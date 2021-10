Reacties op vijfde virusgolf: ‘Dit is geen coronacrisis maar een zorgcrisis’

Wat als je je steeds meer schaamt voor de Nederlandse aanpak? En: Kunnen we elkaar alsjeblieft iets minder haten? Dit zijn enkele onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van woensdag 27 oktober verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Mag het niveau van haat misschien ietsje minder?

‘Kabinet weet: we gaan mensen boos maken’ (AD 26-10). Het is zoals het is. De besmettingen stijgen weer, en o, o, o, wat krijgen de weigeraars en Biblebelt-bewoners ervan langs. Ik verzeker u dat juist deze groep wel leeft volgens de regels. Mag ik vragen om wat minder haat richting ons? Ik merk dat er veel mensen zijn die niet weten dat de ziekenhuizen onderbezet zijn. Misschien wat beter onderzoek doen?



Marc Goedhart, Oud-Beijerland.

Besmettingen stijgen vooral door eerdere bezuinigingen

Nu ik lees over mogelijk aparte maatregelen voor niet-gevaccineerden, wordt het tijd te reageren. Uiteraard is Covid-19 een ernstig virus dat moet worden bestreden. Momenteel zijn de aantallen opnames en doden zeker niet hoger dan bij een jaarlijkse griepepidemie plaatsvindt. Ook dan wordt mensen geadviseerd binnen te blijven en thuis uit te griepen. Mensen die geen griepprik hebben gehaald worden, terecht, niet apart behandeld.

Nu dreigt het kabinet aparte maatregelen te nemen tegen niet-gevaccineerden. Dit druist tegen alle grondrechten in. Mensen die bang zijn te worden gevaccineerd met een vaccin dat nog niet volledig is getest, hebben het recht dit te doen zonder dat zij daarvoor apart worden behandeld. Ik hoop dat de regering en het OMT tot de conclusie komen dat dit echt niet door de beugel kan. De oorzaak van de overbezetting heeft mijn inziens meer te maken met het eerdere bezuinigingsbeleid dan met de problematiek van covid. Dit uitspelen over de rug van niet-gevaccineerden vind ik dit land niet waardig.



Hans de Beurs, Spijkenisse.

Maak er geen omgekeerde wereld van

Zo’n 80 procent van de Nederlandse bevolking is nu gevaccineerd tegen de corona. Nu wordt het tijd om alleen voor de resterende 20 procent van de bevolking maatregelen te treffen. Zo niet, dan is het wederom politiek van de omgekeerde wereld.



Ton Ernst, Rotterdam.

Blijven niet-christelijke ongevaccineerden ongemoeid?

‘Sluit sommige dorpen af van de buitenwereld’ (Brieven 25-10). Beetje kort door de bocht, die quarantainevlag aan de kerktoren. Want gezien het feit dat de drie grote steden in de top 15 van minst gevaccineerde gemeenten staan, zou hij dus ook aan de moskee gehangen moeten worden. En zouden de toegangswegen van en naar die steden dus ook afgesloten moeten worden. Of gaan we echt alleen maar die 100.000 christenen aanpakken en laten we de andere 1,7 miljoen ongevaccineerden ongemoeid? Ik kan de frustratie over het opnieuw oplopen van de besmettingen best begrijpen, maar proef toch ook wel ongelofelijke lafheid in al dat geschreeuw over christenen.



Jelle de Vries, Urk.

Accepteer dat Covid-19 regelmatig terugkeert

De cijfers lopen zoals verwacht weer op. Misschien zou het goed zijn om te accepteren dat Covid-19 een blijvende ziekte is die regelmatig de kop op zal steken. Stel daar je zorg dan ook op in. Verder helpen maatregelen toch echt alleen wanneer je die neemt op plekken waar grote kans is dat er een uitbraak komt: dus lokaal. Je weet pas of iets uitvoerbaar is wanneer je het hebt uitgeprobeerd.



Frits van Driel, Brielle.

Uitstrijkje geen probleem, maar zo’n mammografie is een gruwel

‘In plaats van die eendenbek een soort tutorial op YouTube voor een uitstrijkje’ (Column 22-10). Op dit moment is in het nieuws dat vrouwen een zelftest kunnen doen in plaats van bij de huisarts een uitstrijkje ondergaan. Ook Linda Akkermans schrijft erover in haar column. Fijn als daardoor meer vrouwen deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. Zelf heb en had ik er nooit problemen mee: tegenwoordig verricht de assistente het onderzoek, en de eendenbek wordt verwarmd. Meer problemen heb ik - en daar hoor ik niemand over - met de mammografie om borstkanker op te sporen. Mijn hemel, wat een verschrikkelijke gruwel is dat. Hij past wat mij betreft in het museum Gevangenpoort in Den Haag.

De mammografie vindt normaal gesproken vaker plaats dan het uitstrijkje. Al jaren wordt onderzocht of dit onderzoek anders kan, en onlangs hoorde ik dat men in het LUMC een onderzoek start waarbij de borsten worden gefotografeerd, maar niet hoeven worden geplet. Ik hoop dat dit onderzoek snel positief resultaat oplevert en deze methode binnenkort voor alle vrouwen in Nederland beschikbaar is.



Annemieke Wilmink, Den Haag.

Ik kan me voortdurend blijven schamen

De toeslagenaffaire heeft mij een enorme schaamte bezorgd. En ook de afhandeling van de schade van de Groningers. Nog groter wordt mijn schaamte over de woningnood in een welvarend land. En voor het overhaaste vertrek uit Afghanistan. Afgelopen tijd schaamde ik mij over de opvang van asielzoekers. Het zal vast niet de laatste keer zijn dat ik mij schaam Nederlander te zijn. Om over de formatie maar te zwijgen. Daar moet je je ook voor schamen. Het zal waarschijnlijk leiden tot hetzelfde kabinet. Daarmee is bij mij de schaamte niet echt voorbij.



Guus Maiburg, Nootdorp.

Zeespiegel stijgt zeker, onze toekomst ligt landinwaarts

‘Zijn onze dijken straks nog wel hoog genoeg?’ (AD 26-10). Is het nog een vraag óf de zeespiegel stijgt de komende eeuw? Sinds het einde van de ijstijd, 10.000 jaar geleden zien we een stijging van meer dan 100 meter. Waarom zou dat stoppen? De mens heeft daar geen invloed op gehad. Versnellen kan de mens met uitstoot wel, en we kunnen het niet tegenhouden. De dijken kunnen niet eeuwig worden verhoogd. Laten we ons daarop voorbereiden en niet meer bouwen in de laaggelegen delen van ons land. Onze toekomst ligt landinwaarts.



Fred Meekes, Ravenstein.

