Reacties op WOZ-waarde: ‘Nog niemand gehoord over het hoge belastingtarief dat wordt opgelegd’

Reacties op fiasco Stap-bud­get: ‘Het feit alleen al dat er tienduizen­den mensen op afkomen geeft te denken’

‘Op zoek naar jezelf? Zoek werk met inhoud. Bier tappen? Ga in een bar werken. Dan kun je sparen voor je eigen snoepreisje’ en ‘De nadruk ligt al jaren op elektrisch rijden maar ook daar kleven vele (toekomstige) nadelen aan, aldus het artikel. Waterstof is de toekomst als energiedrager, dus ook voor personenauto’s’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 2 maart verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.