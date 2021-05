Reacties op vuurwerksupporters Feyenoord: ‘Dit is de tol die je als club en stadion betaalt’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 18 mei in de krant verschenen over onder meer de vuurwerksupporters in De Kuip en het coronapaspoort.

Vuurwerk in De Kuip | Half Rotterdam weet al jaren dat er sleutels zijn

‘Derby onder spanning’ (Sportwereld 17-5). Volgens stadiondirecteur Jan van Merwijk moet er een sleutel van De Kuip in omloop zijn. Half Rotterdam weet dit en zag, jarenlang, tientallen fakkels en vuurwerkbommen tijdens wedstrijden. Ook bij Feyenoord is bekend hoe fans dit deden maar optreden durfde men nooit, uit angst. Er hangen de modernste camera’s die inzoomen op je neusharen, maar zelden worden fans gearresteerd. Dit is de tol die je dan als club en stadion betaalt. Fans zijn de baas geworden.



Iwan Ceelen, Schiedam.

Vuurwerk in De Kuip 2. | Gelukkig is Sparta er nog

Mooi gebaar zondag van de Feyenoordspelers. Een applaus voor de landskampioen konden de heren niet opbrengen, een staande ovatie voor een stel hooligans wél. Dat zal de Rotterdamse burger moed geven, met als klap op de vuurpijl het evenzo tragische songfestival. Gelukkig hebben ze in Rotterdam Sparta nog.



Aart van Veen, Doorwerth.

Volledig scherm Applaudisserende Feyenoord-spelers in De Kuip afgelopen zondag. Vlak hiervoor drongen supporters het stadion binnen en gooiden zij vuurwerk op het veld. De wedstrijd werd daarop kort stilgelegd. © Pro Shots / Kay int Veen

Slot Eredivisieseizoen | Zo is het niet leuk meer

‘Euforie vs. chaos’ (Sportwereld 17-5). Wat een competitie. De nummer één van dit seizoen heeft 88 punten. De nummer vijf heeft maar liefst 29 punten minder. Eigenlijk niet zo leuk meer. Zegt toch heel veel over de kwaliteit van het voetbal in Nederland.



Wim Koelewijn, Rotterdam.

Coronapaspoort | Alsof we tegenwoordig nog privacy hebben

‘Zonder prik of test geen toegang: hoe eerlijk is dat?’ (AD 17-5). Privacy First is bij monde van Haykush Hakobyan zeer bezorgd dat de privacy in het geding komt door de invoering van een coronapaspoort. Zijn privacy is inmiddels te grabbel gegooid: hij staat met voor- én achternaam in de krant. Pffff, ik word zo moe van die waarschuwingen voor het gebrek aan privacy. Alsof privacy nog bestaat vandaag de dag.



Ruud Fraij, Leiden.

Coronapaspoort 2. | Met zoveel mensen blijven die uitbraken voorkomen

Wen er maar aan dat corona niet de laatste pandemie is. Met deze overbevolking zullen er meer komen. Dit is de natuur. Net als bij dieren waar er te veel van zijn, komt er een natuurlijke afvloeiing. De natuur zorgt voor een natuurlijke balans, dus kijk niet gek op als er over 25 jaar weer een pandemie is en er de mensenziekte voor terugkomt.



Trudy Schilperoort, Delft.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus:

Brief van de dag | Op vakantie gaan kost geld, maar moet ik daar dan aan bijdragen?

Ik realiseer me dat het (ook) een taak is van columnisten om te ‘prikkelen’. Dat is in de column van Linda Akkermans (‘Vakantieprik’ 17-5) zeker gelukt. Zij stelt dat die zielige (mijn toevoeging) hardwerkende, jonge mensen die nog niet geprikt zijn straks mogelijk moeten betalen voor de test die vakantie mogelijk kan maken. Zij verwijt de regering een laks vaccinatiebeleid, alhoewel dat mogelijk iets te maken kan hebben met onbetrouwbare, late leveringen van vaccins? Ook gaat zij gemakshalve voorbij aan het feit dat een steeds grotere groep mensen besluit zich niet te laten vaccineren (waarschijnlijk is het percentage babyboomers in deze groep kleiner dan niet-babyboomers?)



Ook mag ik als babyboomer vaststellen dat in alle gevallen dat grote groepen mensen in het afgelopen jaar de regels hebben overtreden het overgrote merendeel hiervan (ongetwijfeld hardwerkende) jonge mensen waren. Dit zijn dus ook de personen die ervoor gezorgd hebben dat de besmettingsgraad in ons land nog zo hoog is. Alhoewel het enigszins buiten de column valt: het is natuurlijk ook de generatie babyboomers die niet alleen meer dan 45 jaar ‘hard gewerkt’ heeft, veelal al jaren zit te wachten op de afgesproken indexering van het welverdiende pensioen en in veel gevallen onbezoldigd kinderopvang is zodat die hardwerkende jongeren een goed salaris kunnen verdienen (en natuurlijk omdat het geweldig is op de kleinkinderen te passen). Kortom, als je op vakantie wilt, kost dat geld en ik snap niet dat ik daar voor hardwerkende jongeren aan zou moeten meebetalen in de vorm van een test.



Jos van Dam, Leeuwarden.

Onder politici | Waar was de CDA-fractie tijdens Omtzigts strijd?

‘De kiezer ergert zich aan Den Haag dat vooral met zichzelf bezig is’ (AD 15-5). De kiezer ergert zich, ja inderdaad. Maar eindelijk schijnt er een kentering te komen in de discussie. Mag het na twee maanden? Mooi geschreven rubriek door Hans van Soest. De bottleneck is echter nog steeds de affaire Omtzigt. Wat ik niet snap van destijds: waar was zijn eigen CDA-fractie? En de fractievoorzitter met ministers die elke maandag in coalitieverband bij elkaar zaten? Stonden zij dan ook niet achter hem? Daar hoor je niets over. Ook binnen zijn eigen bestuur geen steun. Waar is hij nou eigenlijk ziek van? Tweede Kamerleden, we zitten in een crisis, stap over uw eigen schaduw heen.



L. Wesenhagen, Maassluis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Máxima 50 | Aan al die pracht hangt wel een forse prijskaart

‘Máxima is jarig! Viert Nederland het feest mee?’ (AD 17-5). De Máximaverering in de media neemt grote vormen aan. Zij is al bijna heilig verklaard. Alles is prachtig, ook de dochters. Nu zijn er veel prachtige dochters in Nederland waar moeders trots op zijn. Maar niet elke prachtige oudste dochter krijgt 1,6 miljoen euro van de staat. Aan veel wat prachtig is, hangt een flink prijskaartje. Nu weer terug naar normaal doen.



Ineke van den Berg, Rotterdam.

Máxima 50 2. | Haar een aanzoek doen was niet ‘een beetje dom’

Ruim twintig jaar geleden kreeg onze koningin in Nederland een vorstelijk onthaal, en terecht, want ze was niet alleen betoverend aan de buitenkant, ze bleek ook uit het goede Argentijnse hout gesneden. Wij hadden al snel in de gaten dat zij haar mannetje stond, en Willem-Alexander voelt zich naast de moeder van zijn drie prachtige dochters nog steeds de koning te rijk. Haar een aanzoek doen was niet ‘een beetje dom’. Hun huwelijksboot blijkt geenszins een zinkend schip. Hoewel ieder Koninklijk Huisje zijn kruisje heeft, verdient de pleitbezorgster van het microkrediet naar mijn mening Máximaal krediet. Helaas kan haar verjaardag niet uitgebreid worden gevierd, maar de gelukwensen zijn er wat mij betreft niet minder om. 50 betekent vijf keer een 10 (met een griffel) voor onze koningin.



Sipco Hellinga, Arnhem.

Volledig scherm Koningin Maxima tijdens een interview met Matthijs van Nieuwkerk ter gelegenheid van haar 50e verjaardag. Gisteravond werd het interview uitgezonden. © ANP