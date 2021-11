Reacties op zorgdruk: ‘Bevolking begrijpt echt wel dat vervelende maatregelen nodig zijn’

‘Hoelang gaan wij nog accepteren dat beperkingen worden opgelegd door de schuld van degenen die zich onverantwoord gedragen?’ en ‘Wat een laksheid weer van ons demissionair kabinet’: dit zijn enkele reacties op onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van donderdag 18 november verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Druk op zorg | Nu investeren in iets wat straks niet meer nodig is?

Onder normale omstandigheden kunnen onze ziekenhuizen en de overige gezondheidszorg het werk wel aan. Maar door de coronacrisis lopen ze nu tegen hun grenzen aan. Wat gaan we daaraan doen? Gaan we miljarden investeren om de capaciteit op te voeren naar een niveau dat we in de toekomst niet meer nodig hebben? Of gaan we harde maatregelen nemen om te voorkomen dat mensen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen? Dat laatste lijkt me toch echt beter, zowel voor de volksgezondheid als voor de staatskas. De meerderheid van onze bevolking begrijpt echt wel dat vervelende maatregelen nodig zijn. Maar dat is het verstandige deel, dat zal niet snel in opstand komen. Maar hoelang gaan zij nog accepteren dat hun beperkingen worden opgelegd door de schuld van degenen die zich onverantwoord gedragen? Laten we die grens niet opzoeken.



Dick van Loon, Zwijndrecht.

Debat maatregelen | Voorlopig weten we nog niets over G1, G2 of G3

‘Kamer steunt de noodrem’ (AD 17-11). Wat een laksheid weer van ons demissionair kabinet. Hoe gaan wij ons opnieuw beschermen tegen de weer oprukkende corona besmettingen? Wordt het 1G, 2G of 3G? Kijk bijvoorbeeld in Oostenrijk of Portugal. Daar wordt gelijk een knoop doorgehakt. Nee, hier gaan wij eerst debatteren in de Kamer. Volgende week gaan ze verder en voorlopig weten we niets, behalve de reeds aangekondigde maatregelen. Wat een soft gedoe weer.



Han Steenbeek, Rotterdam.

Debat maatregelen II | En dan straks weer op de achterste benen staan?

Het plan voor 2G dreigt te sneuvelen omdat er geen meerderheid lijkt te komen in de Tweede Kamer. Maar diezelfde Tweede Kamer gaat straks wel weer uit zijn dak als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames niet minder wordt. Hoe hypocriet kan je zijn?



Kees Verbeek, Utrecht.

Derde vaccinatie | Naast kwetsbaren en het zorgpersoneel, ook leraar

Het lijkt mij dat, naast kwetsbaren en zorgpersoneel, ook onderwijspersoneel snel een prik moet krijgen gezien de oplopende besmettingen onder schoolkinderen. Want als zij uitvallen door corona, heb je de poppen aan het dansen. Ouders zijn ook niet blij als het kroost noodgedwongen thuis zit. En dit omdat we weer te lang wachten met actie ondernemen. Zoals vaak in deze crisis.



Brigitte Brinkel, Soest.

Energielabel | Beter verduurzamen als je verhuispannen hebt

‘Koper legt minder geld op tafel voor tochtig huis’ (AD 17-11). Het hele artikel leest als een oproep aan huiseigenaren om snel te verduurzamen. De huizengekte is overigens zo gigantisch dat werkelijk ieder huis wel verkocht raakt. In Puttershoek werden ook huizen verduurzaamd door de woningbouwvereniging. Er staan in enkele straten huur- en koophuizen. Aan de eigenaren werd voorgesteld om mee te doen voor 11.000 euro. Niet iedereen maakte hiervan gebruik, zodat er nu in dezelfde rij wel en niet geïsoleerde huizen staan. Sommige oudere eigenaren vonden dit nog een heel bedrag. Je kunt het beste gaan verduurzamen als je verhuist, dan zit je toch al in de troep.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Basisonderwijs | De methode die mijn zoon liet zien deugde echt niet

‘Leerlingen de dupe van flauwekul-lessen op school’ AD 17-11). Hoogleraar Anna Bosman stelt dat veel leesmethodes niet deugen. Mijn zoon scoorde op de basisschool slecht op spelling. In groep 8 ben ik met hem gaan zitten. Hij liet mij het pijlenschema zien waarmee je werkwoorden kan spellen. Hij snapte er helemaal niets van (na twee jaar uitleg) en de meeste kinderen in de klas niet, zei hij. Op de vraag of er ooit iemand naast hem was komen zitten om te vragen wat er aan de hand was, zei hij nee. Ik heb hem het schema zelf laten tekenen, wat iets van de weerstand wegnam en vervolgens heb ik hem geleerd om het werkwoord ‘lopen’ in te vullen. Het pijlenschema mag wat mij betreft in de prullenbak. Mijn zoon zit inmiddels in 6 vwo.



Ellen Rietman

Slaapproblemen adhd | Ik kreeg een goedwerkend medicijn en slaap nu goed

‘Onzeker, chaotisch en angstig’ (AD 16-11). In het artikel worden slaapproblemen terloops genoemd. Ik heb adhd en iedere dag liep ik op mijn tandvlees omdat ik vaak pas sliep na drie uur en dan ook nog onrustig. Ik heb van alles geprobeerd. Mijn kwaliteit van leven werd veel beter toen ik na een bezoek aan psychiater Sandra Kooij het medicijn Circadin kreeg voorgeschreven (langwerkend melatonine). De adhd is niet weg, maar voor het eerst heb ik een normaal slaappatroon en kan me beter concentreren en functioneren omdat ik uitgerust ben. Ik geniet er iedere dag van, dat gun ik iedereen. Vandaar deze tip.



Betsy van den Broek

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.