Reacties op WK Qatar: ‘Toon ballen en ga niet’

Brief van de dag | Technisch onderwijs moet weer iets worden om trots op te zijn

‘Nederland heeft zijn ambachten verwaarloosd’ (AD 20-2). Twee pagina’s met een vurig pleidooi voor meer waardering voor het ambacht. Wat wordt het tijd om daarmee in Nederland een flinke inhaalslag te gaan maken. In ambachten worden de prachtigste dingen gemaakt, worden staaltjes van technische kunst geleverd en giert het van de creativiteit en betrokken mensen. En onze vroegere ambachtsscholen zijn verworden tot het afvalputje in ons onderwijssysteem. Zelf ben ik zeventien jaar leraar geweest op een school waar koks, kelners, brood- en banketbakkers werden opgeleid. We kregen vanuit het ministerie steeds minder ruimte om vakonderwijs te geven. Algemeen vormende vakken werd het credo, terwijl het gros van onze leerlingen met de handen wilde werken en daaruit voldoening en eigenwaarde kon opbouwen. De motivatie werd bij die leerlingen minder omdat ze in het basisonderwijs al hadden ervaren dat theoretische vakken niets voor hen was. Als leraren konden wij niet opboksen tegen pedagogen die de mooiste rapporten schreven waarop het ministerie van Onderwijs zich baseerde. In mijn tweede loopbaan, vaktechnisch adviseur van een groep vooraanstaande banketbakkers, heb ik meegewerkt aan de totstandkoming van de examens meester Patissier en meester Boulanger. Vakmensen als Robèrt van Beckhoven en Rudolph van Veen deden bij ons examen en bezitten nu die meesterstitel. Zij zijn uithangborden van mooie ambachten. En belangrijker, zij zijn voorbeelden voor jonge mensen die met handen en creativiteit iets willen bereiken waar ze trots op zijn.



Peter de Wit, Tilburg.

Persconferentie kabinet | Het kabinet kan het nooit voor iedereen goed doen

‘Roep om versoepelingen... en kabinet neemt het risico’ (AD 24-2). Het kabinet balanceert met nieuwe regelingen tussen wat kan en wat niet. Want de rek is eruit, is een veelgehoorde kreet. In Nederland zijn er zeker een miljoen deskundigen. Van links tot rechts. Deskundig of niet, velen weten hoe het anders moet. Bovendien is het verkiezingstijd. Dat maakt het ook al niet gemakkelijker. De profileringsdrang is hoog. Als kabinet kun je het nooit voor iedereen goed doen. De ondernemers willen aan de slag, de zorg is bang of er wel voldoende zorg geleverd kan worden. Bovendien, je zal maar moeten wachten op reguliere zorg of een operatie. Voortschrijdend inzicht wordt veelal niet gepruimd. Mensen, kijk ook eens over de grens, er zijn meer slechtere dan goeie voorbeelden.



L. Wesenhagen, Maassluis.

Persconferentie kabinet 2. | Dit roept weerstand op en daar is niemand bij gebaat

Cruciaal is dat het volk goed geïnformeerd wordt. Aan het begin werd verteld dat het aantal besmettingen is gestegen. Is waarschijnlijk niet waar omdat de testbereidheid minder lijkt te zijn geweest vanwege de kou. Het percentage positieve testen is zelfs gedaald. Er was geen uitleg waarom het mbo wel open mag en hbo en universiteiten niet. En waarom is de leeftijdsgrens bij buitensporten voor teams 27 jaar? Bij vrijwel iedere buitensport is de leeftijd van seniorenteams tussen de 18 en 36. Dus de ene helft mag wel in teamverband in de gezonde buitenlucht sporten en de andere helft niet. Het kabinet roept veel vragen op en daarmee ook weerstand. Daar is niemand bij gebaat.



Martijn Domburg, Rotterdam.

WK voetbal Qatar | Wie zegt híer iets over?

‘6500 doden in aanloop naar WK’ (AD 24-2). Exact 22,6 seconden werden bij het NOS Journaal gebruikt om te vertellen dat 6500 mensen omgekomen zijn bij de bouw van de stadions in Qatar. Dit geeft mooi aan hoe onze maatschappij in elkaar zit. Als een minister gaat schaatsen, of de buurman heeft één persoon te veel binnen, worden we helemaal gek en weten we het beter. En zitten de talkshows vol met netgekapte betweters die daar kritiek op hebben. Ben benieuwd wie over die 6500 doden wat durft te zeggen.



Arjan van Zandwijk, Axel.

WK voetbal Qatar 2. | Toon ballen en ga niet

In de afgelopen tien jaar schijnen er 6500 doden te zijn gevallen onder de migranten die werken aan de bouw van stadions en andere WK-faciliteiten in Qatar. Dit is natuurlijk absurd. En dan zegt de wereldvoetbalbond dat zij geen reden ziet voor ongerustheid. Ja, Qatar zegt dat het overgrote deel van de sterfgevallen niet werkgerelateerd is. En dat zouden wij moeten geloven. Maar de mensen schijnen daar onder erbarmelijke omstandigheden te moeten werken. De temperatuur loopt soms op tot 45 graden. De FIFA zegt niet ‘weg te kijken’. Nou weet men hier natuurlijk al veel langer van. Ik zou zeggen, KNVB en voetballers, toon ballen en ga er niet heen. Wat mij betreft heb je bloed aan je handen als je daar gaat voetballen.



Martien Spruit, Vlist.

Marslanding | Met dat geld kunnen we op aarde veel goeds doen

‘Planeet bijna tastbaar, kijk en luister mee op Mars’ (AD 24-2). Heeft u ook zo ‘genoten’ van de landing op Mars, of vraagt u zich ook af waarom het uitgeven van zoveel geld voor zoiets nutteloos nodig is. Met deze bedragen zou men wereldwijd analfabetisme kunnen oplossen of de zeeën kunnen schoonmaken maar nee, we gaan Mars vervuilen. Geweldig.



J. Dijkshoorn, Rotterdam.

Pieter Omtzigt | Geef deze man een lintje

‘Het gebrek aan tegenmacht sloopt ook mij’ (AD 24-2). Wat een mooi stukje in het AD over Pieter Omtzigt. Ik heb veel bewondering en respect voor deze man die zoveel dingen heeft geregeld voor mensen die geen gehoor bij onze regering kregen. Hij doet het op zijn eigen manier, en krijgt veel dingen voor elkaar, gaaf. Deze man verdient een lintje.



Wil Vaandrager-Visser, Barendrecht.

Angela de Jong | Blij dat ze terug is, al zal niet iedereen dat ervaren

Fijn dat het beter gaat met Angela de Jong en ook dat zij weer terug is met haar column in het AD. Misschien dat Gordon daar anders over denkt, maar het AD zonder Angela voelt toch een beetje hetzelfde als Gordon zonder Gerard Jolink.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Angela de Jong | Fijn voor haar én de lezers

Wat fijn dat Angela de Jong weer terug is. Voor haar natuurlijk, maar ook voor de lezers. Dank voor de column op 23 februari, en probeer gezond te blijven Angela.



Gerda Jansen, Zeist.