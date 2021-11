Reacties op wereldwijde vervuiling: ‘Zolang we maar het braafste jongetje van de klas lijken’

Kom met internationale afspraken over treinreizen

‘Treinkaartje duurder’ (AD 30-10). De klimaattop in Glasgow begint en de NS komt met een prijsverhoging van de treinkaartjes. Ik snap dat een kaartje niet kostendekkend is maar is het geen tijd om de trein betaalbaar te maken voor zowel nationaal als internationaal vervoer? Dan kan het vliegverkeer gebruikt worden voor de langere afstanden. Op deze manier dragen we een steentje bij om de doelen in het Klimaatakkoord van Parijs min of meer te halen.



Lia Versteeg, Harmelen.

Onze vervuilende bussen en auto’s verkopen we aan Afrika

‘Belachelijk dat je voor een paar tientjes het vliegtuig kunt pakken’ (Column 1-11). Linda Akkermans verwoordt wat de gemiddelde Nederlander, net als zijzelf waarschijnlijk, allang denkt. En het is mij uit het hart gegrepen. Om het braafste jongetje van de klas te zijn doen we onze vervuilende bussen en auto’s weg. Daarmee stopt de wereldwijde vervuiling niet. Als handelsnatie verkopen we de bussen namelijk aan ‘arme’ landen, zoals Griekenland. En onze oudere auto’s naar Afrika. Verdienen we nog wat en gaat de vervuiling gewoon verder. Maar niet bij ons, bij ons gaat het beter. Goed gedaan, jochie.



J. Dijkshoorn

Elektrisch rijden is voorlopig nog niet milieuvriendelijk

‘Bijtelling elektrische auto moet naar 10 jaar’ (Opinie 28-10). In zijn op het eerste gezicht redelijk klinkende reclamespot voor nog meer subsidie op elektrisch rijden slaat Mark Schreurs de plank op meerdere fronten mis. In de eerste plaats wekt hij de indruk dat elektrisch rijden milieuvriendelijk is. Daarbij vergeet hij te vermelden dat elektriciteit een secundaire energiebron is. Die elektriciteit moet eerst worden opgewekt. En dat opwekken gebeurt grotendeels via het verbranden van fossiele brandstoffen. De elektrische auto heeft zelf geen uitlaat: die is verplaatst naar de schoorsteen van de elektriciteitscentrale. Dan laat ik de enorme negatieve milieueffecten van met name de bouw van accu’s nog maar buiten beschouwing. Ten tweede duurt het gemiddelde zakelijke leasecontract vier jaar. Na die vier jaar kijkt de zakelijke rijder reikhalzend uit naar een nieuw model. Verlenging van de periode met lage bijtelling heeft dus nauwelijks effect, anders dan extra reclame voor bedrijven als die van Schreurs. Ten derde is het distributienet voor elektriciteit nu al op veel plaatsen overbelast. Nog meer laadpalen plaatsen staat daarmee direct de realisering van milieuvriendelijke vormen van alternatieve energieopwekking in de weg. Schreurs pleit dus voor eigen parochie. Dat is wel heel menselijk.



Louis Frank, Rhoon.

Winstbelasting bedrijven prachtig, maar de consument betaalt

‘Joe Biden kwam, zag en overwon’ (AD 1-11). Prachtig, die verplichting voor multinationals om 15 procent belasting te betalen waar ter wereld zij ook opereren; maar wel slechts voor de bühne. Gemakshalve wordt vergeten dat de verplichting voor deze grote bedrijven zal worden doorberekend aan de consument, hetgeen wij onlangs konden ervaren toen de prijzen van energie en grondstoffen als een raket omhoogschoten. Hoe je het ook wendt of keert, de rekening komt altijd bij de consument terecht. Nu zou men als consument kunnen opperen om te consuminderen maar dan komen die grote jongens niet aan hun omzet en dus ook niet aan die verplichte afdracht van 15 procent belasting.



Wim Everwijn, Capelle aan den IJssel.

Keeper Pasveer maakt in elk geval tempo

‘De cijferman’ (Column 1-11). Hugo Borst werpt de vraag op wie er bij Ajax in het doel moet. Natuurlijk is Onana een fantastische keeper. Hij heeft alleen de bloedirritante gewoonte langzaam uit te verdedigen, ik vermoed om aandacht voor zichzelf te genereren. Gevolg is wel dat hij keer op keer het tempo uit de wedstrijd haalt. Dat deed hij in beide wedstrijden tegen Tottenham, waarin hij zijn verdediging voortdurend in de problemen bracht en zelfs geregeld niets anders meer kon doen dan de bal buiten de lijnen schieten. Ajax had Tottenham op de knieën, maar Onana hielp hen terug in de wedstrijd. Dat kostte Ajax de finale en hoogstwaarschijnlijk de cup. Het werd immers de slechtste finale in jaren. Na zijn domme dopingactie weigert hij ook nog eens bij te tekenen, zodat Ajax bij zijn vertrek de nodige miljoenen misloopt. Dàt, gevoegd bij het feit dat Pasveer het uitstekend doet, maakt de keuze voor de laatstgenoemde wel héél eenvoudig.



Wim Theijs, Rotterdam.

Laten we niet doen alsof wangedrag voetbalfans nieuw is

‘Ga alsjeblieft op kickboksen’ (AD 1-11). In 1980 woonde ik een vergadering bij van de Haagse gemeenteraad. Na afloop mocht het publiek een vraag stellen. Ik vroeg of er iets te doen was aan de agressie van de vaders bij de voetbaltraining. Maar de dames en heren waren unaniem: het hóórde erbij. En nu veertig jaar later nog doen alsof het recent is? Doe die blinddoek eens af.



J. van den Berg, Den Haag.

Blijf meedenken, we moeten het samen doen

Briefschrijver Paul Daniels zegt dat als je niet gevaccineerd bent je niets in een sportschool of de kroeg hebt te zoeken. Daar is het stigmatiseren weer. Terwijl het toch juist de bedoeling is dat iedereen kan sporten. Doe je dat niet dan krijg je waarschijnlijk eerder lichamelijke klachten, dus meer ziekenhuisopnames en operaties. En misschien een groter beddentekort dan nu het geval is. Blijf met open blik na- en meedenken over hoe we het met elkaar het beste kunnen doen.



Desiree Schutte

