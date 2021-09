Reacties op Zandvoort: ‘Prins Bernhard heeft samen met anderen iets geweldigs op de kaart gezet’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 7 september in de krant verschenen over onder meer de Triomf in Zandvoort en het meest recente coronaprotest.

Zandvoort | Wat een feest, wat een emoties bij Grand Prix

Triomf in Zandvoort (AD 6-9). Nederland is weer op de wereldkaart gezet. Tientallen miljoenen tv-kijkers zagen Max Verstappen op zijn thuiscircuit in een oranjezee de zege pakken in de Formule 1. Wat een feest, wat een emoties. Per dag 70.000 toeschouwers, volgend jaar 125.000 enthousiastelingen. Ik dank de organisatie voor haar inzet, werkethiek en doorzettingsvermogen. Je zal toch maar om de haverklap naar de rechtbank moeten om een weerwoord te bieden tegen de in mijn ogen azijnzeikers. Stikstofprobleem? De wereld vergaat niet van drie dagen racen. Tot volgend jaar.



Han van de Akker, Almkerk.

Zandvoort II | Prins Bernhard verdient alleen complimenten

Prins Bernhard heeft samen met anderen iets geweldigs op de kaart gezet. Dus laten we ophouden hem te bashen. Hij is een ondernemer pur sang. Iedereen was gevaccineerd of getest en alles is volgens de regels verlopen. Zonder overheidssteun, dus dit verdient alleen maar complimenten. Ik begrijp ook dat de evenementenbranche het oneerlijk vindt maar dat ligt aan de overheid.



Wilma Voermans, Beverwijk.

Zandvoort III | Met minder inkomsten liep Grand Prix ook prima

Lof voor hoe alles verliep tijdens de Grand Prix. Zelfs het weer hielp mee. Jan Lammers meldde nog dat de organisatie een derde van haar inkomsten misliep, maar ik denk dan: voor iets wat je graag wilt, heb je bijna alles over en blijkbaar kon de organisatie het missen. Na de Grand Prix graag ook alle applaus voor onze paralympiërs, zij sneeuwen helaas wat onder.



A. Paulissen, Hijken.

Coronaprotest | Dat is nog eens efficiënt: tegelijk demonstreren

Coronademonstratie: ‘Ik voel me vreemd, niet veilig en buitengesloten’ (AD 6-9). Kijk dat is nog eens een mooi initiatief: iedereen die ergens tegen is verzamelen in één demonstratie! Normaal reizen al die beroepsdemonstranten van betoging naar betoging en nu kwam alles bij elkaar. Dat scheelt de politie capaciteit. Eindelijk een goed initiatief van ruim zestig organisaties en alle ‘tegenzijnders’ .



C. Lamens, Swifterbant.

Coronaprotest II | Mijn wereld zal kleiner zijn

Waren er nou 20.000 of 200.000 deelnemers aan de protestmars in Amsterdam? Ik denk dat er een heleboel mensen zijn die zich zorgen maken over de democratie in Nederland en dat hun mening zo veel mogelijk onder het kleed wordt geveegd. Ik heb mezelf na lang delibereren laten inenten tegen corona maar wil me niet laten registreren bij het RIVM. Ik wil die app niet. Nu al loop ik ertegenaan dat mij op sommige plekken de toegang wordt geweigerd, terwijl ik kan aantonen dat ik ingeënt ben. Mijn wereld zal binnenkort waarschijnlijk nog kleiner worden, maar dit is nou eens een principe waar ik wel aan wil vasthouden. Ik verzet me zo lang mogelijk tegen de controlestaat.



Jet van den Toorn, Den Haag.

Coronaprotest III | Als je een bewijs laat zien, leef je niet in een dictatuur

Wat een gedoe weer over de toegangscontrole. En dan zijn er mensen die beginnen over een politiestaat. We zijn net terug uit Frankrijk waar de passe sanitaire verplicht is. We zijn allebei volledig gevaccineerd en hebben ons internationale bewijs. In Lyon liep het gesmeerd. Bij elke horecagelegenheid, overdekt winkelcentrum of museum had iedereen mondkapje op en bewijs in de hand. Er stond altijd personeel klaar om je bewijs te scannen en dan was je binnen. Simple comme bonjour! Van Fransen die tegensputterden heb ik niets gemerkt. Men deed het gewoon, om te kunnen winkelen of uit eten te gaan. Wij dus ook. En nee, ik heb geen moment het idee gehad dat ik in ‘een dictatuur’ beland was. Integendeel, we waren lekker op vakantie met wat extra regeltjes. Voor ons geen probleem als daarmee weer van alles mogelijk is.



Tineke van Buul, Amstelveen

Formatie | We hebben een kabinet als D66 de CU toelaat

Heel ons land is gebaat bij een spoedige vorming van een kabinet en dat moet zich snel buigen over de problemen in dit land, zijnde bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg, de woningnood, het milieu, het klimaat. Deze kwesties brengen als we niet oppassen onze maatschappij aan het wankelen. De medisch-ethische problemen die D66 opgelost wil zien, staan daar volkomen los van. Het is dan ook onbegrijpelijk dat Sigrid Kaag de schuld van het mislukken van een formatie bij anderen legt. Laat Kaag de ChristenUnie accepteren en alle formatieproblemen zijn opgelost. De integere Gert-Jan Seegers zal zich zeker niet haatdragend opstellen.



Gert van Engelenburg, Nijmegen.

