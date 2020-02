Red boer én natuur door duurzame voedselketen

Om alle partijen aan de slag te laten gaan met de benodigde verandering, zijn duidelijke doelen én tijd nodig. De ruilverkaveling deden we ook niet in één jaar. Geef alle partijen in het voedselsysteem tien jaar voor veranderingen. Daarbij is het belangrijk dat de overheid doelen per gebied vooropstelt. Gericht op het toekomstbestendig maken van landbouw en natuur. Die doelen gaan over biodiversiteit, de gezondheid van de bodem en de kwaliteit van het water, én ze passen bij de oorsprong van het gebied. Een gebiedscomité verenigt alle partijen: van boer tot waterschap, van natuurbeheerder tot zuivelcoöperatie. Zij bepalen gezamenlijk hoe zij de uitdagingen in hun gebied oppakken. Dat wordt vastgelegd in de wet, zodat de verandering daadwerkelijk plaatsvindt. In 2030 moeten de doelen gerealiseerd zijn, binnen de afgesproken kaders. Dat moet zo robuust zijn, dat boeren tot 2050 zekerheid hebben over de context waarin zij werken. Ruimte moet er ook zijn als het gaat om keuzes. Boeren moeten kunnen stoppen als ze dat willen. De verkoop van land, gebouwen en dierenrechten moet voldoende opleveren voor een nieuwe toekomst. Boeren die hun bedrijf willen veranderen, moeten ruimte krijgen dit te doen.