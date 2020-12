Reacties op virusmutatie: ‘Wees duidelijk: verbied het reizen in zijn geheel’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 22 december in de krant verschenen over onder meer virusmutaties en onderwijs op afstand.

Brief van de dag | Perfect is onderwijs op afstand niet, maar het glas is wel halfvol

‘Kinderen betalen de prijs’ (AD 19-12). De scholen hebben hun deuren moeten sluiten.

Daar werd negatief op gereageerd. Ook door Rinda den Besten (PO-Raad). Natuurlijk zitten er mindere kanten aan, maar om te stellen dat de kinderen ‘de prijs betalen’, gaat te ver. In het voorjaar werd het onderwijs overvallen door de sluiting van de scholen. Met elkaar is hard gewerkt om onderwijs-op-afstand te realiseren. Dat is ook gelukt. Niet perfect, maar voor een groot deel wel effectief. Nieuwe ontwikkelingen vragen tijd en kunnen niet de perfectie leveren die we graag willen. Onderzoek onder schooldirecteuren (Algemene Vereniging van Schoolleiders) geeft aan dat 85 procent begrip heeft voor de maatregel. Twee derde van de scholen was al voorbereid. ‘Nu dit nodig is, kunnen deze scholen vlot overschakelen naar afstandsonderwijs. Dat is een goede uitgangspositie en verdient complimenten’, aldus Petra van Haten, voorzitter van de AVS. Rest de opvang van de meest kwetsbare leerlingen. Zij mogen worden opgevangen met een passend aanbod en dat daar de groepen 8 onder vallen is evident. Hoe trots was het onderwijs in het voorjaar op het thuisonderwijs? Want dat zou in de toekomst van pas kunnen komen. En nu is het zover. We vinden er van alles van, vooral in negatieve zin. De politiek voorop, waarbij de verkiezingsvlaggetjes in het debat vrolijk wapperden. Nu maximaal twee weken, in het voorjaar twaalf. Een sterker hart onder de riem is op zijn plaats. Dat had meer recht gedaan aan de kwaliteit van de professionals die deze klus weer klaren. Laat het glas een keer halfvol zijn.



Kees Francino, Wijk bij Duurstede.

Mutatie virus | Wees duidelijk: verbied het reizen in zijn geheel

‘Snelle variant corona leidt tot paniek in EU’ (AD 21-12). Die mutatie van Covid-19 komt niet alleen per vliegtuig hierheen, maar ook per boot, auto of desnoods lopend. Sluit de grens, alsjeblieft. U doet erg uw best, maar wees duidelijker: verbied reizen. Anders zitten we in januari met nóg meer besmettingen. Zeuren en protesteren doen de mensen toch wel, hetzij over te veel maatregelen, hetzij over te weinig. Sommigen willen gewoon iets te zeuren hebben.



A. van Mannekes, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Mutatie virus 2. | Het is te hopen dat Van Gerwen er niet uit vliegt

‘Pijlsnel terug naar WK’ (Sportwereld 21-12). Berend Botje ging uit varen: onze Michael van Gerwen vond het belangrijk om tijdens het toernooi een overstap te maken richting het thuisfront. Zonder geldige reden is dit laatste vreemd voor een topsporter. Of moet je dit niet scharen onder topsport? Topsport zoals wielrenner Van der Poel zondag liet zien? Hoe dan ook, de sprong is nét geslaagd en nu zit hij in het Verenigd Koningrijk zijn matches af te wachten. Het is voor hem dan wel te hopen dat hij bij het volgende potje er niet uit ligt met de gedachte dat hij weer snel thuis zal zijn.



Hennie Oomen, Maasluis.

Mutatie virus 3. | Nee, geen menselijkheid, corona is niet sympathiek

‘Reisverbod klopt niet. Hier mist menselijkheid’ (AD 21-12). Met stijgende verbazing het verhaal van Zuleyka zitten lezen. Het klopt: corona is, qua sympathie, niet menselijk. Zij vind het ‘noodzakelijk’ om haar vriend te bezoeken en kerst met haar kinderen te vieren. Dat vinden veel mensen. Die blijven daarom gewoon thuis en gaan niet willens en wetens anderen besmetten door rond te reizen.



Bernadette van der Drift, Puttershoek.

Toeslagenaffaire | Een doolhof met ellende en vooral veel verliezers

De toeslagenaffaire is een beerput in veel bedrijven: zwart en diep. Een doolhof met veel partijen, met veel verliezers en ellende. Twee staatssecretarissen traden af, twee nieuwe zitten er een jaar en de problemen zijn nog niet opgelost. Duidelijk dat het systeem niet deugt. Bureaucratie en wantrouwen ten top. Aftreden van het kabinet is geen oplossing. Een bedrijf zou allang omgevallen zijn met zo’n manier van werken. Kabinet, ambtelijke top en Tweede Kamer: het kan niet stroperiger. Gaat er iets verkeerd: wetje er bij. En nu? Eén organisatie met alle lijntjes in handen om dit op te lossen. Maar geen mensen erbij die er al bij betrokken zijn.



L. Wesenhagen, Maassluis.

Column Saskia Noort | Het recht is hier misbruikt

‘Het recht op demonstreren is vastgelegd in de wet’ (Brieven 21-12). Briefschrijver Oosterman vond de mondkaplozen voor de Hofvijver vorige week niet irritant. Premier Rutte hield toen in het Torentje een ingelaste toespraak die van belang is voor alle Nederlanders. Als je die toespraak verstoort met leuzen, toeters en fluitjes, dan maak je geen gebruik, maar misbruik van het recht op demonstratie.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Column Saskia Noort 2. | Demonstreren is nu niet belangrijker dan het virus

De heer Oosterman uit Spijkenisse vindt het recht op demonstratie kennelijk belangrijker dan het onder controle krijgen van het virus. Dat is pas dom.



Frans Geers, Zwijndrecht.

Supermarkten | Iedereen kan alles toch wel op tijd in huis halen?’

‘Sluit supers tijdens kerstdagen’ (AD 19-12). Vakbond FNV roept het kabinet op om de supermarkten tijdens de kerstdagen te sluiten. Ik ben heel benieuwd of de supermarkteigenaren daar allemaal achter staan, want ‘handel is handel’! Het zou geweldig zijn als de vakbond de hoofdprijs wint, want het is inderdaad waar dat alle medewerkers in die branche zich al maandenlang uit de naad werken onder minder fijne omstandigheden. Het moet toch mogelijk zijn dat iedereen vóór de feestdagen zijn spullen in huis heeft?



Ferry Visser, Dordrecht.

Youp van ‘t Hek | Geen beschaafd land zou dit urenlang accepteren

‘Oh nee, alsjeblieft niet’ (Brieven 21-12). In geen enkel beschaafd land wordt getolereerd dat een bejaarde man op de tv urenlang luidkeels staat te vloeken.



Arie van den Berg, Naaldwijk.

Badr Hari knock-out | Lesje bescheidenheid: Heerenveen klopt Madrid

‘Je kunt Heerenveen niet met Real Madrid vergelijken’ (AD.nl 19-12). Een beetje bescheidenheid zou je sieren, Badr.



Toon Paardekoper, Leiderdorp.

