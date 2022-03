Reacties op windmolens op zee: ‘Het ecosysteem wordt verstoord’

‘Natuurpark de Noordzee wordt opgeofferd om de klimaatdoelstellingen te realiseren’ en ‘Door de geschiedenis heen kent het Nederlandse leger weinig succesverhalen’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van maandag 21 maart verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Windmolens op zee | Geef de Noordzee niet prijs aan de industrie

‘Vissers boos om meer windmolens op zee’ (AD 19-3). Natuurpark de Noordzee wordt opgeofferd om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Men heeft geen benul wat de gevolgen zijn van deze ambitieuze windparkplannen. De bouw en plaatsing duurt jaren. Al die tijd wordt het ecosysteem op en in zee verstoord. Greenpeace vindt dit goed en staat erachter. Het geeft in mijn ogen een natuurpark op voor industrie. Dan hebben we het nog niet over de rampzalige gevolgen voor de visserij en de ongelukken die gaan gebeuren in de drukst bevaren zeeroute ter wereld. Zeewater tast alles aan. Ook betonnen palen in zee. Er zijn ongetwijfeld betere oplossingen voor energie-opwekking dan de windmolenparken in de Noordzee.



Victor Kammeraat, Gouda.

Wake-upcall | Europese strijdmacht is een noodzaak geworden

‘Oostflank van Europa moet forser worden verdedigd’ (AD 19-3). Het klinkt alsof er al fors wordt verdedigd. De verdediging van Europa bestaat toch eigenlijk niet, anders dan in een afspraak in Navo-verband? Daarnaast doet elk Europees land zijn eigen ding en lijkt er weinig afstemming te zijn. Door de geschiedenis heen kent het Nederlandse leger weinig succesverhalen, al zijn ‘wij’ goed op zee. Wordt het niet eens tijd dat er een Europese strijdmacht komt, waaraan elk land bijdraagt en waar overkoepelend wordt afgestemd wie wat doet? Waarin landen hun specialisaties up-to-date houden. Dan kan de Navo uitmaken welk onderdeel er bij een bepaalde dreiging direct kan worden ingezet.



Jan van Rooijen, Soesterberg.

Hamsteren | Zonnebloemolie inslaan is nergens voor nodig

Het moet mij van het hart dat ik het schandalig vind dat mensen met dozen vol zonnebloemolie de winkel uit lopen. Vervolgens worden de flessen op sociale media voor woekerprijzen aangeboden. Ik roep de supermarkten op hier iets aan te doen en aan een ieder: stop met hamsteren, dit is nergens voor nodig.



Rob Breevoort, Zoetermeer.

Fastfoodregels | Lobby van bedrijfsleven voorkomt echte actie

‘Wens om te snacken verdwijnt niet door kinderachtige regels’ (Column 19-3). Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft zijn zegje gedaan over de fastfoodketens rond scholen en de gevolgen daarvan voor kinderen. Dus we gaan een onderzoek doen! Dat deed mij denken aan: ‘We dronken een glas, we deden een plas, en alles bleef zoals het was’. De staatssecretaris zet een bevriend onderzoeksbureau aan het werk en kan weer een jaar tevreden doorvergaderen over belangrijker zaken. Dit gaat nog vele jaren duren: de lobby vanuit het bedrijfsleven blijkt telkens sterker dan welk goed voornemen dan ook. En de kinderen zijn daarvan de dupe.



Adrie Kooijman, Nieuw Beijerland.

Nederland - België | Belgen reageren sneller als er wat moet gebeuren

Nederland bevriest 6 miljoen aan Russisch geld, België 10 miljard. Nederland verlaagt de accijns op benzine en diesel op 1 april, de Belgen doen dat al op 19 maart. Kom op overheid, met veel roepen en weinig doen kom je er niet. Zeker dat eerste is toch een behoorlijk gemiste kans.



Ilona Dekker, Nieuwegein.

Opschoondag | Snacken in de auto geeft het meeste zwerfvuil

Landelijke opschoondag is nodig (AD 18-3). De straten schoonmaken is in sommige wijken dweilen met de kraan open. Ik woon achter een winkelstraat waar veel fastfood wordt verkocht. Opeten doe je dan in de auto en als je klaar bent dump je de verpakkingen uit het raam. Als je deze autosnackers vraagt waarom zij hun afval niet in afvalcontainers of afvalbakken gooien, krijg je vaak als antwoord: ‘Daar heb ik geen zin in’. De reacties worden pas leuk als je vervolgens je mobiel pakt om een foto van de auto te maken: de start van Max Verstappen is er niets bij. Als bewoner ben ik maar gestopt met er iets aan te doen. Het probleem zal altijd wel blijven bestaan.



Jan Feberwee, Rotterdam.

Lage opkomst | Niet-stemmers voeren zwakke redenen aan

‘Historisch lage opkomst verkiezingen’ (AD 17-3) De reacties van de kiesgerechtigden die niet hebben gestemd, verbazen mij. Omdat ze geen vertrouwen hebben in de landelijke politiek haken ze af voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar coronamaatregelen, AOW en overheidssteun hebben niets te maken met lokaal stemmen. De plaatselijke partijen zijn de grote winnaars geworden. Zij voeren een eigen programma. Wij worden per 1 januari 2023 een fusiegemeente en mogen daarom pas op 23 november onze stem uitbrengen voor een nieuwe gemeenteraad. Die mogelijkheid zal ik zeker niet voorbij laten gaan.



Marcel Kopmels, Hellevoetsluis.

