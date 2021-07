Reacties op zomervakanties: ‘Zonder vaccinatie geen leuke uitjes’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 15 juli in de krant verschenen over onder meer Derk Wiersum, de zomervakantie en de oplopende besmettingen.

Zomervakantie | Echt ontspannen op reis gaan is dit natuurlijk niet

‘Reis naar Frankrijk is opeens heel spannend’ (AD 14-7). Voor mij niet te bevatten dat de familie Van Bijlevelt op deze manier op vakantie gaat. Wat een ongelofelijke spanning halen zij zich op deze manier op hun dak, en dat vanwege een vakantie. Veel mensen willen graag op vakantie, maar niet op deze manier. Straks is het ach en wee, oom misschien overleden, moeder naar Nederland en kan dan wellicht niet meer terug naar Frankrijk vanwege zwaardere maatregelen. Vader kan niet gaan fietsen, want moet dan bij de kinderen zijn. Wat een gedoe voor een vakantie die misschien volgend jaar wel ontspannen kan plaatsvinden.



E. Laurens, Barendrecht.

Zomervakantie 2. | Wat Frankrijk doet, zouden wij ook moeten invoeren

In Frankrijk kom je straks alleen nog restaurants, winkels en pretparken binnen als je een bewijs van vaccinatie kunt overleggen. Van mij mogen ze dit in heel Nederland invoeren. De reden voor mij is vooral dat meer mensen zich hierdoor laten vaccineren. Dat komt de veiligheid van elke Nederlander ten goede. Verder verdienen onze helden van de zorg ook een keer rust. Meer vaccinaties leiden tot minder druk op de zorg. De mensen die zich weigeren te laten vaccineren, tonen weinig solidariteit met de andere Nederlanders. Het gevolg moet dan maar zijn, dat ze geen leuke uitjes hebben de komende periode.



Reza Kloens, Numansdorp.

Oplopende besmettingen | Stop met die bangmakerij

‘Bijna duizend bezoekers festival Verknipt besmet’ (AD 14-7). Ik lees in dit artikel alleen maar de woorden ‘besmet, test, bezoek aan festival, klachten, het virus, deltavariant of besmettingsclusters’. Maar in het hele artikel lees ik niets over ziek, ziekenhuis, opgenomen, overleden, ic of geen plaats op ic. Dat is blijkbaar niet aan de orde, dus waar gaat het om? Al die bangmakerij, daar moeten de deskundigen, vooral in Den Haag, mee stoppen. Het is niet meer normaal, de angst en paniek. Bij sommigen wordt het alleen maar erger.



Dirk van Stappen, Vianen.

Derk Wiersum | De boodschap van de vader gaat door merg en been

‘Mijn kind is weg’ (AD 14-7). De tekst die de vader van Derk Wiersum uitsprak gaat door merg en been. Ik kan mij daar als moeder inderdaad geen voorstelling bij maken, al zie ik nog steeds het verdiet van mijn oma die haar dochter al 23 jaar moet missen, plotseling overleden. Hoe een vader zich voelt als zijn kind bewust bij hem is weggerukt? Knip de tekst in het AD uit en lijst hem in. Deze woorden mogen niet vergeten worden. Het gaat over een dappere advocaat die het recht wilde laten zegevieren, met woorden streed en niet met wapens. Maar bovenal een geliefd kind was, die bij zijn trotse vader zonder pardon is weggerukt. Aan de vader van Derk Wiersum: dank voor uw diep rakende woorden en veel kracht voor alle moeilijke momenten.



Yvonne van Oudheusden, Schiedam.

Pol van Boekel | Voetbal is contactsport

‘Ik moest Makkelie steunen’ (Sportwereld 14-7). Pol van Boekel vond de penalty zwaar gestraft, en heeft moeite met de kritiek. Hij schuilt achter de instructies van de Uefa, dat ingrijpen alleen mag als de scheidsrechter een duidelijke fout maakt. Als dat ooit het geval was, dan hier. Voetbal is een contactsport, en dat was zo licht dat je het op straat niet zou merken. Géén penalty, wat hij zelf ook zwaar gestraft vond. Dus wél reden om in te grijpen. Hij vond het teleurstellend dat hij geen VAR was bij de finale, waaruit gebrek aan zelfreflectie blijkt.



Theo Ballering, Den Haag.

Frank Snoeks | Mooi dat hij nog niet stopt

‘EK was laatste eindtoernooi Frank Snoeks’ (AD.nl 13-7). Wat een vakman is Frank Snoeks. Zegt nooit te veel en heeft verstand van voetbal. Hij steekt erboven uit. Met de verslaggeving van het schaatsen kon hij er ook al wat van. Fijn dat hij er nog niet mee stopt.



Arie de Bruin, Sliedrecht.

