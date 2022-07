Reacties op Vierdaagse: ‘Het is te overwegen het evenement te verplaatsen naar voor- of najaar’

Verkorte Vierdaagse | Denk eens na over een ander moment in het jaar

‘Drie dagen lopen voor Vierdaagse nu lang genoeg’ (AD 18-7). Als ervaringsdeskundige kan ik het besluit van de organisatie om de eerste wandeldag te schrappen volledig onderschrijven. Hiermee bewijst de organisatie haar verantwoordelijk te nemen in het belang van 42.000 deelnemers. In 2003, tijdens mijn eerste Vierdaagse, werden de wandelaars ook geconfronteerd met hoge temperaturen. De organisatie besloot de afstanden in te korten, behalve de 30 km. Niettemin gebeurden er nare dingen op de route, zoals mensen die onwel werden en ambulances die af en aan reden. Beangstigende situaties die je als wandelaar liever niet meemaakt. Nu worden we geconfronteerd met extreme temperaturen, ontstaan door klimaatverandering. Het zou te overwegen zijn dat de organisatie in conclaaf gaat om de Vierdaagse te verplaatsen naar het voor- of najaar. Een goede discussie over dit onderwerp lijkt mij passend en noodzakelijk.