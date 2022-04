Reacties op verwarming omlaag: ‘Het is geen oplossing om vrouwelijke ambtenaren in de kou te zetten’

‘Keer op keer is aangetoond dat vrouwen een andere warmtehuishouding hebben dan mannen en zij het sneller koud hebben’ en ‘Leve de voorvechters van euthanasie’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van maandag 4 april verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

2 graden omlaag | Vrouwelijke ambtenaar had het al koud op kantoor

‘Verwarming lager’ (AD 2-4). Op Internationale Vrouwendag was er weer veel aandacht voor de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen, ook van de rijksoverheid. Mijn verbazing is dan ook groot dat de overheid nu aankondigt dat de temperatuur in rijksgebouwen met gemiddeld 2 graden omlaag gaat. Keer op keer is aangetoond dat vrouwen een andere warmtehuishouding hebben dan mannen en zij het sneller koud hebben. De ministers Jetten en De Jonge en de woordvoerders van vakbonden Mast en Van der Vlugt geven aan dat ambtenaren maar een trui of een extra paar sokken moeten aandoen. Ik draag standaard al drie lagen kleding naar kantoor om warm te blijven, en met mij vast vele vrouwelijke collega’s. Er moet gekeken worden naar manieren om het gasverbruik terug te dringen, maar ik denk niet dat het een oplossing is om dan maar alle vrouwelijke rijksambtenaren letterlijk in de kou te zetten.



M. Jans, Zwolle.

Eli’s trauma | Jeugdzorg hielp niet, maar gelukkig was er die uitweg

‘Geen leven meer na 28 instellingen’ (AD 2-4). Afgezien van het meest tragische dat Eli is overkomen - haar dood - is het vreselijk dat zij hoogstwaarschijnlijk geen uiting kon geven aan haar ontredderende angst. Ik denk dat niemand dat kan overbrengen, laat staan dat de toehoorder dat werkelijk kan aanvoelen. Alleen zij die dat zelf hebben ondervonden, verstaan het. Eli moet in onherbergzame eenzaamheid hebben geleefd. Als ik lees hoe vaak zij uit huis is geplaatst dan heeft Jeugdzorg het echt niet begrepen. Zo help je niet. Jeugdzorg ging op de stoel van de psychotherapeut zitten met in scheiding liggende ouders om ze bij elkaar te brengen. Terwijl de ouders dit absoluut niet wilden. Gelukkig dat Eli euthanasie kon krijgen, zodat zij niet de mensonterende sprong hoefde te maken om uit haar geestelijk lijden verlost te raken. Leve de voorvechters van euthanasie, met Pia Dijkstra voorop.



Pim van Heteren, Wageningen.

WK Qatar | En nu voetballen

‘Dat kon moeilijker’ (AD 2-4). De tegenstanders in de poulefase van het WK zijn bekend. Laten we nu beginnen met de voorbereiding en niet meer praten over corruptie en moderne slavernij. Als landen moeite hebben om in Qatar te spelen, moeten ze zich terugtrekken. Geen enkel land heeft daar de moed voor. Dus praten we vanaf nu alleen nog maar over het spel, de spelers, de trainers, de wedstrijden en de droom om wereldkampioen te worden. Ik kijk ernaar uit!



Victor Kammeraat, Gouda.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Illegaal gokken | Ik vond voetbaluitslagen vaak al zo vreemd

‘Profvoetballers betrokken bij illegale goksite’ (AD 2-4). Ook ik heb gegokt op voetbalwedstrijden. En ik zat verbaasd te kijken als ik op makkelijke duels de mist in ging. Ik lees in het artikel dat spelers zelf niet gokten op hun wedstrijd. Natuurlijk niet. Dat deden anderen voor ze. Ik heb een aardig bedrag verloren en ik denk miljoenen mensen met mij. Ik vertrouw geen enkele wedstrijd meer.



Nico Spaan, Monteils, Frankrijk.

Boeren uitkopen | Vleesboeren gebruiken het verkeerde argument

‘Met een zak geld rammelen is niet genoeg’ (AD 1-4). Bert Gruppen ziet het niet gebeuren dat zijn kalvermesterij wordt opgekocht, want in tijden van oorlog moet er voor voedsel worden gezorgd. Het valt me op dat vleesboeren deze redenering vaker gebruiken. Waar leven zijn 1900 kalveren van, en al die miljoenen in stallen opgesloten dieren? Volgens mij dreigt er een graantekort door de oorlog in Oekraïne en geen vleestekort. Hoeveel voedseltekort in vooral arme landen is ons dagelijkse stukje vlees ons waard?



Atie Broers, Maarssen.

Rekening in roebels | Poetin heeft het Westen in de hoek gedreven

‘Nederland weigert gas in roebels te betalen’ (AD 1-4). Ongelooflijk, Poetin heeft ons bij de ballen. Het Westen loopt achter de feiten aan: Poetin heeft de banden met China en India aangehaald en ze vast voorzien van gunstige oliecontracten. Voor Poetin is dit het moment om het chantagemiddel in te zetten ‘niet in roebels betalen, dan geen olie en gas meer’. Het Westen moet kiezen; buigen of barsten. Rusland laat dankzij China en India de oorlogskas vollopen.



Hubert Roest, Den Haag.

Rondeboek | Enorm gelachen om de column van Thijs

Ja, het is Thijs Zonneveld vrijdag gelukt om met zijn column ‘Rondeboek’ mij, old lady, hard te laten lachen. Over m’n krantje gebogen heb ik schaterend zijn beleving van de Ronde van Vlaanderen zitten lezen. Heerlijk! Bedankt Thijs.



Wil Baghuis, Berkel en Rodenrijs.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.