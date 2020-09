Reacties op werkdruk in de zorg: ‘Het idee dat wij de dag doorbrengen met kletsen klopt van geen kant’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 16 september in de krant verschenen over onder meer het verbod op smaakstoffen in de e-sigaret en de werkdruk in de zorg.

Werkdruk zorgpersoneel | Loop mee, dan wordt vast duidelijk hoe het echt zit

‘Werkdruk van verpleger wordt in mijn ogen erg overdreven’ (Brieven 15-9). Met verbazing lees ik de brief van Janet Moor over de werkdruk in de zorg. Ik twijfel of ik boos moet worden of heel hard moet lachen over het beeld dat deze mevrouw schetst. Ik werk op een Acute Opname Afdeling met gemiddeld 6000 opname’s per jaar. Het record staat op 25 opname’s in één avonddienst. Ik wil haar graag uitnodigen om te laten zien hoe het echt werkt. Het is heus niet zo dat wij elke dag heel hard moeten werken, maar dat wij een gezellig clubje zijn dat de dag doorbrengt met kletsen, koffiedrinken, gebak eten en een klus als wassen even doen, klopt van geen kant.



José Vellekoop, ‘s-Gravenzande.



Werkdruk zorgpersoneel 2. | Dit is de beste advertentie voor nieuw zorgpersoneel

Deze brief van de dag is de beste advertentie voor nieuw zorgpersoneel. Werken in een ziekenhuis is een beetje zorgen tussen alle pauzes door, makkie. Hoezo 150.000 werklozen? Kom naar de zorg! En met de wervende bedragen die Ernst Kuipers onlangs noemde, 65.000 euro voor de ic’ers per jaar, zijn over een jaartje of wat alle vacatures opgelost, toch? Bedankt Janet Moor! Wel jammer dat u met al uw secretariële ervaring niet weet dat wij verpleegkundigen zijn.



Jurgen Wielaard, Rotterdam.



Werkdruk zorgpersoneel 3. | Ze heeft geen idee van de emotionele druk die er is

Jammer zo’n negatief beeld van personeel in de zorg. Er valt overal iets op af te dingen en topdrukte is er ook beslist niet het hele jaar door. Maar de coronadrukte was uitzonderlijk en niet te vergelijken met de normale drukte. Deze variant kent vele vormen, veel emotioneel leed en onverwachte situaties. Maar ook de onbekendheid van de juiste behandeling en te weinig gespecialiseerde verpleegkundigen tellen mee. Deze medewerker van de afdeling heeft geen idee wat er komt kijken aan emotionele druk die door het personeel ervaren wordt. Aan deze onnozele observatie wil ik geen aandacht geven. Ik hoop dat zij een volwaardige kracht was waar wij als zorgers bij terecht konden als ondersteuning. Ik heb deze mensen gelukkig wel gekend.



R. Noordegraaf, Vleuten.



Katten | Ruiters mogen ook gerust een keer achterom kijken

‘Regels handhaven en de beestjes aan banden’ (Brieven 15-9). In zijn brief stelt Jan van Rooijen dat er veel strengere regels zijn voor honden dan voor katten. Zo moet poep van honden opgeruimd worden, maar kunnen katten poeptechnisch ongestraft hun gang gaan. Maar wat te denken van paarden? In mijn omgeving kom ik op fietspaden paardenuitwerpselen van enorme proporties. Daarom pleit ik ervoor dat ruiters tijdens hun ritjes regelmatig achterom kijken en dat zij de paardenpoep gelijk deponeren in de door hen meegenomen vuilniszakken.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Jongeren en messen | Alleen aan volwassenen lijkt me het verstandigst

‘Hema, Ikea en Xenos: Geen mes voor kind’ (AD 15-9). Zij hebben besloten geen messen meer te verkopen aan jongeren beneden de 16 jaar. Vrienden die een jaar ouder zijn kunnen wel aan dat ook voor hen gevaarlijke materiaal komen om vervolgens het mes door te geven aan hun jongere vriend. Wederom een zeer onhandige beslissing. Het lijkt mij verstandiger slechts messen te verkopen aan volwassenen.



Cees van Ravesteijn, Rijswijk.

Lesbos | Met zo’n brief heeft hij een schommelstoel verdiend

‘Een simpele rekensom’ (Brieven 14-9). Peter Brasser heeft met het standpunt van zijn ingezonden brief in iedere hemel een schommelstoel verdiend.



Dizzy de Wijngaert, Den Haag.

Lesbos 2. | Geef de vuchtelingen rust en bewoners weer vrijheid

‘Lesbos is een gezondheidsbom’ (AD 14-9). Ik vind het ernstig dat de vluchtelingen op Lesbos niet Europa in mogen. Het is verschrikkelijk dat ze daar moeten verblijven ondanks de dreiging dat er dan misschien nog meer vluchtelingen uit bijvoorbeeld Afrika komen. Daar zitten we niet op te wachten. Probeer dat te voorkomen. Geef de vluchtelingen van Lesbos de rust en liefde, waar zij naar verlangen. Dan krijgen de mensen van Lesbos ook hun vrijheid weer terug. Kom op, Europa en Nederland.



N. Knijff, Zeist.

Beperkingen | Weinig realiteitszin bij Opstelten over studenten

‘Studenten moeten binnen de regels ook ruimte krijgen’ (AD 14-9). Ik geloof dat de heer Opstelten nog steeds weinig realiteitszin heeft. Hij heeft zeker niet gezien hoe de studenten in de dop los gingen in België en Portugal aan het eind van het schooljaar. Jammer.



Jack Apon, Sint Annaland.



Brief van de dag | Verbod op smaakjes in e-sigaret is desastreus voor verstokte rokers

‘Europa blijft in gebreke bij regels rond e-sigaret’ (Opinie 11-9). Volgens Ilse ‘t Mannetje trekken smaakjes bij e-sigaretten vooral jongeren aan en verlaagt het de drempel naar het roken van echte sigaretten. Dat klopt absoluut niet. Het aantal jongeren dat experimenteert met een elektronische sigaret daalt al jaren volgens het Trimbos-instituut. De bewering dat de e-sigaret een opstapje is naar roken van echte sigaretten wordt door diverse internationale onderzoeken tegengesproken. Uit onderzoek van ONS, de Britse tegenhanger van het CBS, blijkt dat nagenoeg alle e-sigaretgebruikers ex-rokers zijn. Slechts 0,1 procent van de ondervraagden gebruikte eerst een e-sigaret en stapte daarna over op roken. Ook is er geen explosieve groei van gezondheidsklachten door het zogenoemde dampen. Nagenoeg alle gezondheidsexperts stellen dat de e-sigaret veel minder schadelijk is dan gewone sigaretten en dat het daardoor een middel kan zijn om de gezondheidsschade die tabak veroorzaakt te beperken. De elektronische sigaret en de smaakstoffen hebben vele Nederlandse rokers naar eigen zeggen geholpen bij het stoppen. Een verbod op smaakstoffen zou desastreus zijn. Rokers blijven doorroken en dampers dreigen terug te vallen op de gewone sigaret. De EU zou daarom de e-sigaret juist moeten inzetten in de strijd tegen het roken.



Emil ‘t Hart, voorzitter Esigbond, de Nederlandse Branchevereniging Voor Elektronische Sigaretten, Delft.

