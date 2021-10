Reacties op vertrek Ron Fresen: ‘Hij laat mij altijd een sprankje hoop’

Jammer dat Ron Fresen bij het Achtuurjournaal stopt, en is de maximale werkstraf van 240 uur afdoende als je de volledige verlamming van een jonge vrouw op je geweten hebt?: dit zijn enkele onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de zaterdagkrant verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Met vertrek Ron Fresen verdwijnt een sympathiek gezicht van tv

‘Zieke Ron Fresen stopt bij Journaal’ (AD 22-10). Ron Fresen, de man met de vriendelijke uitstraling. Als hij het politieke nieuws brengt, hoe negatief de berichtgeving ook is, blijft er toch altijd een sprankje hoop. Natuurlijk is niemand onmisbaar maar met Ron Fresen verdwijnt volgend jaar wel een sympathieke persoonlijkheid van het scherm. Ik hoop dat hij nog een aantal jaren kan genieten van zijn familie, en zijn kleinzoon ziet opgroeien. Ik wens hem toe dat het na ‘Acht jaar Achtuur’ - zijn boek - er een vervolg komt: ‘Veel jaren veel uren’.



Truus Groothuis, Culemborg.

Nederland is lang niet voor iedereen een welvaartstaat

‘Prijzen stijgen, maar pensioenen nog even niet’ (AD 22-10). Alles wordt duurder: benzine, gas en licht, levensmiddelen enzovoort. Maar wat niet omhoog gaat zijn de pensioenen en de AOW. Hoe moeten wij ouderen in hemelsnaam nog rondkomen? Staan ze daar in Den Haag weleens bij stil? Pensioenfondsen hebben miljarden in kas maar mogen niet verhogen vanwege een bepaald rekenmodel. Pas dat dan een keer aan, zodat ook de ouderen af en toe een stukje vlees kunnen eten. Nederland is een welvaartsland, wordt altijd gesuggereerd. Maar dan vergeet men dat dit voor een grote groep niet het geval is.



Hans de Graaf, Zoetermeer.

Fleecetrui vaak minder onschuldig dan gedacht

‘Microplastics zitten overal’ (AD 22-10). Door mijn vak heb ik veel met textiel te maken. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat door te recyclen nieuwe vezelstoffen worden verkregen en dat is in veel gevallen geweldig. Maar voor de vervaardiging van fleece, en wie heeft er geen fleecetrui, worden PET-flessen gebruikt. Bij het wassen van je fleecetrui komen kleine vezeltjes los, die met het afvalwater in het grondwater en uiteindelijk in zee terechtkomen. Daar zwemmen vissen enzovoort. En ja, ik heb ook een fleecetrui.



Angela van Leusden, Leerdam.

Geef derde prik, dan hoef ik geen ic-bed te bezetten

‘Oplaaiende discussie over zorg aan prikweigeraar’ (AD 22-10). Bij het vollopen van de ic’s met niet-gevaccineerde coronapatiënten lijken de medici steeds meer in gewetensnood te komen. Immers, daardoor worden veel uiterst noodzakelijke reguliere behandelingen, zoals hart- en kankeroperaties afgezegd. Als 90-jarige zou ik nooit een ic-bed willen bezetten ten koste van een hartpatiënt in een levensbedreigende situatie. Het zou daarom in mijn geval zeker aanbeveling verdienen om mij de derde (boost)prik te geven, gezien de afgenomen immuniteit na zo lange tijd. Waarom lopen wij weer achter de feiten aan? Zie de ons omringende landen.



J. Blekxtoon, Berkel en Rodenrijs.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat moet dader doen om een echte straf te krijgen?

‘Snelheidsduivel die scholiere Anna volledig verlamde, ontloopt cel: 240 uur werkstraf’ (AD.nl 21-10). De rechters rekenden het Delano van H., ‘zeer ernstig aan’ en kwamen tot de conclusie dat hij een ‘zeer ernstige mate van schuld’ had aan de verwoesting van Anna’s leven, een onschuldig meisje, dat nooit meer zelfstandig kan bewegen of kan praten. Waar zit het verstand en vooral het hart, bij onze rechterlijke macht en hoe komt het OM erbij slechts een halfjaar gevangenisstraf te eisen? Delano van H. krijgt een aai over zijn bol en komt er met een werkstraf van 240 uur vanaf, want hij is nog nooit met justitie in aanraking geweest. Het is een treurige schande voor de rechtsstaat en een diepe belediging voor Anna en haar familie. Het is volkomen logisch dat mensen steeds vaker en steeds meer hun vertrouwen in justitie en de rechterlijke macht verliezen. Wat moet je wel niet uitvreten om tot een echte straf te worden veroordeeld in ons landje waar iedereen schijt heeft aan regels? Het valt me nog mee dat Delano niet zelf als slachtoffer wordt gezien.



Fred Claasen, Nieuwegein.

Schandalig, het meisje heeft levenslang

Met verbazing heb ik gelezen dat de verdachte een taakstraf krijgt opgelegd. Zijn de rechters aan het doordraaien? Ik zou zeggen: levenslang zijn rijbewijs kwijt en alle medische kosten betalen. Schandalig, een werkstraf. Het meisje is voor haar leven invalide.



R. Vervoort, Dordrecht.

Ik vind 43.500 euro voor een Kia veel

‘Kia pakt de koppositie’ (AD 22-10). Zo interessant, de review over de elektrische Kia-EV. En dan vooral de opmerking dat je er niet gelijk dik je portemonnee voor hoeft te trekken. Dus even kijken op internet en ja hoor, vanaf 43.500 euro. Inderdaad een goede prijs, maar daar hoef ik mijn portemonnee niet eens voor op te zoeken. Die is nooit zo dik geweest.



Hetty de Vries

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.