Reacties op winst Wüst: ‘Wat een geweldige sportvrouw!’

Goud Ireen Wüst | Zestien jaar lang een geweldige sportvrouw!

‘Onverwüstbaar’ (AD 8-2). Op 13 februari 2006 kopte AD Sportwereld met ‘Wereldwonder Ireen Wüst Goud!’ Verderop in de krant zei ze dat ze zich de komende jaren nergens anders mee zou bezighouden dan met schaatsen: ‘Ik weet dat er nog veel meer is in het leven dan schaatsen alleen, maar ik ben nog lang niet klaar. Ik vind dit veel te leuk’. Dat ze zestien jaar geleden nog lang niet klaar was en dat het leuk bleef, is inmiddels wel gebleken. Wat een geweldige sportvrouw!



Henk Veeningen, Ruinen.

Goud Ireen Wüst II | Prachtig, al die medailles

‘Wüst!’ (AD Sportwereld 8-2). Wat een prachtige foto voorop AD Sportwereld. Zo briljant gevonden, geweldig. Onze Ireen met al haar gouden plakken van de Olympische Winterspelen, mijn complimenten.



Hilda Drooger

Marc Overmars | Goed dat snel besloten is het contract te verbreken

‘Marc Overmars is de eerste die van de apenrots dondert’ (AD 8-2). Onbegrijpelijk hoe een man als Marc Overmars zich zo heeft verlaagd om zulk seksueel grensoverschrijdend gedrag te vertonen. Een man die bekendstaat als een van de best betaalde en rijkste voetballers ter wereld en daarbij de succesvolste manager is van onze beste voetbalclub in Nederland, die zich zo heeft moeten gedragen. Een infantiele aanpak, waarvan hij kennelijk heimelijk heeft genoten. In ieder geval goed dat tijdig is besloten om onmiddellijk de activiteiten van Overmars te beëindigen.



Henk de Wit, Rockanje.

Marc Overmars II | Niemand bij Ajax die iets serieuzers kon bedenken?

Onder welke steen heeft Marc Overmars gewoond? De ‘vieze oom en dwingende geilneef’ van Ajax heeft afgelopen zondag in een stuitend onwaarschijnlijke verklaring durven beweren dat hij zich ‘helaas’ niet goed realiseerde dat hij met zijn gedrag grenzen heeft overschreden. Wat een baarlijke nonsens; een volwassen man die gedurende langere tijd vrouwelijke collega’s lastigvalt met dubbelzinnige vunzigheden, doet net alsof hij verbaasd is dat hij te ver is gegaan. Als dan later ook nog eens blijkt dat-ie het kennelijk nodig vond foto’s van zijn geslachtsdeel rond te sturen, is zijn verklaring helemaal alle schaamte voorbij. Werkt er in een beursgenoteerd bedrijf als Ajax nou niemand die een minder lachwekkende verklaring had kunnen bedenken?



Harry Verheul, Alkmaar.

Onverdeeld open | Een indrukwekkende noodkreet van Keijzer

‘Half miljoen? Dus bijna 17 miljoen steunen het niet’ (Brieven 8-2). De petitie van Mona Keijzer tegen de coronapas is al 700.000 keer getekend. Dat is een belangrijk politiek signaal. Het zou vroeger ruim voldoende zijn geweest voor een referendum. Het non-argument van briefschrijver Janet Beelmann: dus 17 miljoen mensen steunen het niet, slaat de plank mis. Het zou namelijk kunnen worden gebruikt voor zo ongeveer elke demonstratie of zelfs verkiezingsuitslag. In een land waar de bewoners moeilijk tot actie te bewegen zijn, zie ik de actie van Mona Keijzer als een indrukwekkende noodkreet van mensen die zeer veel schade ondervinden van de huidige coronamaatregelen, die ook nog eens uniek zijn in Europa.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Rayan | Arme jongen, arme ouders

‘Rouwen om Rayan’ (AD 8-2). Ook ik heb zo gehoopt dat Rayan uit de put werd gered. Reken maar dat hij daar niet op zijn zacht kussentje is gevallen. Het kindje moet toch veel pijn hebben geleden van allerlei breuken. Arme Rayan, arme ouders. Maar wat een gekkenhuis eromheen.



C. Guise, Rotterdam.

Column Linda Akkermans | Raak ze in portemonnee

‘Honderden hamburgerdoosjes in de berm, het is janken met de pet op’ (Column 7-2). Heel goed van Linda Akkermans om dit probleem te benoemen. Ik stoor me hier aan en het lijkt of het steeds erger wordt. De term zwerfafval is een verkeerde. Het afval wordt lukraak gedumpt dus dumpafval lijkt me een betere term. Er is maar één remedie: raak daders in hun portemonnee.



M. van der Pas, Baarn.

Dode vissen | Dit gedrag gaat ten koste van eenvoudige vissers

‘Tapijt van dode vissen golft voor de Franse kust’ (AD 7-2). De stoere jongens van Parlevliet & Van der Plas zijn de VOC van de oceanen. De rentenierseconomie van Nederland in volle glorie. In dit geval ten koste van de eenvoudige vissers waar ook ter wereld. De enige oplossing tegen plunderingen door varende visfabrieken is de instelling van zeereservaten, te bewaken door het leger van omringende landen. Een heel nuttige bezigheid, beter dan bommen gooien tijdens een burenruzie.



Piet Hartman, Altena.

