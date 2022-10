Regionale aandacht van banken nodig voor mkb

Reacties op bemidde­ling Erdogan: ‘Poetin heeft allang in de gaten dat hij niet kan winnen’

‘Poetin is nu begonnen met het slopen van essentiële voorzieningen in Oekraïne’ en ‘Spoorloos-presentator Derk Bolt was uitgenodigd bij talkshow Khalid & Sophie en dat was geen succes. Hij had het nog niet verwerkt en daar zaten allerlei mensen die hem van alle kanten aanvielen’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 14 oktober verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

13 oktober