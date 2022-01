Reacties op vuurwerkverbod: ‘Ik heb nog nooit meegemaakt dat er zo lang vuurwerk afging’

‘Hoeveel mensen zitten in angst of durven de straat niet meer op?’ en ‘Er komt dus geen verandering bij gebrek aan toekomstvisie en zelfreflectie’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van maandag 3 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Vuurwerkverbod | Belgische handelaar had solidair kunnen zijn

Dat heeft goed uitgepakt, dat vuurwerkverbod. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er zo lang vuurwerk afging. Ik zag 10- tot 12-jarigen de zwaarste bommen afsteken. Dat verbod was een farce. De Nederlandse handelaren hebben het nakijken gehad terwijl de Belgische handelaren zich de pleuris hebben gelachen. Hoezo, Europa is één? Verre van dat.



Wim Koelewijn, Rotterdam.

Vuurwerkverbod II | Ten koste van anderen toch je gang willen gaan

Ik ben zo boos. Op alle Nederlanders die op hun achterste benen staan als iemand aan hun rechten komt. Maar kom niet aan met plichten of een verbod. Want dan nemen ze het recht in eigen handen. Hoeveel mensen zitten in angst of durven de straat niet meer op? Hoeveel dieren lijden? En hoeveel hulpverleners wagen hun ogen, oren en gezondheid om mensen en dieren te helpen? Voor een belabberd loon en met veel te weinig. Om ons te beschermen tegen de idioten die ons land met hun vuurwerk in een oorlogsgebied willen veranderen. Wanneer komt de meerderheid die dit niet wil, in actie?



Francinia Steenstra, Den Haag.

Vuurwerkverbod III | Kunnen er geen officiële vuurwerkclubjes komen?

Voor alles en nog wat bestaan clubjes, verenigingen en stichtingen. Waarom richt de vuurwerkbranche niet in elke gemeente clubjes of verenigingen op, waar liefhebbers deze hobby kunnen delen? Om noviteiten te bespreken, veilig gebruik te oefenen, of in samenspraak met EOD, brandweer en politie workshops te houden. Als het officieel als een serieuze hobby kan worden bedreven, is asogedrag voor velen niet meer interessant.



Verena Blessing.

Kernenergie | Kies een kop zorgvuldiger

Jammer dat het AD boven een artikel de kop zet: Brussel legt bom onder klimaatbeleid: groen stempel voor investeringen in gas en nucleair (AD.nl 2-1). Het had ook kunnen zijn: Europa zet licht op groen voor kernenergie en gas. Om aan onze nog steeds groeiende energiebehoefte te voldoen zijn zonnepanelen en windturbines niet genoeg. Wellicht kan Nederland een paar Duitse kerncentrales huren nu ze besloten hebben die te sluiten.



Paul van Winden, Wateringen.

Ministerposten | Ervaring speelt blijkbaar geen rol in nieuwe kabinet

Kaag op cruciaal Financiën(AD 31-12). Van de genoemde ministers voldoet 80 procent niet aan de kwalificaties voor de toegekende ministeries, zoals onder meer voor Justitie, Financiën, Sociale Zaken en Algemene Zaken. Dit nieuwe rampjaar wordt weer veroorzaakt door partijpolitiek. Er komt dus geen verandering bij gebrek aan toekomstvisie en zelfreflectie. Jammer voor de BV Nederland.



Robert van der Sanden.

Juice channels | Wat zijn we diep gezonken dat we anderen afbranden

‘Yvonne Coldeweij­er raakte bijna overspan­nen: ‘Juice kost veel tijd’‘(AD 31-12). Hoe waar is het als Özcan Akyol zegt dat er nieuw elan moet komen op het gebied van ethiek en omgangsvormen. Waar is het moreel gezag gebleven? Het lijkt wel of steeds meer mensen hun fatsoen kwijtraken. En dan wordt het echt onfris. Onder dezelfde noemer vallen de juice channels. Op die ongefilterde kanalen valt op hoeveel behagen sommigen erin scheppen een ander af te branden. Zo diep zijn wij dus gezonken. Uiteindelijk is het pesten en de makers doen eraan mee.



Pim van Heteren, Wageningen.

Woningnood | Jong en oud hebben belang bij woningruil

Ouderen woest dat zij de schuld krijgen van woningnood (AD 31-12). Zolang er geen mogelijkheid bestaat om kleiner te gaan wonen, is de woningnood niet de schuld van ouderen. Laten we een koophuiswoningruil in gang zetten: kleiner huis tegen groter huis voor gezin. Ik ben ook ouder en wil wel van koophuis ruilen, in samenspraak met makelaar of notaris.



Ruud Kraan, Aalsmeer.

Peter Pannekoek | Cabaretier kan zonder te vloeken het jaar afsluiten

Oudejaarsconference Peter Pannekoek (AD 31-12). Met interesse heb ik het artikel gelezen en met veel plezier naar de conference gekeken. Veelal erg grappig en nooit vloekend, zoals Youp van ‘t Hek deed om zich staande te houden. Een verademing. We hebben er een oudejaarsconferencier bij!



Bas Dielemans, Schiedam.

Bedankt | Krant ligt weer op de mat

Hartelijk dank namens mijn zoon, voor de goede beloningen tijdens het overbrengen van de nieuwjaarswensen. Hij bezorgt al bijna twee jaar in ons dorp. Om half 5 opstaan, om 7 uur klaar. En met hem werken ook chauffeurs en aftellers in het holst van de nacht om de krant te bezorgen. Dus ook een pluim voor deze mensen.



J. Schrieken, Bodegraven.