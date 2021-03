Reacties op WK voetbal in Qatar: ‘Thuisblijven is voor Oranje de enige optie’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 24 maart in de krant verschenen over onder meer de uitspraak van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb over de ramadan en het WK in Qatar in 2022.

Uitspraak Aboutaleb | Hij treedt uit rol als hoeder van het algemeen belang

‘Signaal Aboutaleb is misplaatst’ (Column 23-3). Persoonlijk ben ik het eens met Ozcan Akyol. Ik denk dat de moslimgemeenschap met de coronaregels als uitgangspunt al lang heeft nagedacht over hoe de ramadan georganiseerd moet worden. Aboutaleb maakt een vergissing. Hij manifesteert zich nu als ‘een van hen’ in plaats van zijn rol als hoeder van het algemeen belang. Hij deed er beter aan zijn creativiteit aan te spreken om zelf met een betere oplossing te komen dan het verzetten van een avondklok. Het lijkt nu een beetje op een te late verkiezingsstunt. Het is niet te hopen, maar ik vrees dat als op kerstavond de avondklok nog bestaat, de roomse gemeenschap ook graag zowel de nachtmis als de kerstmaaltijd op de gebruikelijke tijdstippen en met familie zouden willen vieren.



Steven Koster, Ede.

Uitspraak Aboutaleb 2. | Niet aan de orde want nog altijd geldt: één bezoeker

Het lijkt wel alsof deze burgemeester een uitzonderingspositie wil claimen voor de specifieke groep moslims waarvan hij weet dat hij ze niet onder controle kan houden. Erg jammer dat hij zo weinig vertrouwen heeft. Wat mij verder in zijn uitspraak heeft verbaasd, is dat nog steeds het advies luidt slecht één bezoeker te ontvangen. Hierdoor zou er dus ernstig tegen deze maatregel gezondigd worden en dus een verlenging van een uur vanwege de ramadan al helemaal niet aan de orde zijn. Laten we ons nu gewoon nog even aan de maatregelen houden en gewoon thuis de ramadan vieren. Ook de burgemeester.



Bram de Waard, Zoetermeer.

Gewoon. bloot | Dit heeft vast positievere invloed dan Instagram

‘Vooral positieve reacties na aflevering met naakt’ (AD 23-3). Vroeger was bloot er niet. Bloot was vies en had iets geheimzinnigs. Ik kan me uit mijn jeugd niet herinneren dat ik mijn ouders ooit bloot heb gezien. Dat terwijl ik niet echt uit een preuts gezin kwam. Tijden zijn gelukkig veranderd. Waarom maakt men er toch zo’n probleem van en gooit er allerlei uit zijn verband gerukte termen tegenaan? Pedofilie? Poedelnaakte volwassenen? Ik hoop dat de kinderen van Van der Staaij (fractievoorzitter van de SGP, red.) hun vader wel eens poedelnaakt hebben gezien. Dit integere programma heeft vast een positievere invloed op kinderen dan alles op Youtube, Instagram en in bladen. Daar bestaan alleen gladde, perfecte lijven. Daar zul je nooit aan kunnen voldoen. Het programma laat zien dat iedereen van binnen maar vooral ook van buiten anders is. Dat je er bloot gewoon mag zijn.



Truus Groothuis, Culemborg.

WK voetbal Qatar | Thuisblijven is enige optie

‘Verantwoord’, het stond er echt’ (Column 23-3). Ik ben erg onder de indruk van de column van Thijs Zonneveld over de opstelling van de KNVB ten opzichte van het WK in Qatar. Met steekhoudende argumenten maakt Thijs duidelijk dat er voor Oranje maar één optie is: thuisblijven! Met dat thuisblijven, dat mij als voetballiefhebber natuurlijk raakt, zou het Nederlands elftal de wereld een signaal afgeven dat in deze niet geld en vermaak leidend moeten zijn, maar compassie met andermans ellende en afschuw over een regime dat lak heeft aan mensenrechten. En door niet te gaan maakt de KNVB ook iets goed van de verkeerde keuze uit 1978.



Fred van den Bergh, Den Haag.

WK voetbal Qatar 2. | Roepende in de woestijn

Wat een bijzonder goed en realistisch geschreven artikel van Thijs Zonneveld. Om maar dicht bij Qatar te blijven: het is droevig maar waar, beste Thijs, je bent en blijft een roepende in de woestijn. Wat een corruptie en gekonkel bij FIFA en voetbalvertegenwoordigers in vele landen.



Theo Rietbroek, Nootdorp.

Marengoproces | Interesseren de feiten deze demonstranten wel?

‘Taghi haalt uit naar Nabil B: Pathalogische leugenaar!’ (AD 23-3). Op de foto zo te zien de trots van de natie. Verstandige jongelui: allemaal een mondkapje op tegen coronabesmettingen en een muts op tegen koude oren. Zij voeren actie voor een goede rechtsgang voor hun idool Ridouan T., verdacht van moord op diverse drugsdealers. Ik vraag mij af of het deze demonstranten interesseert dat volstrekt onschuldige burgers slachtoffer werden van een drugsoorlog en zonder aanziens des persoons zijn bedreigd of afgeknald. Nederland mag dan een rechtsstaat zijn, zie ook het feit dat er blijkbaar een vergunning is afgegeven voor deze in mijn ogen walgelijke demonstratie, narcostaat Nederland is dat zeker niet.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.