Reacties op Waku Waku-wappies: ‘Media moet ze geen aandacht schenken’

Minderheid aan wappies krijgt te veel aandacht

‘QR-code verdeelt het land’ (AD 29-9). Niet de QR-code maar zwaar overtrokken berichtgeving hierover doet dat, op de voorpagina van het AD nog wel. Nederland telt zo’n 12 miljoen volwassen denkenden. Er staan nog geen 100 wappies met wanstaltige teksten voor een onwillig, ongehoorzaam restaurant te zwaaien en het AD zegt dat het land verdeeld is. De restauranthouder en enkele idioten krijgen zo weer een platform. Natuurlijk was Willem Engel ook van de partij. Wél werden er nog eens zo’n 74.000 nieuwe prikafspraken geregistreerd.



Gijs Peters van Neijenhof, Amersfoort.

Geen zin in een restaurant waar ik langs borden met ‘nazi’ erop moet

Wat een vreselijke foto op de voorpagina in de krant van gisteren. Ik dacht dat ik in een fijn, welvarend land woonde. Waar vrijheid van meningsuiting een groot goed is. Maar dat is verworden tot een vrijbrief om anderen de maat te nemen en om het hardst te brullen dat ‘mijn gelijk’ beter is. Restaurant Waku Waku in Utrecht heeft de mond vol van vrijheid. Maar ik heb ook gelezen dat een horecaonderneming vlakbij de deuren gesloten heeft, vanwege de ongemakkelijke situatie. Die controleerde namelijk wel de coronapas en dat leidde tot wrijving met de tegenstanders ervan die buiten stonden te roeptoeteren. Met hun mooipraterij over vrijheid plegen ze dus wel broodroof op een collega-restaurant. Wij zijn onlangs voor het eerst weer in het buitenland op vakantie geweest. Ja, met mondkapje in het openbaar vervoer. Maar verder konden we gaan en staan waar we wilden en doen wat we wilden. Dat we daarvoor overal een coronapas moesten laten zijn had weinig impact op ons of het personeel. Maar nu vraag ik me af of ik in Nederland wel naar een restaurant kan. Ik zou dan gewoon mijn coronapas laten zien. En niet geconfronteerd willen worden met protesterende jongeren die zonder enig historisch besef met borden lopen waarop ‘nazi’ staat. Evenmin wens ik door hen gezien te worden als een slachtoffer van een zogenaamde nieuwe Holocaust. Ik vind het heel intimiderend, zo niet bedreigend dat zij, die zogenaamd voor vrijheid zijn, op dergelijke grove wijze mijn keuzes veroordelen. De dialoog is helaas ver te zoeken.



Tineke van Buul, Amstelveen.



Van de redactie: Op de voorpagina van de krant van gisteren stond een foto van demonstraties bij het Utrechtse restaurant Waku Waku dat weigert te controleren op QR-codes. Enkele van de mensen op de foto, die zich anti-fascisten noemen (zij droegen borden) willen benadrukken dat ze niet demonstreerden tegen de QR-codes, maar juist tegen de actievoerders van onder meer Viruswaarheid.

Er is te weinig aandacht voor QR-code zelf

Het valt mij op dat de discussie over de app vooral draait om het feit van wel of niet gevaccineerd zijn en de voor- en tegenstanders hiervan. Er is weinig aandacht voor de QR-code zelf. Daar heb ik twijfels over. Om de code te verkrijgen log je in op je DigiD waar al je gegevens in zitten. Hoeveel van die gegevens komen in die QR-code te staan? Dat kan ik niet zien en dat is wat mij zorgen baart. Je weet niet wat je toont en wat er mee gebeurt. Beveiliging van gegevens is bij de overheid en bedrijven niet optimaal, zo is al meermaals gebleken. Waarom is gewoon je inentingstbewijs dat verstrekt wordt na vaccinatie of papieren testbewijs niet voldoende? Of is volgen van de burger het doel?



H. Roos.

Steven Berghuis heeft nu spelvreugde en goede spelers om zich heen

‘Beladen transfer Berghuis lijkt steeds meer gouden zet’ (AD Sportwereld 29-9). Als Feyenoord-supporter volg ik Steven Berghuis nog steeds. Ik zie hem daar bij Ajax met zoveel spelvreugde en met een glimlach spelen. Met zoveel goede voetballers om zich heen, gun ik hem de overstap. Niet iedereen zal het met mij eens zijn, maar daar heb ik maling aan. Steven, veel succes daar. Alleen niet op 19 december, tegen Feyenoord in de Kuip.



Rob Schippers, Rotterdam.



Beveiliging Rutte: veel prominenten kunnen het niet meer navertellen

‘Mark Rutte, aanraakbaar en toegankelijk’ (AD 28-9). President Joe Biden wordt vervoerd in een gepantserde auto met de bijnaam The Beast. Paus Franciscus zien we tijdens openbare gelegenheden in een pausmobiel van kogelwerend glas. Onze premier Mark Rutte maakt gebruik van een fiets of een oude Saab. En wij maar roepen dat het zo mooi is dat dit in Nederland nog kan. Vanaf nu niet meer, dus. De premier wordt bedreigd en moet extra beveiligd worden. Hoewel Rutte tegensputtert, kan hij de adviezen maar beter ter harte nemen. Veel prominenten, die zich ook relatief veilig waanden, kunnen het helaas niet meer navertellen.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Niet iedereen kan zonder ondersteuning e-bike

‘Niet meer zelf inspannen’ (Brieven 29-9). Makkelijk zat om, zoals haast gebruikelijk, iedereen over een kam te scheren. Er zijn genoeg gewone e-bikefietsers die op normale snelheid fietsen. Dat zijn de mensen, zoals ik, die zonder ondersteuning niet meer kunnen fietsen vanwege gezondheid of fysieke klachten. Ik fiets gemiddeld 3000 km per jaar en behoud zeker nog conditie. Beter dan helemaal niet meer fietsen of simpelweg in de auto te stappen. Denk eens na over anderen en kijk niet alleen vanuit jezelf.



Engelien van Ewijk-Laurens, Barendrecht.

Gaat concurrentie inspelen op kletskassa van Jumbo?

‘Kletskassa als wapen tegen eenzaamheid’ (AD 28-9). Goed hoor, betrokkenheid bij de maatschappij van supermarkt Jumbo. Zo dringen we eenzaamheid zeker terug. Eigenlijk kan Albert Heijn niet achterblijven, toch? Gaan zij nou ter bestrijding van de armoede een kassa openen waar minima voor half geld kunnen afrekenen?



Ger Heimans, Dordrecht.

