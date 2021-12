Reacties op wintersport: ‘Denk eens wat minder aan jezelf en wat meer aan anderen’

‘Gezegend is hij, wiens enige probleem het niet doorgaan van de skivakantie is’ en ‘Om dit werk te doen moet je ballen hebben’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van donderdag 23 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Wintersport | Als dit het ergste is, denk dan eens aan winkeliers

‘Als dit doorgaat, boor je me de wintersport door de neus’ (AD 22-12). Tjongejonge, we kunnen niet op wintersport. Wat een ramp. Als dat het ergste is? Natuurlijk verheugt iedereen zich hier op fijne vakanties en natuurlijk heeft iedereen zijn frustraties. Maar als je dan toch denkt aan al die horecamensen met volle koelkasten en dichte deuren, aan de detailhandel met hele collecties winter- en feestdagenkleding die niet verkocht worden, dan lijkt mij dat een grotere ramp en meer reden tot frustratie. Ook ík heb mijn booster gelijk gehaald. Niet om op vakantie te kunnen, maar voor mijn eigen veiligheid en voor de mensen om mij heen.



Welmoet van der Sluys, Alphen aan den Rijn.

Wintersport II | Beland je in een depressie zonder die wintersport?

Wat een contrast. Compliment voor AD, het had niet treffender kunnen zijn. Bijtend op mijn lippen en tenenkrommend worstel ik me door een bijna volle pagina heen over klagende wintersporters uit Utrecht en Herten over wellicht weer een jaar gemis van hun wintersportvakantie. Men voelt zich onrecht aangedaan en belandt schijnbaar in een soort enorme depressie als hun vakantie wederom een jaartje opgeschoven moet worden vanwege een dreigende quarantaineplicht in Oostenrijk. En dan uit onmacht maar de schuld neerleggen bij anderen (overheid). Lekker makkelijk. Ik adviseer deze mensen bijvoorbeeld ook pagina 11 over een medewerker van het mortuarium in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven te lezen (bedankt AD). Wat ben ik blij dat wij tot de, nog steeds, ruimschoots grootste groep horen, de groep die het minste aan het woord komt maar wel aan hun eigen gezondheid, aan andere mensen en aan medewerkers in de zorg denkt. En geen pagina van het AD nodig heeft voor een gefrustreerde klaagzang. Denk vooral ook deze dagen eens wat minder aan jezelf en wat meer aan anderen.



H. Weldam

Wintersport III | Dit probleem geeft hoop

Ach, zoals de aloude, doch nog steeds bekende spreuk luidt: Gezegend is hij, wiens enige probleem het niet doorgaan van de skivakantie is.



L. Koning, Harderwijk.

Mortuariumbediende | Dit laat de harde waarheid van corona écht zien

‘Ik snap niet dat mensen zeggen dat corona maar een griepje is’ (AD 22-12). Eindelijk een artikel over iemand die alles van heel dichtbij meemaakt. En verbluft is dat men spreekt over een griepje, terwijl er al zoveel doden zijn gevallen. Om dit werk te doen moet je ballen hebben. Als je dit leest, zie je de harde waarheid: deze man gaat dagelijks om met de verschrikkingen waarvan de meeste mensen niks weten. Als je in de media leest wat er gezegd wordt, sta je versteld. Dus blijft de vraag: de mensen die alles veroordelen, hoelang zouden zij het uithouden bij wat hij elke dag doet? Chapeau voor hem en zijn collega’s.



Herman Verkruissen, Rotterdam.

Column Angela | Zij paste beter bij het NOS Journaal, minder bij MAX

‘Het is het allemaal net niet bij Dionne Stax’ (Column 22-12). Ik ben het eens met Angela. Zonde van het programma Droomhuis gezocht. Het programma Aria vond ik ook niet bij haar passen. Ik vind deze programma’s leuk maar zet het uit als ik Dionne zie. Vond haar als nieuwslezer beter.



Willy Overduin, Leidschendam.

KNVB | Geef ons een beetje hoop

De KNVB houdt vast aan de geplande speeldata in de Keuken Kampioen Divisie, óók na een verzoek van de clubs om uitstel. Onbegrijpelijk, na twee jaar ellende. Een klap in het gezicht van seizoenkaarthouders. Kennelijk tellen zij niet mee. De competitie is toch voor de supporters? Wat heeft het voor zin om door te gaan met die troosteloze wedstrijden in lege stadions op idiote tijden? Voor de tv-rechten? KNVB, denk over een aangepaste competitie, zodat de toeschouwers de wedstrijden weer kunnen bezoeken.



Huib Hobbel, Emmen.

