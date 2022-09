Reacties op vertrek VVD-Kamerlid De Neef: ‘Mooi dat hij erachter is gekomen dat de VVD zijn partij niet is’

VVD | Sinds het eerste kabinet-Rutte al geen compassie

‘Kamerlid uit VVD om asielaanpak’ (AD 1-9). Na 18 jaar zegt Daan de Neef zijn partijlidmaatschap van de VVD op. Hij vindt dat in zijn partij compassie is uitgebleven en er een ijskoude aanpak is in de asielzoekerskwestie. Het is heel mooi dat hij er eindelijk is achtergekomen dat de VVD zijn partij niet meer is. Dat pleit voor hem. Naar mijn mening laat de VVD al sinds het eerste kabinet-Rutte aantrad, zien geen enkele compassie te hebben voor of ondersteuning te willen geven aan mensen met minder mogelijkheden om zich te ontwikkelen dan de zogenaamde hoger opgeleiden en harde (straat)vechters. Een premier en kabinet zouden er moeten zijn voor alle inwoners van Nederland. Ik hoop van harte dat meer VVD-leden en -kiezers zich beraden op alles wat nu een kwestie, affaire of crisis is gaan heten. En of de VVD op tijd is geweest (regeren is toch vooruitzien?) om een en ander te voorkomen. Of is alles met voorbedachte rade een politieke keuze en inzet geweest?



Nel Rawie, Vlaardingen.