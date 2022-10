Reacties op wolven: ‘Wat als de mens een keer toegetakeld wordt?’

Reacties op onderzoek Arib: ‘Heel vreemd dat in dit land door anonieme brieven de een de ander de maat wil nemen’

‘Als je echte klachten hebt, dan je naam eronder. Of weet men dat in Den Haag niet meer?’ en ‘Ik begrijp niet waarom Nederland zo schrikt van een dictator van een land waarin het al tientallen jaren slecht gesteld is met de mensenrechten’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 4 oktober verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

3 oktober