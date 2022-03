Reacties op zomertijd: ‘De overgrote meerderheid van de mensen is er toch blij mee?’

Methaanuitstoot koeien | Al het vee moet aan de pil voor een beter klimaat

‘Koe laat met pil minder boeren en scheten’ (AD 25-3). Weer een regel om de klimaatverandering tegen te gaan. Een pil voor koeien om de methaanuitstoot te verminderen. Methaangas wordt echter niet alleen door koeien, maar ook door onder andere schapen, paarden en herten uitgestoten. Moeten die allemaal aan de pil? Het wordt steeds gekker. Je zou de veestapel ook kunnen laten krimpen, nu steeds meer mensen vegetarisch eten. Een andere optie lijkt het repareren van lekken en het tegengaan van verspillingen in de olie en gas sector, waardoor uitstoot van methaan fors wordt verminderd. Nog een optie is wat zeewier door het voer van de koeien te doen. Dit zijn natuurlijke alternatieven in plaats van een pil voor koeien, waar fabrikanten flink aan verdienen.



Nanny Barthen, Den Haag.

Zomertijd | Permanent wintertijd zet streep door leuke plannen

‘Stop met de zomertijd, leve de Vierseizoenentijd’ (AD 26-3). Het was het weekend van de tijdwisseling en dus opnieuw wetenschappers in de krant die vertellen dat de zomertijd slecht voor ons is en beter kan worden afgeschaft. Maar luisteren deze wetenschappers wel? De overgrote meerderheid van de mensen is er toch blij mee? Een uur langer licht, ‘s avonds lekker buiten en buiten sporten. Hardlopen, wielrennen, roeien, het kan doordeweeks ‘s avonds allemaal weer en hoe gezond is dat? Midzomer kan dat met een permanente wintertijd ook, maar de andere maanden? Ik ben lid van een roeivereniging en betrokken bij de opleiding van nieuwe roeiers, met een (avond)lesprogramma van april tot oktober. Dat programma kan dus de prullenbak in met een uur korter daglicht. Zomaar een voorbeeld, waarvan ik denk dat er talloze te vinden zijn.



Arjan de Jong, Mijnsheerenland.

Zomertijd II | Neem nu definitief besluit

Artsen verklaren al jaren dat mensen last hebben van het ontregelen van hun bioritme, waardoor hartaanvallen, slapeloosheid en concentratieproblemen opspelen. En ook dieren in stallen ervaren last van het verstoren van hun voedertijden, zij kunnen namelijk niet klokkijken. De Europese Commissie wilde er in 2018 al vanaf. Maar het kabinet van Rutte vaart zoals gewoonlijk een eigen koers en liet in februari 2020 weten dat het afschaffen van de zomertijd voorlopig in de ijskast staat. Waarom? We weten dat permanente wintertijd ons het beste past, de Greenwich Standard Time. Goed voor mens en dier. Weg met dat eindeloze geneuzel, hak de knoop door.



M. Beijer-Korzelius, Dordrecht.

Eerlijke belasting | Het klootjesvolk draait op voor de kosten

‘Bewijs is er: rijke betaalt niet meer belasting. Wat nu?’ (AD 26-3). We wisten het al: rijken in Nederland betalen minder belasting dan de rest. Maar nu dan eindelijk het bewijs. Het klootjesvolk, de arbeiders, dragen de meeste kosten en geven een groot percentage af aan de schatkist. Het lijken de middeleeuwen wel. En nog stemt men op dit asociale beleid. En dan durven politici te zeggen dat ze dit voorlopig niet kunnen veranderen, want de Belastingdienst is overbelast. We weten allemaal waarom. Als er nu iets is in ons land dat de moeite waard is om voor uit onze luie stoel te komen en groots te protesteren, dan is het wel de noodzaak om nú het belastingsysteem te hervormen. Niet omdat het ‘links’ is, maar omdat het nodig is. Zodat we wél geld hebben voor zaken als defensie, onderwijs, huizen, AOW, minimumloon, zorgkosten, ggz, opvang van anderen en ga maar door. Ik ben een liberaal, maar we zullen toch moeten inzien dat wanneer we de rijken hun eerlijke deel laten betalen én belastingontduiking aanpakken, we geen bezuinigingen meer hoeven door te voeren. We zouden in één klap het rijkste land van Europa kunnen zijn. Het is toch van de gekke om dat niet nu meteen aan te pakken?



Francinia Steenstra, Den Haag.

Online oplichting | Er is vast een markt voor ‘digiloos’ bankieren

‘Geef ouderen de ruimte om traditioneel te bankieren’ (Brieven 25-3). De brief van mevrouw Bosman is mij uit het hart gegrepen. Voor de goede orde: ik hoor niet tot de doelgroep, ben 55 en wij hebben de ING-app. Maar ik zie zoveel ouderen worstelen met de online diensten van banken. Dit schijnt een vrij land te zijn, maar je moet je rekeningen betalen op de manier die de machtige bankensector heeft verzonnen. En service? Dat is een begrip van vroeger. Een account aanmaken kan je en ‘uw kinderen kunnen u toch even helpen?’ Natuurlijk zijn er ouderen die hun hand er niet voor omdraaien. Maar in veel gezinnen, zoals ook bij mijn ouders, is één partner vaak ‘verantwoordelijk’ voor de financiën. En als je dan 82 bent en toevallig géén interesse hebt in computers, dan is dat een onneembare vesting. Het is een utopie, maar ik ruik toch een verdienmodel voor een ‘digiloze bank’. Ik denk dat ze heel veel klanten zouden trekken.



Bert de Wit, Rotterdam.

