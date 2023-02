Reacties op verzwegen inkomsten Kamerleden: ‘Als dat zo is, moet de bezem door deze stal’

Reacties op gratis ov lage inkomens: ‘Hiervoor moet uiteraard de belasting weer omhoog’

‘Gratis ov is in andere landen uitgeprobeerd en eigenlijk nergens een succes gebleken. Er wordt vooral vaker gereisd’ en ‘Wat ik het ergste vind: het lukt deze oliebedrijven de mensen te laten geloven dat het allemaal niet zo erg is’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 14 februari verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.