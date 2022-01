Reacties op VN-rapporteur die ME bekritiseert: ‘Hoe kan je oordelen na één filmpje?’

‘Ik wil graag de Nederlandse politie complimenteren’ en ‘Als rolmodel is Novak Djokovic geen goed voorbeeld’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van vrijdag 7 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Lockdown | Schade te groot, er moet snel een eind aan komen

‘Winkeliers ten einde raad’ (AD 6-1). In de politiek is geen aandacht voor de middenstanders en kleine ondernemers, die door de lockdown zwaar worden getroffen. De financiële schade is groot, maar er is ook psychische schade doordat de getroffenen hun werk niet kunnen doen. De politici en OMT-leden, die de basis legden voor deze lockdown, merken niets in hun portemonnee en dan is het gemakkelijk praten. Welke partijen gaan hun ogen opendoen? De huidige lockdown was niet nodig en de landen om ons heen hebben wat dat betreft meer gevoel voor de nadelen. Voor de eerste lockdown was onder middenstanders en kleine ondernemers volop begrip. Dat is er nu totaal niet. De huidige lockdown doet enorm veel afbreuk aan de samenleving als geheel en moet daarom per direct worden opgeheven.



Ton den Ouden, Bergambacht.

VN-rapporteur | Laat meneer Melzer maar een even meelopen bij ME

‘Slaat Mobiele Eenheid door in coronatijd?’ (AD 6-1). Ik weet niet van welke planeet de speciale VN-rapporteur Nils Melzer komt. Hoe kan iemand oordelen alleen op het zien van een filmpje? Kennelijk weet hij niet wat er vooraf allemaal gebeurd is. Hij moet maar eens met de ME meedraaien. Ik vind dat hij het bezoek aan Nederland moet overslaan. Ik krijg de indruk dat hij de boel aan het opruien is tegen de politie. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken de Nederlandse politie te complimenteren wat zij allemaal doen in deze moeilijke tijden.



R. Damen, Nootdorp.

VN-rapporteur II | Vergelijking met George Floyd is waanzinnig

Alphenaar Tim die zich zwaar misdroeg tijdens de rellen tegen het corona beleid wordt vervolgd. De politieagenten die hem aanpakten ook. Het duurt bewonderingswaardig lang voordat een agent fysiek ingrijpt. Als je je zo misdraagt als Tim dan moet je niet janken als je aangepakt wordt. Meneer Melzer van de VN vindt de aanpak van de politie walgelijk en vergelijkt die met de zaak George Floyd. Maar George is dood terwijl hij zich niet zo misdroeg als Tim en Tim leeft vrolijk verder. Dit vergelijken is net zulke waanzin als de vergelijking van de Tweede Wereldoorlog met de lockdown. Laten we het niet groter maken dan het is. Wie zijn billen brandt moet op de blaren. Er is tenminste één demonstrant die dit nooit meer vergeet, hoop ik.



A. Remmerswaal, Wassenaar.

Novak Djokovic | Je kunt nog zo groot zijn, je komt niet met alles weg

‘Australië laat Novak Djokovic niet toe’ (Sportwereld 6-1). Je wordt misschien de beste tennisser ter wereld met 21 grandslamtitels, Novak Djokovic, maar uiteindelijk ben is hij een loser. Je kan bekend zijn en denken dat je overal mee weg komt, maar uiteindelijk komt alles aan het licht. Als rolmodel is hij geen goed voorbeeld, ondanks het goede werk dat hij, vooral in eigen land, doet. Het is jammer maar in populariteit, spel, en vooral charisma zal hij naar mijn mening Roger Federer nooit evenaren.



J. van der Meer, ‘s-Gravenzande.

Trainingskamp Ajax | Het is sowieso idioot om die reis te ondernemen

‘Ajax halsoverkop weer vliegtuig in’ (Sportwereld 6-1). Was ik nou de enige die al lang dacht dat het idioot was om met dure professionals de halfzachte Nederlandse winter te ontvluchten middenin een verse omikronuitbraak?



Rob Hooft van Huijsduijnen, Genève, Zwitserland.

Elektrisch rijden | Het moet toch een koud kunstje zijn, zo’n kabel?

‘Elektrische rijder baalt van gestuntel met eigen kabel bij openbare paal’ (AD 5-1). Het moet voor de auto-industrie toch een koud kunstje zijn om de oplaadkabel in de auto zelf te verwerken. Een oprolsysteem, zoals bij stofzuigers het geval is, neemt niet meer ruimte in dan een losse kabel en is bovendien veel hygiënischer. Ieder zijn eigen kabel. De kabel rolt na gebruik naar binnen, klepje dicht en rijden maar.



Jan Blom, Baarle-Nassau.

Vaccinatie Frankrijk | Minister Kuipers moet met de vuist op tafel slaan

Ik ben het helemaal eens met president Macron. Als we zo blijven aanmodderen komen we nooit uit deze lockdowns. Kennelijk lukt het niet goedschiks. De enige manier om de besmettingen terug te dringen zijn vaccinaties. Zolang mensen blijven doen waar ze zin in hebben, zoals skiën, winkelen en feesten, omdat ze er zo ‘aan toe zijn’ of er ‘recht op te hebben’, blijft het dweilen met de kraan open. Hopelijk slaat onze nieuwe minister Kuipers met de vuist op tafel. Geen toegang meer tot leuke uitjes voor ongevacvineerden. Ze gijzelen de grote, welwillende meerderheid.



Welmoet van der Sluys, Alphen aan den Rijn.

