA is te respecteren. Opmerkelijk is wel dat haar vertrek op de dag van aankondiging hiervan meteen is ingegaan. En een lange staat van dienst achterlaat. Jammer dat zij haar werk niet afmaakt. Want als geen ander heeft zij begrepen dat een nieuwe bestuurscultuur op het Binnenhof noodzakelijk is. Zij heeft ook in haar afscheidsspeech met transparantie en met integriteit gehandeld.



Erik Wils, Valkenswaard.

Vertrek Lilianne Ploumen III | Een burgemeesterschap ergens in Limburg lonkt

Plotsklaps is Lilianne Ploumen tot het oordeel gekomen dat zij ongeschikt is als politiek leider van de PvdA en daarom in één beweging niet alleen die functie neerlegt, maar ook maar direct de Tweede Kamer verlaat. Maar zo werkt dat niet. Houd de berichtgeving in de gaten, binnen een paar maanden duikt zij ergens op als burgmeester van een gemeente waar natuurlijk altijd al haar hart heeft gelegen. Ik gok ergens in Limburg.



Ron Breda, Capelle aan den IJssel.

Erik ten Hag | Bedankt en veel succes

‘Zware klus voor Ten Hag én Ajax’ (Sportwereld 13-4). Bedankt voor wat je hebt gedaan voor het Nederlandse voetbal, Erik. Dat je Ajax weer op de kaart hebt gezet in Europa en daarbuiten. Veel succes in Engeland en als je de kans krijgt iets moois op te bouwen, gaat het je zeker lukken. Voor mij ben je een held.



Ferenc Pinter, Landgraaf.

