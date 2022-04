Reacties op wachttijden gemeenten: ‘De overheid als monopolist is paarse krokodil’

Debat mondkapjesdeal | Accepteer zijn uitleg en ga snel al die crises te lijf

‘Zijn vijand is niet de Tweede Kamer, maar z’n eigen karakter’ (AD 6-4). Veel Tweede Kamerleden hebben de jacht weer geopend op Hugo de Jonge. Vooropgesteld: hij heeft niet slim gehandeld in deze affaire. Heeft hij inmiddels toegegeven. In plaats dat men dit accepteert gaat men als een troep hongerige wolven op jacht naar bloed. Europa staat in brand, er is een gigantische woning-, huisvestings- en vluchtelingencrisis. Er is een milieu- en klimaatcrisis en noem maar op. En zij maken zich druk over een paar (ongelukkige) mailtjes. Ga toch je werk doen als volksvertegenwoordiging. Zorg voor betere wetgeving zodat niet alles wordt verstikt in allerlei regeltjes waardoor heel veel zaken stagneren.



Peter Kooij, Nieuw Lekkerland.

Debat mondkapjesdeal II | Het siert hem dat hij de uitleg zelf wil geven

Voormalig minister van Volksgezondheid wil zelf uitleg geven over zijn betrokkenheid bij het Sywert-verhaal. Maar ook dát wordt hem meteen al weer kwalijk genomen. Zijn eigen karakter zit hem dwars? Hoewel ongebruikelijk, siert hem dat juist. Voorbeelden genoeg van bewindslieden die wijselijk hun mond houden als het moeilijk wordt. Zijn verhaal lijkt mij ook redelijk uit te leggen. Heel Nederland viel indertijd over hem heen, nadat een eerdere minister daarvoor letterlijk omviel. Het commentaar op het mondkapjesbeleid van de staat lag zwaar onder vuur. De één wist het nog beter dan de ander en volgens deskundigen waren die dingen helemaal niet nodig. Het getuigt juist van karakter als je dán alles in het werk stelt om het zo snel mogelijk in orde te maken. Door de urgentie gaat er dan wel eens wat fout. Dat een andere partij daar dan een slaatje uit slaat, zal echt niet de eerste keer zijn. Ook nu neemt hij een bijna onmogelijke taak (woningbouw) op zich. Petje af.



Jan van Rooijen, Soesterberg.

Wachttijden gemeenten | De overheid is monopolist en zelf de paarse krokodil

‘Met Coolblue-methode zou dat paspoort er supersnel zijn’ (AD 6-4). Niet alleen ondernemingen als Coolblue en Rituals werken veel efficiënter maar het hele bedrijfsleven. In de Flevopolder bouwt men in zeven dagen een windmolen. Bij de politie doet men maanden over een eenvoudige aangifte, bij het OM jaren over vervolging, bij de gemeente weken over een paspoort en bij de gemiddelde servicedesk van de overheid is de standaard termijn voor een simpel antwoord vijf dagen. Het heeft geen zin om bij het bedrijfsleven in de leer te gaan omdat de prikkel (beter zijn dan de concurrentie) ontbreekt. De overheid als monopolist is nou eenmaal een paarse krokodil.



C. Lamens, Swifterbant.

Bonus KLM Air France topman | Dit is gewoon een schaamteloze vertoning

‘Miljardenverlies en massaontslag bij KLM en Air France, Smith krijgt toch een bonus’ (AD 6-4). Ik las het volgende in AD van woensdag 6 april: er is 3,3 miljard euro verlies, er zijn bijna 14.000 werknemers ontslagen en toch krijgt topman Benjamin Smith van KLM Air France een bonus van ruim drie miljoen euro. Ik vind het zelfs schaamteloos.



H. Jacobs, Drachten.

Nieuwe e-bikes | Met S5 twijfel je wel aan de stabiliteit van de fiets

‘VanMoof verovert de wereld’ (AD 6-4). De Nederlandse fietsenfabrikant VanMoof introduceert twee nieuwe e-bikes, de S3 en de S5. De S4 wordt bewust overgeslagen, omdat het cijfer 4 in Azië als ongeluksgetal wordt gezien. Hadden ze dan ook niet meteen de S5 kunnen overslaan, denk ik dan. Je kon je vroeger namelijk met S5 aan de dienstplicht onttrekken. Dit betekende dan dat er iets aan je (geestelijke) stabiliteit mankeerde. Het lijkt me nogal een risico dat VanMoof een model S5 op de markt zet, waarbij klanten mogelijk toch gaan twijfelen aan de stabiliteit van zo’n fiets.



Ronald Kroese, Voorschoten.