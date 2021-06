Reacties op winkelwagenmuntjes: ‘Het gedrag wordt steeds asocialer’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 17 juni in de krant verschenen over onder meer Wuhan, mondkapjes en winkelwagenmuntjes.

Mondkapjes | Geen reden om nu al bescherming op te heffen

‘Mogelijk eerder verlost van mondkapjesplicht’, (AD 15-6). Ik ben het zeer oneens met deze kop. Er zijn veel doden te betreuren door corona, met mondkapjes wordt de kans op besmetting in ieder geval verminderd. Als ik denk aan de komende varianten van het virus dan zie ik nog geen reden om roekeloos alle bescherming op te heffen. Hoe denkt de overheid de mondkapjesplicht te handhaven in het ov als minister De Jonge het overal elders afschaft? Vanaf vandaag flikkert half Nederland zijn mondkapje weg en heeft dus geen mondkapje op in het ov. Zeg er wat van als passagier en je maakt kans op een dreun van een gefrustreerde idioot. Het zou goed zijn als de overheid voorlopig niet zo’n grote bek opzet als Nederland echt niet het veiligste land van Europa is.



Peter Mesker, Den Haag.

Wuhan | Virussen springen dus niet over in een lab

‘Of ontsnapte het coronavirus toch uit een lab in Wuhan?’, (AD 15-6). Mensen die spreken van virussen die overspringen laten zien dat ze geen bal begrijpen van virussen. Dat geldt ook voor zich als expert voordoende virologen. Virussen kunnen alleen door overdracht worden verspreid en dat kan makkelijk in een lab gebeuren waar met virussen gewerkt wordt.



Aro Spijker, Zeist.



Plasticvrij | Happy soaps liever in houten of kartonnen krat

‘Plasticvrij produceren is zoeken, zoeken en nog eens zoeken’, (AD 15-6). De doelstelling is echt fantastisch en ik juich het enorm toe om artikelen zonder plastic te produceren en te verpakken. Echter vielen mij de plastic kratten op waarin ze de soaps presenteerden. Dat vond ik een misser. Graag dan alle plastic kratten vervangen voor hout of karton, dan klopt het beter.



Frans Laurijssen.

Eerste klas | Geneugten van derde trimester zwangerschap

‘Zwangere vrouwen gratis in eerste klas’, (AD 15-6). Grappig dat in het trending topic alleen maar mannen reageren, die het ook nog eens onzin vinden (hoezo op je pik getrapt voelen). Mooiste is dat er gezegd wordt: je bent niet ziek, alleen maar zwanger. Ik denk niet dat zo’n schrijver de geneugten van een derde trimester zwangerschap met bijbehorende zeer pijnlijke euvels heeft meegemaakt. Nu zou ik sowieso niet met de trein reizen, maar je zal maar moeten.



M. Bos, Heemskerk.

Blaftaks | Mensen met een hond zouden zich bewegen?

De wethouder in Capelle ad IJssel maakt zich zorgen dat mensen zonder hond minder bewegen en vindt dat een goede reden om de hondenbelasting af te schaffen. Dus mensen met een hond zouden zich bewegen? Mag ik u erop wijzen dat deze hondenbezitters waar u zich zorgen over maakt nauwelijks bewegen en te beroerd zijn om 20 meter te lopen en schaamteloos hun hond laten schijten voor een woning. Ik moet de eerste nog tegenkomen die het opruimt. Die van de stad een open riool hebben gemaakt waardoor wandelen alleen mogelijk is als je constant naar de grond kijkt en je daardoor nauwelijks nog kan bewegen.



R. Herling, Capelle ad IJssel.

Muntjes | Het gedrag van mensen wordt steeds asocialer

‘Corona weg, muntje voor het winkelwagentje terug’, (AD 15-6). De teneur van het artikel over de terugkeer van de winkelwagenmuntjes is dat de supermarkten de schuld krijgen. Geheel onterecht. Het zijn onze, niet zo sociale medeconsumenten die de wagentjes ergens achterlaten en het verdommen ze terug te brengen. Overigens zijn dat dezelfde mensen die het tijdens het ‘muntjesloze tijdperk’ verrekten de wagentjes naar het desinfectiepunt terug te brengen en hem lekker naast de auto lieten staan. Het was mooi geweest om dit probleem nu eens te beschrijven aan de hand van de echte oorzaak; het steeds asocialer wordende gedrag van mensen.



C. Lamens, Swifterbant.

Treinstem | Maakt toch niet uit welke stem het nieuws brengt?

‘Na kwart eeuw galmt op 400 treinstations andere stem’, (AD 15-6). Dat de omroeper op de stations ook minder leuke zaken moet melden hoort bij het vak. Een vertraging vindt niemand leuk, het interesseert je toch niet hoe en door wie dat gezegd wordt? Misschien moeten ze eens experimenteren met de stemmen van BN’ers, bijvoorbeeld die van René van der Gijp, dat je moet raden van wie die afkomstig zijn. Wordt het nog leuk. Belangrijker vind ik persoonlijk de mededelingen in de trein. De conducteur roept zijn mededeling meestal om, als-ie al te horen is, al dan niet met humor. Nu nog een goede geluidsinstallatie.



Ferry Visser, Dordrecht.

