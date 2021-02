Reacties op volle parken: ‘Ik erger me dood aan de verwende, onopgevoede jeugd’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 26 februari in de krant verschenen over onder meer de kritiek op Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib en de volle parken.

Kappers open | Ik ga ook niet elke dag uit eten of naar het theater

Je mag weer naar de kapper, omdat je volgens premier Rutte niet iedere dag naar de kapper gaat. Ik ga ook niet iedere dag uit eten, naar de bioscoop, naar een café, het zwembad, het theater en naar sportwedstrijden maar daar mag je nog niet naar toe. En dit terwijl deze zaken en ondernemers het wat betreft coronamaatregelen al lang, al voor de eerste lockdown, prima voor elkaar hadden. Wij voelden ons daar in ieder geval veiliger dan tijdens het boodschappen doen. Ik kan me dan ook voorstellen dat al deze ondernemers de versoepelingen die ingaan veel te weinig vinden en in opstand komen. Maar ja, de verkiezingen komen er aan en dat heeft de grootste invloed op de beslissingen en uitspraken van onze politici. Nu maar hopen dat er snel een regering gevormd kan worden die wel logische beslissingen neemt.



Jan van den Bos, Spijkenisse.

Kappers open 2. | Is er wel echt nagedacht?

De kappers mogen open, want men gaat niet elke dag naar de kapper en hij is in de buurt. De sportscholen mogen niet open. Maar als ik naar de sportschool zou gaan en mijn pasje toon, zou ik minstens één keer per week naar de sportschool kunnen. Mijn pasje zou gecontroleerd worden, zodat ik niet stiekem meerdere keren per week naar binnen ga. Ik blij, de sportschoolhouder ook. Maar we moeten weer wachten. Hopelijk zijn we op 15 maart aan de beurt. In de winkels mogen twee klanten, na een afspraak, na vier uur naar binnen om een jurk te passen of een paar schoenen. Dit moet wel gebeuren in tien minuten. Je wilt toch wel even kijken of er misschien nog een andere jurk is die beter past. Idem met een paar schoenen. Een nieuwe bank koop je ook niet in tien minuten. Is er eigenlijk wel nagedacht over de versoepeling? Enfin, we hebben al een jaar geduld.



Jeanne van Geloven-Van der Toorn, Schiedam.

Parken | Hoeveel hebben er nu corona opgelopen daar?

‘Lenteweer lokt Nederland naar te volle parken’ (AD 25-2). Ik erger me dood aan de verwende, onopgevoede jeugd. Ik wil wel eens weten hoeveel er in het Vondelpark corona hebben opgelopen. Mondkapjes, ho maar. En wordt er nooit gedacht ze te wijzen op de troep die ze achterlaten. Wel willen leven in een schone wereld maar ontevreden zijn en niet nadenken wat zij zelf moeten doen. Het ‘dorre hout’ in ons land is geleerd eigen troep op te ruimen. Ik hou me al een jaar aan de regels. Eén kind in huis, geen vrienden, niet naar verjaardagsfeesten of begrafenissen. Heel triest.



M. de Haan, Rhoon.

Parken 2. | Dé gelegenheid voor test

Op een zomerse dag trekken honderden jongeren naar buiten uit om te genieten van het weer. Maar niet alleen dat, ze willen ook een statement maken: ze zijn coronamoe. En kan je het ze kwalijk nemen? Maar dat is mijn punt niet. We zijn gestart met proefevenementen om te zien hoe alles verloopt. Dé ideale situatie om te onderzoeken. Mijn idee: roep alle jongeren zich op om zich te laten testen. Zo krijg je een beeld van wat zo’n situatie als in het Vondelpark voor gevolgen heeft. Want naar mijn mening hebben we dit nog steeds niet gedaan.



Jordi Smit, Spijkenisse.

AstraZeneca | Reden voor Von der Leyen om snel op te stappen

‘Hoe één farmaceut heel Europa tot waanzin drijft’ (AD 25-2). Omdat de Europese Commissie veel te traag en incompetent was in het afsluiten van een contract met AstraZeneca, kijkt de EU nu naar miljarden extra economische schade, extra coronaslachtoffers en weer een lelijke deuk in het vertrouwen van EU-burgers. Prima redenen voor mevrouw Von der Leyen om snel op te stappen.



Rob Hooft van Huijsduijnen, Genève, Zwitserland.

AstraZeneca 2. | Niet gaan zeuren als je na slechte afspraken maakt

Lees ik het goed dat met AstraZeneca een inspanningsverplichting is afgesproken en geen resultaatverplichting? Dat doen ze toch ook niet als het om een verbouwing thuis gaat? Dan moet je vervolgens niet gaan zeuren als er niet geleverd wordt. Het is namelijk niet sluitend afgesproken.



Klaas Faber, Nijmegen.

Kamervoorzitter Arib | Wie zijn deze figuren?

‘Lasterpraatjes’ (Column 25-2). Na het lezen Eus’ column over het verzet tegen Tweede Kamervoorzitter Arib was ik ongelofelijk boos. Wie zijn die zogenaamde, laffe en anonieme, hoge personen? Als je je op deze manier tegen iemand afzet, zonder dat die zich kan verdedigen, ben je geen knip voor de neus waard. Wat een onrecht doe je iemand aan. Ga eens na hoe het moet voelen als het jou overkomt. Schande.



Wim van de Hoef, Appelscha.

Brief van de dag | ‘Sociaal verantwoord deelnemen’ aan WK? Wat een vondst, KNVB!

Terwijl er nog steeds discussie is over wel of niet excuses maken voor het slavernijverleden, gaat de uitbuiting in Qatar gewoon door. We hebben dus niets geleerd. In de aanloop naar het WK Voetbal in 2022 zijn er meer dan 6500 arbeidsmigranten, moderne term voor slaven, omgekomen als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden, onveilige huisvesting, hitte, lange werkdagen, ongelukken en uitputting. De arbeiders uit voornamelijk Afrika en Azië willen met hun karige loon terug naar familie om in eigen land te proberen een nieuw bestaan op te bouwen. Onderling spelen ze in Qatar voetbal, de sport die ze liefhebben, die ze verbindt en verbroedert, ondanks alle ellende. Sinds de controversiële toewijzing aan Qatar wordt er op verschillende manieren bericht over de onmenselijkheden, nu al tien jaar. En natuurlijk zijn de wantoestanden aan de kaak gesteld door mensenrechtenorganisaties, vakbonden én de KNVB, die zegt nooit voorstander te zijn geweest van toewijzing van het toernooi aan Qatar. Maar het Nederlands elftal zal, mits gekwalificeerd, ‘sociaal verantwoord deelnemen’. Allemachtig, wat een vondst om onder kritiek uit te komen. De voetbalwereld, FIFA, nationale voetbalbonden, KNVB incluis, kijken liever weg want voetbal is heilig. Zelf ben ik een groot voetballiefhebber. Maar dit WK zou wat mij betreft niet gespeeld mogen worden, wat mij tegelijkertijd voor een dilemma plaatst: als het toernooi niet in Qatar wordt afgewerkt, dan ontneem je de arbeidsmigranten ook nog eens de eer die ze zó toekomt: omdat juist zij het waren die het spelen van het WK in Qatar mogelijk maken.



Wim Rhebergen, Hoevelaken.

