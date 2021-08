Reacties op vluchtelingenstroom: ‘Ik erger mij dood aan egoïstische Nederlanders’

‘Onze bevrijders zeiden ook niet: Eigen volk eerst’, en ‘Laat me nou van de Grand Prix in Zandvoort genieten’: dit zijn twee van de vijf onderwerpen die lezers bezighouden naar aanleiding van het nieuws. Hieronder alle brieven die in de krant van zaterdag 28 augustus verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Gun ons die paar dagen Formule 1 op Zandvoort

‘Milieuclub: verbod op Formule 1 óf zonder publiek’ (AD 27-8). Dat stikstofstrijder Johan Vollenbroek kennelijk niet van Formule 1 houdt is wel duidelijk. Maar leg de schuld van die stikstofuitstoot niet alleen neer bij de Formule 1. Onze auto’s liggen een paar keer per jaar onder een laagje Saharazand dus ook de stikstofuitstoot door andere landen zal niet rechtsomkeert maken bij onze landsgrenzen. Dus laat ons die paar dagen per jaar dan ook genieten van onze Formule 1 sport waarnaar wij al zo lang uitkijken. Mag hopen dat de rechter in ons voordeel beslist.



H. Blom, Rijswijk.

Miljarden aan belastinggeld verkwist in Afghanistan

Voor Amerika en de westerse bondgenoten, waaronder Nederland, is Afghanistan na twintig jaar een grote afgang. Het land is achtergelaten in chaos. Het heeft miljarden aan belastinggeld gekost en het heeft niets opgeleverd. De politiek moet zich doodschamen.



Lucas Meijer, Nieuwe Pekela.

Geen Nederlander heeft een spatje last van drieduizend Afghanen

‘Angstig Harskamp toont zijn positieve kant’ (AD 26-8). Ik erger mij dood aan het enorme egoïsme van de Nederlandse bevolking in reactie op de komst van Afghaanse vluchtelingen. Denk eens aan een ander. Mensen verlaten hun land niet voor hun lol. Leven onder de taliban is geen leven. Het is een regime van louter terreur. In de Tweede Wereldoorlog hebben andere volken hun leven voor onze vrijheid gegeven. Ze zeiden niet net als deze egoïsten: ‘Eigen volk eerst’. Ik las dat het om drieduizend Afghanen gaat. Daar hebben jullie Nederlanders, die zo negatief over de komst van deze vluchtelingen denken, echt geen spatje last van. Jullie kunnen gewoon je comfortabele leventje voortzetten. Als jullie er tijd voor hebben, ga dan eens vrijwilligerswerk bij deze vluchtelingen doen. Dan leer je de mensen kennen en verandert dat wellicht jullie negatieve blik op vluchtelingen.



Aafke Klopman, Leeuwarden.

Rokers, alcoholisten en corona-ontkenners zijn niet te vergelijken

‘Richt de verontwaardiging vooral aan de regering’ (Brieven 27-8). Louis Frank slaat toch enigszins de plank mis wanneer hij de vergelijking maakt tussen corona-ontkenners en bijvoorbeeld rokers en alcoholisten. De eerste groep brengt ook anderen in gevaar. Daarbij vergroot weigeren van het vaccin de mogelijkheid op het ontstaan van virusmutaties. Hiermee vormt dit een bedreiging voor de volksgezondheid. Vaccinatie beschermt tegen ernstige Covid-19 en ziekenhuisopname. Uiteraard geldt voor beide situaties ‘eigen schuld dikke bult’. Maar enige nuance is op zijn plek.



Welmoet van der Sluys, Alphen aan den Rijn.

Tijd om naar alternatieve partijen te kijken

Zoals het nu gaat vind ik het idee van Segers nog het beste. Een minderheidsregering. Sigrid Kaag wil geen ChristenUnie maar de linkse verliezers PvdA en GroenLinks in de regering. VVD en CDA willen niet met deze twee partijen samen. Ik hoop dat Mark Rutte en Wopke Hoekstra hun poot stijf houden en anders maar eens kijken welke partijen nog meer in aanmerking kunnen komen. Duurt alles te lang? Dan naar nieuwe verkiezingen.



Henk Boom, Scherpenzeel.

Laf besluit van ESPN om Ronald de Boer halfbakken de deur te wijzen

‘ESPN keurt de rol van De Boer af: geen vast gezicht meer’ (Sportwereld 27-8). Het bloed dat kleeft aan dit WK (6500 doden bij de bouw van de stadions) is ESPN kennelijk te machtig. En daarom mag Ronald de Boer niet langer een vast gezicht zijn bij de zender. Laf en halfbakken heeft ESPN de oud-international ‘geadviseerd’ te stoppen met het ambassadeurschap. Als in plaats van dit advies het besluit zou zijn genomen afscheid van De Boer te nemen had het waarde gehad. Nu is het net niks. Zeker omdat De Boer nog wel als oproepkracht voor ESPN mag blijven werken. Een halfbakken en laf besluit dat slechts voor de bühne genomen lijkt.



Harry Verheul, Alkmaar.

