Reacties op vossenjacht: ‘Door gebrek aan natuurlijke vijanden komen ze nu overal voor’

Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 28 juni in de krant verschenen over onder meer het coronabeleid en de vossenjacht.

Vossenjacht | Ons land is te klein om het aan de natuur over te laten

‘Vossenjacht? De natuur regelt dit zelf veel beter’, (AD 26-6). Was dat maar waar. Bij vossen gaat dit niet op. Tot 1970 kwamen ze beperkt voor in het oosten van Nederland, maar door gebrek aan natuurlijke vijanden komen ze nu overal voor. Ze bevinden zich vaak ver buiten hun natuurlijke habitat (bos en duin) en dat komt simpelweg door voedseltekorten. Het probleem is dat een vos doet aan ‘surplus killing’ (maakt veel meer dood dan nodig). Het is niet leuk, maar onvermijdelijk dat in ons drukbevolkte land met te weinig natuur, wordt gereguleerd. Net zoals dat gebeurt met damherten in de duinen, wilde zwijnen op de Veluwe, en bij de Oostvaardersplassen. Simpel gezegd: te veel dieren op een te kleine oppervlakte en dat gaat ten koste van de natuur.



A. v.d. Geest, Oegstgeest.

Vossenjacht 2. | Jager krijgt de volle laag

‘Vossenjacht? Dat regelt de natuur veel beter’, (AD 26-6). En wederom een opiniestuk van een ecoloog en Statenlid (Inez Flameling, PvdA) over de negatieve invloed van de jacht/jager. Een kreet als ‘we grijpen veel te makkelijk naar het geweer’ is erg kort door de bocht en stemmingmakerij. Natuurlijk is het goed als met kennis en onderbouwing aandacht wordt gevraagd voor, in dit geval, de vos. Maar weet deze mevrouw wel dat het beheer van de vos per provincie, en zelfs per streek, flink van elkaar kunnen verschillen? Misschien moet Inez Flameling toch even de twaalf verschillende faunabeheerplannen goed lezen.



Heidi Looy, Reeuwijk.

Mondkapjesdeal | Sywert was simpelweg ‘een Hollandse koopman’

Veel mensen stonden op hun achterste benen over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. Maar zijn we niet gewoon jaloers op hem? Die Sywert toonde zijn koopmansgeest en maakte een megawinst. Waarom horen wij veel minder kritiek op bijvoorbeeld Philips, die zuurstofapparatuur verkocht aan de hoogste bieder? Of over de inmiddels torenhoge prijs van reinigingsgel. Er zijn allerlei bedrijven die megawinsten hebben geboekt in verband met de coronacrisis. Is dat dan ook ‘misbruik maken van de situatie’?



Léon de Koning, Dordrecht.

Coronabeleid | Terugblikken op de chaos heeft geen enkele zin

‘Wat is dit nu weer voor inbreng, klojo’, (AD 26-6). Op het moment dat bijna alle coronabeperkingen vervallen, juicht heel Nederland. Op dat moment zijn de moeilijke momenten gelukkig verleden tijd. Dan kijken we weer naar het nu en naar de hoopvolle toekomst. Waarom dan drie pagina’s wijden aan politieke verwijten over en weer, onbegrip, moeilijke discussies, zware beslissingen, twijfels, verdriet, leed en foute besluiten? Stof die iedere radicaal en criticaster zal aangrijpen om negatieve discussies aan te gaan. Veel te veel informatie die nergens toe dient. Ik vind dat het kabinet en het crisisteam het formidabel gedaan hebben. Punt! En dat er fouten gemaakt zijn en slachtoffers zijn gevallen, hoort bij de crisis. Laten we liever drie pagina’s wijden aan nu en de toekomst. Daar hebben we nog invloed op. Het verleden niet meer.



Victor Kammeraat, Gouda.

Mondkapjes | Met zo’n kop vraag je om nóg meer problemen

Op de voorpagina van het AD (26-6) prijkt: ‘Dat kapje kan weg!’ De 1,5 meterregel blijft echter onverminderd van kracht. In OV of supermarkt moet het kapje gewoon op blijven. Zo’n kop is in ons eigenwijze, enigszins egoïstisch landje vragen om nóg meer ellende.



Onno Vollema, Scheveningen.

Ondertiteling | Wil Angela eens kijken naar de kleine lettertjes?

Ineens viel het mij op: het lettertype van de ondertiteling is kleiner geworden, en de zwarte omrandingen zijn bijna vervallen. Het lijkt wel of de grootte van de letters nog gebaseerd is op de oude schermbreedte. Het geldt waarschijnlijk voor bepaalde programma’s, want niet alle ondertiteling heeft die verkleinde letters. Misschien kan trouwe televisiekijkster Angela de Jong hier iets van zeggen?



Aat Schilperoort, Amsterdam.

Scheidsrechter | Voetballers kunnen nog wat leren van het rugby

Na een aantal wedstrijden op het EK gezien te hebben vraag ik mij af waar het respect, wat de heren op het veld zo graag willen uitdragen, is gebleven. Bij elke overtreding staan ze de scheidsrechter zowat in zijn gezicht te spugen om hem te vertellen dat hij het niet goed gezien heeft. Walgelijk. Neem een voorbeeld aan rugby. Daar wordt een beslissing gewoon geaccepteerd, anders kan je inrukken.



Rob de Waal, Rotterdam.

