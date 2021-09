Reacties op woningnood: ‘Zorg met vergunningen dat mensen niet te groot of te klein wonen’

‘Wat zegt het over je als je het steeds hebt over ‘wakker worden’, ‘schapen’ en ‘dictatuur’?, en ‘Wijs woningen toe op basis van de grootte van een huishouden’: dit zijn enkele van de onderwerpen die lezers bezighouden naar aanleiding van het nieuws. Hieronder staan alle brieven die in de krant van maandag 13 september verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

In krappe huizenmarkt zou aantal bewoners moeten passen bij de woning

Wij willen wonen (AD 11-9). Met de fiscale oplossingen van de drie experts die aan het woord kwamen, komen er nog geen extra woningen beschikbaar. Doorstromers werden als profiteurs weggezet die na de verhuizing goedkoper wonen. Beleggers waren ook een gemakkelijk doelwit, die splitsen zelfs woningen. Laat dat nu een van de mogelijkheden zijn om de woningvoorraad te vergroten, naast bijvoorbeeld nieuwe hoogbouw voor starters en doorstromende ouderen. Als de nood dan zo hoog is, stem dan via woonvergunningen het aantal personen in een huishouden af op een huur- of koopwoning. Een verhuissubsidie voor diegene die een qua grootte passende woning betrekken, misstaat ook niet. Die moeten we natuurlijk wel eerst bouwen. En schaf de de overdrachtsbelasting af. Dat wordt terugverdiend via de btw als er meer verhuisd wordt.



André Pouw, Nieuwegein.

Open alle recreatieparken voor gepensioneerden

Er zijn in Nederland wel 100.000 huishoudens die graag permanent in hun vakantiehuis zouden willen wonen. Doordat dit niet mag, of doordat ze zich niet officieel mogen inschrijven op een recreatiepark, houden ze hun woning aan. Komt die toestemming er wel, dan komen per direct veel woningen beschikbaar zonder ook maar te hoeven bouwen. Eerder stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor permanente bewoning op recreatieparken, maar werd de uitvoering aan gemeenten overgelaten. Dit leidt tot willekeur: in de ene gemeente kan het wel en in een andere niet. Ik pleit voor een landelijke regeling. En voorkom dat ook in deze markt de beleggers de boventoon voeren.



E. Ditvoorst, Hellevoetsluis.

Wakker worden, schapen? Je woordkeuze zegt veel over situatie waarin je zit

Saskia Noort heeft het weer prachtig scherp verwoord: ooit waren feiten gewoon feiten (Column 11-9). Daarop doorgaand zeg ik: ooit waren woorden gewoon woorden. Ik neem wat voorbeelden uit haar column. Waarheid: was er vroeger maar één van. Nou ja, soms twee. Een beetje discussie is nooit weg, zolang men naar elkaar luistert. Tegenwoordig wil men elkaar met scherpe tong de eigen waarheid opdringen.

Wakker worden: voorheen een door mijn lief in mijn oor gefluisterde zin, nu een kreet van sommigen om hun waanideeën aan de mens te brengen. Wakker worden is een eye-opener, maar alleen ‘s morgens vroeg.

Schapen: Tot voor kort een dier in de wei waar we wol, melk, vlees van kregen. Vandaag de dag een scheldwoord. Dictatuur: volgens het woordenboek een ‘land met een absoluut heerser’ zoals Noord-Korea. In geen geval Nederland waar men zonder angst voor arrestatie mag zeggen dat dit land ‘een dictatuur’ zou zijn. Complottheoristen, feitenontkenners en leugengelovers laat ik graag kennismaken met het gezegde: zo de waard is vertrouwt hij zijn gasten.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Verzucht nou niemand: deed de koning de kabinetsformatie het nog maar?

Zouden er ook politici zijn die denken: ach, het was zo slecht nog niet toen de koning de formatie leidde. Nu is zelfs de formatie een ego-kwestie. Maar ja, politici geven niet toe dat ze fout zaten, ze zeggen hoogstens sorry. En vaak.



C. Lamens, Swifterbant.

Talkshows en tv bieden juist veel te veel slappe ontspanning

Talkshowmoe (AD 10-9). Zolang mensen als Fons van Westerloo en Bert de Veer zich bemoeien met wat mensen graag willen zien, verandert er niets op de televisie. Van Westerloo meent dat men ‘wil ontspannen’ na het werk. Beste Fons, de hele tv is een grote ontspanningsbubbel geworden. Het ene spelletje na het andere quizje. Om doodziek van te worden. Kijk eens naar De Afspraak op de Belgische buis: een gesprek over actualiteiten met deskundige gasten. Of Anne Will op de Duitse tv. Onderhoudende televisie waarvan je iets opsteekt. Dat is pas ontspanning. Maar dat vinden Fons en Bert al snel te serieus. En daar kunnen wij, Nederlandse tv-kijkers, het mee doen.



F. Hendriks, Nijmegen.

Talkshowgasten als Ad Visser kap je niet af, die laat je praten

Wat jammer dat Angela de Jong Ad Visser zo neerzet in haar column (AD 11-9). Met zijn nog altijd jonge uitstraling en enthousiasme beschreef hij Ahoy van vijftig jaar geleden, met Toppop Live. Ik was meteen weer dat meisje van 13 dat daarbij aanwezig was. Een onvergetelijke avond met Golden Earring, Albert Hammond, Red Bone en nog veel meer, geweldig. Hij vertelde interessante details en werd onderbroken door de presentator die haar vragen wilde afwerken. Zonde! De talkshows zijn inderdaad eenheidsworst geworden. En is er eens een interessant onderwerp, wordt dat afgekapt.



Annemarie Scharleman, Barendrecht.

