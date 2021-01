Reacties op Willem Engel: ‘Nog even en Micky Mouse zit ook in de Tweede Kamer’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 6 januari in de krant verschenen over onder meer oogarts Tjeerd de Faber en Willem Engel.

Oogarts Tjeerd de Faber | Voorspelling uitgekomen, voor mij een nieuwe held

‘Vuurwerkbond: Nederland is nu klaar voor verandering’ (AD 4-1). Afgelopen jaar zijn er onder de virologen veel BN’ers bijgekomen. En terecht, dat zijn helden. Na decennia van smeken in Den Haag of ze het vuurwerk willen verbieden, hebben we er een nieuwe held bij: oogarts Tjeerd de Faber. Hij heeft eindelijk zijn zin, en terecht. Want zijn voorspelling is helemaal uitgekomen dat het aantal slachtoffers met oogletsels drastisch zou verminderen als het kabinet het vuurwerk zou verbieden. Het is te hopen dat de naam Tjeerd de Faber nog heel vaak in de media wordt genoemd, want dan hebben we er vanaf 2021 weer een BN’er bij. Chapeau voor deze man.



Hans Lindeman, Rotterdam.

Donald Trump | Ik hoop dat zijn corruptie nu eens berecht wordt

‘Washington schrikt: Maffiagedrag van Trump erger dan Watergate’ (AD 5-1). Wat een zielig en misselijkmakend mannetje is ‘president’ Trump van Amerika. Om constant z’n verlies niet te erkennen en willens en wetens, desnoods door allerlei frauduleuze handelingen, zijn gelijk te halen. Dat is nou een wereldleider van een van de machtigste landen. Gelukkig heeft hij het niet allemaal zelf in de hand, anders had ik mijn hart vastgehouden. Godzijdank kan hij geen kant meer op en hopelijk wordt hij nu eens op zijn corrupte gedrag aangesproken en berecht. Bah, wat een kwal en wat een slecht verliezer.



Ina Hersbach, Schiedam.

Willem Engel | Er is al een VSN en ik hoop dat men juist díe steunt!

‘Willem Engel wil Tweede Kamer in om puin te ruimen’ (AD 5-1). Tot mijn verbazing en schrik lees ik dit artikel. Hoe is het mogelijk dat er een partij bestaat die de naam VSN mag dragen, terwijl er al sinds 1967 de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN )bestaat. Een belangenvereniging voor mensen met een spierziekte en hun familieleden. Ik hoop dat veel mensen déze vereniging steunen.



Mieke Penning, Utrecht.

Volledig scherm Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, tijdens een persconferentie in Nieuwspoort. Engel wil de Tweede Kamer in. © ANP

Willem Engel 2. | Ik neem toch aan dat hij zijn eigen kamer bedoelt

Ik las dat Willem Engel de Kamer in wil. Ik mag toch hopen dat hij zijn eigen kamer bedoelt en niet dat het iets te maken heeft met de politiek? Het kan toch niet zo zijn dat een ieder die op een negatieve manier de aandacht weet te vragen, de mogelijkheid krijgt om in de politiek te gaan? Nog even en Micky Mouse zit ook in de Tweede Kamer. Wat een loser.



Bert Bikker, Vianen.

Politie | Laat iedereen nu gewoon op zijn beurt wachten

De politie wil voorrang bij vaccinatie. Onzin, het zijn jonge, goed getrainde personen en lopen net zoveel risico als elk ander. Er zijn zoveel beroepen die veel contacten hebben: supermarktmedewerkers, slagers, bakkers, bezorgers en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ik zou zeggen: gewoon op je beurt wachten. Zoals dat geldt voor ons allemaal.



J. Boone, Hoevelaken.

Vaccinatiebeleid | Waarom niet meteen een prik op verkiezingsdag?

‘Buitenland prikt, Nederland discussieert’ (AD 5-1). Is het een idee om je bij het stemmen in maart meteen te laten vaccineren? Naast het stemhokje ook een vaccinatiehokje inrichten? Moet niet heel moeilijk zijn en je bent dan toch al op een centrale locatie in je gemeente. Twee vliegen in een klap.



Leo Visser, Barendrecht.

Volledig scherm © ANP

Youp van ‘t hek | Niets mis met die mensen

‘Wat zou er toch aan de hand zijn met meer dan 2 miljoen kijkers?’ (Brieven 4-1). Nou lezer Arie Kesman, helemaal niets. Zij hebben een goed gevoel voor humor en/of zijn kritische denkers. Nu weet u het ‘waarom’ van in ieder geval één van die meer dan 2 miljoen.



Monica Huisman, Barendrecht.

Youp van ‘t hek 2. | Mooie herinneringen maar liever geen comeback

Carrière over! Geen comeback alsjeblieft voor Youp van ‘t Hek. Aan vroege jaren heb ik goede herinneringen. Nu omscholen naar vrijwillige gastheer in een ziekenhuis of conciërge.



Marjolein Buitelaar.

Coronanieuws | Met die columns wordt het herkenbaar en te bevatten

Net als in 2020 zullen de tv-programma’s en de kranten ook in 2021 bol staan van de coronaperikelen. Misschien ligt het aan mij, maar ik sla die uitzendingen en artikelen steeds vaker over. Een vorm van onverschilligheid, denk ik. Vandaag is het zo, morgen weer anders. De columns van Frank Poorthuis daarentegen lees ik altijd. Ook Frank refereert aan corona, maar hij betrekt het op de gevolgen voor hem en zijn gezin. Dit is voor mij tenminste herkenbaar en daardoor ook beter te bevatten.



Ronald Kroese, Voorschoten.