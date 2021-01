Reacties op vuurwerkverbod: ‘Er zijn momenten dat ik me schaam dat ik Nederlander ben’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 2 januari in de krant verschenen over onder meer de jaarwisseling en de afschaling van de reguliere zorg.

Afschaling reguliere zorg | Verder uitstel van normale zorg is niet acceptabel

‘Nu al de helft van de operaties geschrapt’ (AD 31-12). Het nog verder beperken van de reguliere zorg is onacceptabel. Er moet een grens getrokken worden en duidelijke prioriteiten gesteld worden voor wat betreft de verdeling tussen corona-behandelingen en overige acute zorg. Het kan niet zo zijn dat van iemand met borstkanker plus uitzaaiingen een operatie, de CT-scan en chemobehandelingen niet door kunnen gaan omdat de gehele behandelruimte gereserveerd wordt voor mogelijke coronapatiënten. Het onverantwoordelijk gedrag van een deel van onze bevolking laat ik dan nog buiten beschouwing. Er moet vastgesteld worden welke acute zorg door moet gaan en daar moet niet verder aan worden getornd. Het is onacceptabel dat aan coronabehandeling 100 procent voorrang wordt verleend ten koste van een steeds groter gedeelte van de acute, reguliere zorg, zoals nu dreigt.



Niek van de Merbel, Aalsmeer.

Afschaling reguliere zorg 2. | Hoeveel mensen komen hierdoor te overlijden?

Chemokuren, hartoperaties worden nu voor de helft geschrapt. Ook dit kunnen levensreddende operaties zijn. Hoeveel mensen zullen er hierdoor sterven omdat ze niet op tijd hun behandeling krijgen vanwege de coronamaatregelen? Dit zou wel eens een groot aantal kunnen zijn. Ook tijdens de eerste lockdown zijn er mensen overleden aan andere aandoeningen dan corona. Hoop dat het mij of mijn familie niet overkomt. Ik begrijp heel goed dat de zorg overbelast is en het werk niet meer aankan. Het is zeker niet makkelijk om in deze tijd je werk te doen. Ik wens het zorgpersoneel dan ook heel veel sterkte.



Nanny Barthen, Den Haag.

Vaccinatiebeleid | Alsof hij toeschouwer is

‘Doe thuis een spelletje, maar ga niet naar buiten’ (AD 31-12). Ik lees de reactie van minister de Jonge op de ergernis van de Tweede Kamer op het vaccinatiebeleid: Minister de Jonge zit zich naar eigen zeggen ‘te verbijten’ als hij de beelden van vaccinaties in andere landen ziet. Alsof hij een toeschouwer is van de aanpak in ons land. Dit is werkelijk het onvermogen van de eerstverantwoordelijke bewindspersoon ten voeten uit.



Kees van Gent, Tiel.

Vuurwerkverbod | Een mist van kruitdampen hing toch over het land

Ondanks het vuurwerkverbod schudde Nederland op zijn grondvesten tijdens oud en nieuw en trok er een dichte mist van kruitdampen over het land. Waar de autoriteiten meestal spreken over ‘kleine groepjes die zich niet aan de regels houden’, blijken er toch veel meer aso’s rond te lopen. Hoog tijd om de teugels aan te halen: meer politie, strenge handhaving, hoge straffen. Anders wordt het van kwaad tot erger. Want ‘moet ik me nog aan de regels houden als vele anderen dat ook ongestraft niet doen?’



Ben Timmerman, Den Haag.

Vuurwerkverbod | Het is minachting naar de zorg én eigen omgeving

Er zijn momenten dat ik me schaam dat ik Nederlander ben. Ondanks het vuurwerkverbod, ingesteld om de zorg niet nog verder te belasten, waren er vele mensen in ons land die het verbod negeerden. Dat soort mensen hebben niet alleen een totale minachting naar gezaghebbers en de mensen in de zorg, maar ook naar hun eigen woonomgeving. Terwijl de buren keurig binnenblijven met het eigen gezin en de coronaregels naleven, gaan zij met een huis vol visite helemaal los alsof er geen speciale regels en restricties gelden. Asociaal gedrag van asociaal volk. Ga je diep schamen, want door jouw wetteloze gedrag komen we samen deze crisis nooit te boven.



Bert Klein, ‘s-Gravendeel.

Jaarwisseling | Ga over op gezond in 2021

Ik doe voor 2021 een beroep op alle mensen, wel of geen corona: ga gezond leven, ga in de spiegel staan, stop met roken, eet gezond, ga meer bewegen. Zo niet, dan haal je je pensioen niet en heb je voor niks betaald. En de zorg wordt onbetaalbaar als je zo doorgaat. Hoe ingewikkeld is het?



Tony Teuben, Rozenburg.

Jaarwisseling 2. | Een jaar waar we nog vaak aan zullen terugdenken

‘2020 in foto’s’ (AD 31-12). Een mooie terugblik op een verschrikkelijk jaar, waar we nog lang de naweeën van zullen ondervinden. We zijn er nog niet, al denken sommigen alvast een voorsprong te kunnen nemen op de komende vaccinatie. Blijf alert, hou afstand en blijf gezond!



Theo Ballering, Den Haag.

Verkiezingen | Dat wordt een grote chaos

‘89 partijen bij verkiezingen’ (AD 31-12). Met 89 partijen is een Babylonische chaos een feit en staat een economisch en sociaal beleid in de weg.



W. Bode, Papendrecht.

