Reacties op Wopke Hoekstra: ‘Hij moet zich verdiepen in waarom iemand WW nodig heeft’

Wopke Hoekstra | Velen zullen hun hart wel vasthouden bij dit plan

‘Ik houd er niet van gouden bergen te beloven’ (AD 6-3). CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra belooft geen gouden bergen. En prompt wil hij de looptijd van de WW halveren. En dat schijnt dan te passen in een groter plan, waarbij velen hun hart vast zullen houden wat dat allemaal gaat betekenen. Dat worden dan inderdaad heel nieuwe tijden, waar de kiezers in ons land aan toe schijnen te zijn.



Arie Kesman, Zennewijnen.

Wopke Hoekstra 2. | Als ervaringsdeskundige kan ik hem wel informeren

Ik noem Wopke vanaf nu Fopke. Ik adviseer hem zich eens te verdiepen waarom iemand gebruik moet maken van een WW-uitkering. Als ervaringsdeskundige kan ik hem wel wat informatie verstrekken. En ik denk dat ik niet alleen ben.



Ellen van den Broek, Garderen.

Aanpak corona | De Tweede Kamer heeft nu eenmaal controleplicht

‘Intense controle Tweede Kamer hielp aanpak corona niet’ (AD 6-3). Minister De Jonge beklaagt zich over het feit dat hij zich veelvuldig voor de Tweede Kamer moest verantwoorden voor zijn corona-aanpak. Dit was natuurlijk niet nodig geweest wanneer zijn aanpak feilloos en accuraat was geweest. De minister zou moeten weten dat in onze democratie, anders dan in een dictatuur, de Tweede Kamer de plicht heeft het beleid nauwkeurig te controleren.



R. den Hartog, Utrecht.

Lelystad Airport | Had gewacht met de bouw tot alles echt rond was

‘Gloednieuw en mogelijk niet gebruikt’ (AD 6-3). Als je de hele geschiedenis hebt gevolgd omtrent de plannen, procedures, vergunningen, vraag ik me toch af waar het werkelijk is fout gegaan. Ondanks veel bezwaren en klachten is er enorm geïnvesteerd in het ontwerp, maar vooral de bouw: men is maar vast begonnen. Was het niet beter geweest om eerst alle zaken helemaal op orde te hebben alvorens te bouwen? Dus eigenlijk zoals een gewone burger moet als hij iets wil bouwen of verbouwen? Ik kan geen andere conclusie trekken dan dat men te snel is begonnen. Dan achteraf niet klagen als het niet doorgaat.



H. Berger, Sliedrecht.

Zomervakantie | Even volhouden zonder morren, einde is in zicht

‘Rutte, red onze zomer’ (AD 6-3). Onder deze kop stond in AD Sportwereld een advertentie van de reiswereld. Je zou denken dat onze premier in het Torentje zit te broeden waar hij de burgers nu weer eens mee zal pesten. Dat nu is een misverstand. De anticoronamaatregelen komen niet uit de hobbykamer van Rutte. Ze worden veroorzaakt door het coronavirus. En zolang er dagelijks een groot aantal mensen besmet raakt, ziekenhuis- en ic-opnames niet dalen en óók nog dagelijks mensen overlijden, kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn. Met een steeds beter vaccinatieschema is het einde in zicht. Nog even volhouden. Zonder morren.



J. de Vries, Zoetermeer.

Zomervakantie 2. | Even dimmen nog, niet de les van 2020 vergeten

‘Ook een gewone vakantie wordt toch anders’ (AD 6-3). De reishonger is zo groot, zegt Frank Oostdam van de ANVR. Ik snap dat Frank dat zegt, het is zijn vak. Maar denkt hij nog terug aan vorige zomer? Toen het virus bijna in bedwang leek en iedereen weer als vanouds op reis ging? Want de reishonger was zo groot. Nou, dat hebben we geweten. Vanaf de herfst tot nu zitten we diep in de ellende. Nog effe dimmen. Eerst iedereen een prikkie. Om herhaling van 2020 te voorkomen.



M. van Dijkhuizen, Lemmer.

Eiland in Noordzee | Meteen duurzaam project

‘Boeren in de Noordzee, het is technisch mogelijk’ (AD 6-3). LTO Nederland pleit voor een eiland op de Doggersbank in de Noordzee. Laten we dan meteen doorpakken. We beschermen ook onze kust tegen de stijging van de zeespiegel met de aanleg van een hele serie eilanden. Leg een nieuw Schiphol in zee waardoor de Haarlemmermeer teruggegeven kan worden aan de natuur. De mensen die naast het vliegveld wonen krijgen eindelijk rust. Dat lijkt me een duurzame investering voor toekomstige generaties.



Frank van Steenbrugge, Zoetermeer.

Ministers | Leesvoer voor criticasters

‘Blijven lachen, minister’ (AD 6-3). Wat een geweldig artikel over de ministers Schouten, Koolmees, De Jonge en Van Ark. Hoogste tijd ons respect en onze dankbaarheid te tonen naar deze kanjers. Prima leesvoer voor al die viruswaanzinnigen en criticasters die niks beters te doen hebben dan zaniken en liegen in het kwadraat. AD, bedankt.



Paul Daniels, Gorinchem.

